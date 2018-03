Si oímos señales de seres inteligentes, hace tiempo que habrán muerto

París, 17 mar (Europa Press).- Una actualización de la Ecuación de Drake para encontrar civilizaciones inteligentes en otros mundos concluye que, incluso si captáramos señales, quienes las enviaron habrían muerto hace tiempo.

El estudio, titulado “Area Coverage of Expanding E.T. Signals in the Galaxy: SETI and Drake’s N”, apareció recientemente en arXiv. El estudio fue dirigido por Claudio Grimaldi de la Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPF-Lausanne), con la ayuda de Geoffrey W. Marcy y Nathaniel K. Tellis (profesor emérito y astrónomo de la Universidad de California Berkeley, respectivamente) y el propio Frank Drake, autor de la ecuación, que ahora es profesor emérito en el Instituto SETI y en la Universidad de California, Santa Cruz.

La Ecuación de Drake fue presentada por primera vez en 1961 e identifica los factores específicos que se cree que desempeñan un papel en el desarrollo de tales civilizaciones. Aunque no hay una solución única a esta ecuación, es una herramienta utilizada generalmente aceptada por la comunidad científica para examinar estos factores.

Así, se considera N como el número de civilizaciones en la Vía Láctea cuyas emisiones electromagnéticas son detectables. N es el resultado de hasta siete variables.

– R* = La tasa de formación de estrellas adecuadas para el desarrollo de vida inteligente.

– fp = La fracción de esas estrellas con sistemas planetarios.

– ne = El número de planetas, por sistema solar, con un medio ambiente adecuado para la vida.

– fl = La fracción de planetas adecuados en los que aparece realmente la vida.

– fi = La fracción de planetas con vida en los que surge la vida inteligente.

– fc = La fracción de civilizaciones que desarrolla una tecnología que libera signos detectables de su existencia en el espacio.

– L = El tiempo durante el que tales civilizaciones liberan señales detectables en el espacio.

¿CUÁNTAS SEÑALES SETI CRUZAN POR LA TIERRA?

Como Grimaldi explicó a Universe Today: “Suponemos que las civilizaciones comunicantes hipotéticas (los emisores) envían señales electromagnéticas isotrópicas durante un cierto período de tiempo L, y que el índice de generación de las emisiones es constante. Cada proceso de emisión da lugar a una capa esférica de espesor cL (donde c es la velocidad de la luz) llena de ondas electromagnéticas. Los radios exteriores de los caparazones esféricos crecen a la velocidad de la luz”.

En resumen, asumieron que las civilizaciones tecnológicamente avanzadas nacen y mueren en nuestra galaxia a un ritmo constante. Sin embargo, estas civilizaciones no producen comunicaciones a una velocidad indefinida, pero sus comunicaciones seguirán viajando hacia afuera a la velocidad de la luz, donde serán detectables dentro de un cierto volumen de espacio. El equipo luego desarrolló un modelo de nuestra galaxia para determinar si la humanidad tendría algún cambio en la detección de estas señales.

Este modelo trató las comunicaciones alienígenas como una concha en forma de anillo (anillo) que pasa gradualmente a través de nuestra galaxia. “Modelamos la galaxia como un disco. Los emisores ocupan posiciones aleatorias en el disco. Cada caparazón esférico corta el disco en anillos. La probabilidad de que un anillo atraviese un punto dado del disco (por ejemplo, la Tierra) es simplemente la relación entre el área del anillo y el área del disco galáctico. El área total de los anillos sobre el área del disco galáctico da el número medio (N) de señales electromagnéticas que se cruzan con cualquier punto dado (por ejemplo, la Tierra). Este número medio es una cantidad clave, porque SETI puede detectar señales solo si cruzan la Tierra en el momento de la medición”, explica Grimaldi.

Como determinaron a partir de sus cálculos, dos casos surgen de este modelo en función de si las capas de radiación son (1) más delgadas que el tamaño de la Vía Láctea o (2) más gruesas. Estos corresponden a las vidas de las civilizaciones tecnológicamente avanzadas (L), que podrían ser menores o mayores que el tiempo que le toma a la luz cruzar nuestra Vía Láctea (es decir, * 100,000 años).

Como explicó el Dr. Grimaldi: “El número medio (N) de señales que cruzan la Tierra depende de la longevidad de la señal (L) y su tasa de natalidad. Encontramos que N es solo L veces la tasa de natalidad, que coincide con el N de Drake (es decir, el número promedio de civilizaciones actualmente en emisión). Este resultado (número medio de señales que cruzan la Tierra = N de Drake) surge naturalmente de nuestra suposición de que la tasa de natalidad de las señales es constante “.

En el primer caso, cada pared de caparazón tendría un espesor menor que el tamaño de nuestra galaxia y llenaría solo una fracción del volumen de la galaxia (lo que inhibiría la detección de SETI). Sin embargo, si hay una tasa de natalidad suficientemente alta de civilizaciones detectables, estas paredes de caparazón pueden llenar nuestra galaxia e incluso superponerse. En el segundo caso, cada caparazón de radiación sería más gruesa que el tamaño de nuestra galaxia, lo que haría más probable la detección de SETI.

De todo esto, el equipo también calculó que el número promedio de señales inteligentes de otros mundos que cruzan la Tierra en cualquier momento dado equivaldrían a la cantidad de civilizaciones que actualmente están transmitiendo. Desafortunadamente, también determinaron que las civilizaciones de las que recibiríamos se habrían extinguido hace tiempo. Así que, básicamente, las civilizaciones de las que escucharíamos no serían las mismas que en ese momento estarían transmitiendo.

Como explicó Grimaldi, esto plantea una implicación bastante interesante cuando se trata de la investigación SETI:

“En lugar de ver el N de Drake como un producto de factores de probabilidad para el desarrollo de civilizaciones comunicantes, nuestros resultados implican que el N de Drake es una cantidad directamente medible (al menos en principio) porque coincide con el número medio de señales que cruzan la Tierra”.

Para aquellos que esperan encontrar evidencia de inteligencia extraterrestre en nuestra vida, es probable que esto sea un poco desalentador. Por un lado (y dependiendo del número de civilizaciones alienígenas que existen en nuestra galaxia), podemos tener dificultades para detectar transmisiones extraterrestres. Por otro lado, los que encontramos pueden provenir de una civilización que hace tiempo se extinguió.

También significa que si alguna civilización recoge nuestras transmisiones de ondas de radio algún día, no estaremos para encontrarnos con ellos. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que encontremos evidencia de que la vida inteligente ha existido dentro de nuestra galaxia en el pasado. De hecho, en el curso de la vida de nuestra propia civilización, la humanidad puede encontrar evidencia de civilizaciones múltiples que existieron al mismo tiempo.