En estos tiempos difíciles

Los costarricenses “vamos buscando a tientas la democracia que queremos vivir”, decía Eugenio Rodríguez Vega, exrector de la Universidad de Costa Rica. Sus palabras son hoy tan actuales como hace más de cincuenta años.

La sociedad costarricense tiene grandes virtudes. Una de ellas es extraordinaria, de la cual no gozan todos los pueblos del mundo: con algunas excepciones, hemos sabido superar nuestras diferencias mediante argumentos, no mediante las armas. Pero frente a esa y muchas otras virtudes, existen problemas que el Estado no ha resuelto y más bien se han agudizado, con las negativas consecuencias que ello tiene sobre la vida de las personas.

Por ejemplo, tenemos una creciente desigualdad social que agobia a la colectividad. No hemos avanzado en un sistema tributario progresivo que garantice justicia y equidad (algo que en muchos países sería natural). Enfrentamos obstáculos en la creación de empleo, lo cual vuelve muy estrecho el horizonte de esperanza de nuestra juventud; nuestra infraestructura es de las peores del mundo, y la inversión para modernizarla, necesaria para dinamizar la economía y mejorar la relación entre las personas y su entorno urbano, ha sido postergada por décadas. La calidad de las instituciones de educación pública, primaria y secundaria, está sumida en una crisis cuyo fin no visualizamos a corto plazo, a pesar del innegable aumento de la inversión estatal en este campo y la puesta en marcha de novedosos programas de retención del alumnado. No hemos logrado conciliar nuestros requerimientos de desarrollo con nuestra legítima vocación de proteger y preservar nuestra diversidad biológica, y el deficiente y caótico transporte público es un nudo gordiano de poderosos intereses económicos que ningún político ha tenido la voluntad ni la fuerza de cortar. A todo lo cual se suma el clamor por un mayor respeto por la diversidad de género, étnica, sexual y cultural, así como su inclusión con igualdad de derechos en el plexo social.

La responsabilidad de las fisuras de nuestra democracia se encuentra distribuida de manera diferenciada entre la población costarricense. No debemos esconder que hay personas y grupos que cargan con mayor responsabilidad que otros en los desvaríos y errores de nuestra sociedad. No obstante, su futuro le incumbe a cada persona que habita este país, de manera que debemos comprometernos con su buen desarrollo y asumir el fortalecimiento de la democracia como una tarea que nos involucra día tras día.

Sería simplista igualar el abstencionismo con la indiferencia. Existe más bien una explosión de la participación política, la cual, sin embargo, se lleva a cabo en muy diversos circuitos de interrelación social, no necesariamente en el seno de los partidos, los cuales, al convertirse en maquinarias electorales, dejan de articular las aspiraciones de una parte de la ciudadanía. Eso hace que la elección de nuestros gobernantes parezca a ratos carecer de interés inmediato, pero lo cierto es que tiene consecuencias directas sobre toda la comunidad.

No es un simple giro del lenguaje que digamos que el voto es sagrado. Es un derecho que tomó mucho tiempo lograrlo. Pensemos que el voto femenino se instauró en Costa Rica hace apenas sesenta y ocho años, después de largas y arduas luchas.

El ejercicio del voto tiene un significado que engloba múltiples dimensiones de la evolución política. Es una acción conductualmente sencilla que representa un acto social complejo. Al emitir el voto, definimos una parte de nuestro destino colectivo, a la vez que renovamos nuestro aprecio por quienes, durante siglos, lucharon porque el sufragio fuera una práctica libre y universal.

En toda época, hay fuerzas que empujan hacia el futuro y otras que pretenden atarnos a los jalones más desdichados del pasado. No deja de causar asombro que principios básicos, como aquellos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada hace setenta años, que vino a ser algo así como un resultado de la autorreflexión de la humanidad, hoy sean sacudidos por estados inescrupulosos y movimientos sociales que desconocen el respeto y la solidaridad. La cohesión social es posibilitada por el amor y el ágape, la compartición fraterna. En estos tiempos difíciles, haríamos bien en recordarlo.

(*) Dr. Henning Jensen Pennington, Rector UCR