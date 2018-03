Interrupción del embarazo en Costa Rica: Un derecho sexual y reproductivo negado a las mujeres

Para el año 2013, el aborto era legal en 117 países, que comprenden el 74% de la población mundial, e ilegal en el 26% restante, que comprende 74 países. En América Latina el aborto es ilegal en casi todos los países, con algunas excepciones que tienen que ver con el riesgo de muerte de la madre. Según la Organización Mundial de la Salud, 21,6 millones de mujeres se practican abortos no seguros cada año. 18,5 millones de ellos ocurren en países en desarrollo, dice la OMS. Al respecto, aproximadamente, cada año un millón de mujeres en América Latina son hospitalizadas por complicaciones provenientes de abortos inseguros e ilegales, es por eso que tanto se habla sobre la legislación del aborto en esta parte del mundo. En Costa Rica el aborto se encuentra regulado legalmente de la siguiente forma:

Artículo 118 – El que causare la muerte de un feto será reprimido:

1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de quince años. Esa pena será de dos a ocho años, si el feto había alcanzado seis meses de vida intrauterina.

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.

Artículo 119 – Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.

Artículo 120 – Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta dos años de prisión.

Artículo 121 – No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.

Artículo 122 – Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa causare un aborto.

Según se observa en la legislación existente, la única vía para la interrupción del embarazo de forma legal, es por peligro de muerte de las mujeres; pero está comprobado que el personal médico prioriza la continuación del embarazo, bajo el lema del derecho a la vida, y en muchos casos ponen en riesgo la salud de las mujeres. Según una tesis realizada en la UCR, se investigó entre estudiantes de medicina y enfermería al respecto, y se encontraron los siguientes hallazgos: la mayoría desconoce la legislación nacional con respecto al aborto terapéutico, además, los conocimientos gineco – obstétricos que tienen con respecto al mismo presentan vacíos importantes para una futura aplicación de este procedimiento; y en lo que respecta a las actitudes, la mayoría de las y los estudiantes entrevistados estuvo de acuerdo con el aborto terapéutico y manifiestan una actitud respetuosa y género-sensitiva ante la mujer y su derecho a decidir, pero no llevarían a cabo un aborto terapéutico, lo que muestra una ambivalencia ante la problemática. Además, las y los estudiantes entrevistados mostraron los siguientes mitos sobre el tema: el aborto es traumático para todas las mujeres; el derecho de la vida del feto o embrión es inviolable; los avances médicos hacen innecesaria la práctica del aborto terapéutico. A nivel general y según un estudio realizado por el CIEM, la población costarricense concibe el aborto como un pecado, como malo y como un crimen.

“El caso de Rosa, la niña nicaragüense de nueve años que fue violada y embarazada en Costa Rica a inicios de febrero del año 2003, evidenció que a pesar de que el aborto terapéutico está contemplado en la legislación y que el embarazo en niñas eleva el nivel de riesgo para su salud, el sistema de salud costarricense no aplicó la norma penal vigente que autoriza la interrupción del embarazo. Contrariamente, se ordenó el internamiento prolongado de Rosa para monitorear su proceso de gestación (Monge, 2004. Citado en Brenes)”.

El caso de Rosa no es único, según el INAMU en C.R. cada año se registran 500 embarazos en adolescentes menores de quince años; y se subraya que este hecho es una de las formas más comunes de violencia sexual hacia las mujeres. El asunto se agrava cuando la realidad es que esos embarazos son provocados por familiares cercanos y hombres mucho mayores que las chicas (es decir las adolescente son víctimas, en su mayoría, de relaciones impropias).

No obstante, el alarmante índice de muertes debido a la práctica de abortos de forma clandestina y en condiciones inseguras para la integridad de las mujeres; en nuestro país la legislación no contribuye con la erradicación de esta realidad; de hecho son las mujeres quienes menos derecho tienen a opinar, no así las iglesias, el Estado, los médicos y curiosamente una gran cantidad de hombres. Diversos textos internacionales han puesto de manifiesto la especial relación existente entre los derechos de las mujeres y la protección de la salud sexual y reproductiva, y mantienen que la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que se afrontan en la vida, la cual se considera que pertenece al ámbito de la autodeterminación individual. De modo que los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, por el contrario tienen la obligación de establecer las condiciones para que éstas se adopten de forma libre y responsable. El derecho a su dignidad humana implica la manifestación de la autodeterminación consciente en todo lo relacionado con el plan de vida y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, incluyéndose la autonomía reproductiva, su derecho a decidir tener o no tener descendencia y elegir el momento en que toma su decisión. En ningún caso puede convertirse a la mujer en mero instrumento de reproducción, ni imponer, en ciertos casos, en contra de su voluntad, que sirva como una simple herramienta útil para procrear, pues se la despojaría de su dignidad. Las mujeres, en contra de todo prejuicio y etiqueta moral, tienen el derecho a no sufrir intromisión del gobierno en las materias que afectan tan fundamentalmente a su vida privada. Esta decisión constituye un empoderamiento de las mujeres, ya que implica el control de la mujer no sólo en sus relaciones sexuales, sino también en las transformaciones que se producen en su propio cuerpo. Pero en los países como el nuestro, el cuerpo femenino se haya colonizado por las instituciones estatales, religiosas, y las mismas familias y parejas.

