El analfabetismo contemporáneo

Columna Poliédrica

Estoy convencido que una buena cantidad de personas no leen absolutamente nada y opinan con base en el título del artículo o el titular de la noticia. Se trata de un analfabetismo que no implica no saber leer, ni tampoco entender lo que se escribe; se trata de un analfabetismo por pereza, el cual se suma a la incomprensión semántica de los conceptos utilizados en los textos que son objeto de lectura.

La situación forma parte de la superficialidad con que nos movemos en la actualidad. Las redes sociales y los espacios de expresión fácil del mundo digital, han dado como resultado que el pensamiento que se expresa sea menos elaborado, no solo en la emisión sino también en la recepción; dicho otro modo, el receptor del mensaje ya no le interesa la profundidad del mensaje, sino que se queda en el título y con base en ello se forma su juicio.

Leer ya no se considera un buen hábito. Leer se vuelto aburrido y en lugar de ello resulta mejor el audiovisual, ya que su decodificación no requiere mayor esfuerzo intelectual; se trata de un mal que llegó para quedarse y amenaza con extenderse a todos los espacios que sirven para cultivar el intelecto, es un mal que se ha enquistado en nuestras sociedades contemporáneas.

En otros tiempos las personas no leían porque no se les enseñaba a leer y de eso se aprovecharon los grupos de poder para sumir a la sociedad en la ignorancia. Cuando estudiamos lo que los historiadores han denominado el oscurantismo europeo, observamos que una de las características principales era un analfabetismo idiomático; en efecto, ello ocurría porque las personas no podían leer y hablar el latín, que era el idioma de las personas alfabetizadas, era un obstáculo que era propiciado por una educación solo para unos cuantos.

En la actualidad estamos viviendo un fenómeno similar. La falta de conocimiento y de posición crítica ante los poderes fácticos e ideológicos, surge de una especie de pereza intelectual que asume como ciertos los planteamientos que se hacen por medio de los audiovisuales; la imagen y el audio asociado a ella, han sido elevados al olimpo de la verdad absoluta, intolerante a cualquier cuestionamiento y guía para la actuación humana en sociedad.

Pero como si eso no fuera poco, esta realidad lejos de generar conciencia en relación con la propia ignorancia provoca el efecto contrario. Las personas al ver el audio y la imagen consideran que han adquirido un conocimiento pleno de la realidad y ello los hace creer que ostentan la verdad y que ella debe ser revelada a los que no la han visto; a diferencia de lo que ocurría antes, las personas ya no tienen que salir de su casa para enunciar su verdad, todo se resuelve con “postear” el audiovisual o compartir su enlace.

El analfabetismo del que venimos hablando es aprovechado por los sectores que usan su poder ideológico para llevar agua a su molino. Al igual que en el pasado, el espacio que se abre por la ignorancia, es terreno fértil para que la demagogia y la retórica se aprovechen de este tipo de personas; dicho en otras palabras, vivimos felices en la ignorancia y con base en esto, todo es posible.

¡Somos el país más feliz del mundo, analfabetos, pero felices!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com