Cuando se habla de la interrupción del embarazo como un derecho sexual y reproductivo se hace alusión a aquellos derechos que permiten a las personas que puedan desarrollarse plenamente en el campo de la sexualidad y la reproducción. Cuando se habla de aborto viene al imaginario colectivo un bebé totalmente formado, el cual es sometido a horribles torturas; no obstante según la OMS (informe técnico 461) la interrupción del embarazo se da antes de que el feto sea viable, es decir antes de la semana 22. Países como Canadá, Australia y otros europeos donde el aborto es legal son los que presentan menores índices de mortalidad, o sea que las muertes por abortos están relacionadas con la pobreza, nivel educativo y nivel de desarrollo socioeconómico. Según las estadísticas, cada minuto 300 mujeres en el mundo se embarazan sin desearlo; siendo las mujeres pobres las que con más frecuencia se someten a abortos con condiciones de riesgo para su salud. De acuerdo a estudios realizados, existen limitaciones estructurales y culturales para que las mujeres no puedan ejercer su derecho a negarse a continuar un embarazo no deseado, como son: deficiente educación sexual; problemas de acceso económico, servicios de salud, métodos anticonceptivos; acceso, mal uso o temor al uso de métodos anticonceptivos; inequidad de género (poder de negociación para la regulación de la fecundidad, falta de autodeterminación, coacción masculina, coacción religiosa, temor a la familia); regulaciones de los Estados sobre las decisiones de las mujeres; inequidades económicas y culturales

La interrupción de la gestación se ubica en el campo de la transgresión: legal y cultural, en la medida en que atenta contra ideas culturales tradicionales sobre la mujer y la sociedad, la maternidad y la familia. No existe consciencia de que los embarazos tempranos no deseados afectan la calidad de vida y el desarrollo de las mujeres. Sin mencionar que con los abortos clandestinos el mercado ilegal toma ventaja y no garantiza la integridad física de las mujeres. El reconocimiento de este derecho implica la responsabilidad del Estado de favorecer las condiciones para su ejercicio y garantizar la libertad individual en la reproducción humana; el ejercicio del derecho al aborto por razones terapéuticas, eugenésicas, de edad, económicas o sociales, debe ser respetado, garantizado y protegido.

Para darle rostro humano a esta problemática, entreviste a una mujer que pasó por la experiencia de un aborto clandestino; y que constituye sólo un ejemplo de los miles de casos similares o con consecuencias nefastas que suceden en el país. Se utilizó un pseudónimo para proteger la identidad de esta joven. La entrevista se presenta a continuación, y no tiene fines amarillistas, por el contrario con ésta se espera despertar consciencia sobre este problema social y de salud en el país:

Hola patricia, ¿cuántos años tenías y a qué te dedicabas cuando te embarazaste?

Tenía catorce años y asistía a un colegio diurno.

¿Quién era el padre?

Tenía una relación con un joven de 25 años, fuimos novios durante dos años.

¿Quiénes supieron que estabas embarazada?, ¿Tuviste apoyo de alguien durante esa etapa?

Sólo mi novio y yo lo sabíamos, comentarle a alguien que deseaba abortar era como confesar que iba a cometer un crimen, por eso nunca lo supo nadie. Yo quería conversar con alguien, pero sabía que nadie lo entendería.

¿Cómo lograron interrumpir el embarazo?

Mi novio obtuvo información de un amigo sobre un ginecólogo que practicaba legrados en una clínica privada; el procedimiento era muy caro, y mi novio tuvo que hacer muchos esfuerzos para obtener el dinero.

¿Qué sucedió el día que fueron a la clínica?

Yo estaba muy nerviosa, no sabía qué me iban a hacer. Fuimos a una clínica en San José; entré sola al consultorio y el doctor me dijo que no gritara, pues me practicó un legrado sin anestesia; no he experimentado algo tan doloroso en mi vida. Al otro día tuve que ir al colegio, como si nada hubiese ocurrido, pues no debíamos levantar sospechas. Estaba adolorida y sangraba, pero saqué fuerzas y me comporté como si nada hubiera pasado.

¿Por qué crees que te embarazaste?

Ahora que han pasado los años y miro hacia atrás creo que no estaba lo suficientemente empoderada como para negarme a tener relaciones sexuales sin protección; porque sí conocía de métodos anticonceptivos, pero la decisión de usarlos siempre la tomó mi novio, quien era mucho mayor que yo.

¿Cómo te sentías en relación con la moral, lo bueno y lo malo?

A pesar de que estaba tan joven, sabía que tener un hijo iba a destruir mis sueños y proyectos a futuro. Pensaba que no era correcto, que estaba cometiendo algo indebido, pero también valoré que interrumpir el embarazo sería mejor que tener un bebé, pues mi familia era muy pobre, yo no tenía hermanos ni padre; no tenía apoyo de nadie; además vivía en un pueblo y sería señalada por todos, también debía de dejar mis estudios y de esa forma acabar con la posibilidad de mejorar mi situación económica pues no podría entrar a la universidad.

¿Qué consejo les darías a chicas adolescentes que estén pasando esa situación?

Bueno, cada caso es diferente. Muchas no tienen los recursos económicos para pagar un especialista, entonces toman pastillas, pero son muy riesgosas, especialmente si lo hacen sin supervisión médica. La verdad no conozco grupos de apoyo que puedan ayudarle en la parte emocional, pues en este país sería ilegal. Sólo les diría que no se dejen llevar por la culpa, pues ni la iglesia, ni el colegio ni la familia son dueños de su cuerpo, así que si deciden interrumpir su embarazo, busquen alternativas seguras, y que no se sientan mal, pues ellas no son malas, son sólo víctimas de una sociedad machista que les juzga. Muchos en especial hombres creen tener el derecho de señalarlas y decirles qué deben hacer, pero la realidad es otra, las únicas que tenemos el derecho a decidir somos nosotras mismas, no se dejen presionar. Es una experiencia dolorosa, pero deben ser muy fuertes y si realmente tienen a alguien de confianza, busquen ese apoyo; pero si no es así deben mantenerlo en secreto pues es una transgresión que les puede llevar a la cárcel.

