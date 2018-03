La democracia se asienta en la idiosincrasia del pueblo

La democracia es un estilo de vida libremente elegido, no impuesto, donde las mayorías se sienten cómodos en ese sistema. Realmente el fenómeno democrático no lleva más de tres siglos y empezó con la revolución francesa. Pese a haber sido practicada por los antiguos griegos, luego desapareció como fenómeno mundial.

A nosotros los costarricenses particularmente nos ha gustado, tenemos muchos años de vivir en ella, con unos dos o tres episodios oscuros después de la independencia, nos hemos desarrollado en democracia.

He podido ver que esta etapa de la vida republicana, muy manipulada por algunos medios informativos y con un total desgaste de los viejos partidos, ha puesto sobre el tapete dos alternativas que no terminan de convencer a miles de ciudadanos: el continuismo de un partido que se ha encargado de meter fichas izquierdistas de pretil y por el otro un partido manejado por el capital neopententecostal, que es la mano teocrática del neoliberalismo. Ambas alternativas causas desasosiego entre grandes masas poblacionales.

Este haber llegado a un punto tan crítico (no me refiero a Fabricio ni a Carlos Alvarado, son ambos buenos muchachos) es culpa de la fosilización de las dirigencias políticas de los partidos tradicionales y una corruptela mañosa que ha dejado sin ningún tipo de ideología a los dos: PUSC y PLN, donde la esclerosis resultó nefasta.

¿Por qué le doy tanta vuelta al trompo? Muy simple. Yo a tratar de explicarme, de la manera más breve posible. Después de la caída del régimen zarista de los Romanov, se entronizó el comunismo en su versión “marxista-leninista”, el cual sumado a los trescientos años de autocracia Romanov, haría setenta años más, ya antes de los Romanov Rusia era autocrática.

Los ciudadanos rusos quedaron huérfanos tras la caída de Gorbachov y de Yeltsin, hubo un breve periodo de desorganización social y llegó Putin, que posiblemente se quede muchos años más. Conclusión: el pueblo ruso no puede vivir en democracia.

Aquí con Nicaragua sucede algo similar, el siglo XIX fue de reyertas y cuartelazos, luego la intervención de los Marines EEUU por 22 años, después la dictadura de los Somoza, la caída de ese régimen llevó a un periodo de inestabilidad que terminó con la dictadura Ortega S.A. Es decir el pueblo nicaragüense no sabe vivir en democracia.

Los costarricenses hemos tenido una estabilidad bastante aceptable, pero la hemos pagado muy cara pues la corrupción política tiene al estado quebrado, pero aún así logramos vivir en un estado democrático y solidario.

Ahora se observa una oscuridad en lontananza, porque cualquiera de los dos grupos que luchan por el poder, tendrán que alinearse o con la izquierda o con la derecha, somos un país dividido en dos grandes grupos antagónicos e irreconciliables, lo que sumado a la precaria situación del erario público, no augura nada bueno. Las que fueran instituciones emblemáticas de bien social, atraviesan situaciones económicas y administrativas inciertas, existe una lucha entre los gremios y sindicatos que se han adueñado de ellas y por el otro lado la clase empresarial que busca entrar en el mercado.

El gobierno actual ha dado muy mal ejemplo con dos o tres casos graves de corrupción, en los que se nota a leguas “la mano peluda”, el que prometió equidad y honestidad ha salido más manchado que ningún gobierno después del año 1948.

Estamos ante una época de incertidumbre socio-económica, que tarde o temprano, quede quien quede va a reventar, con la triste realidad de que el narcotráfico ha escalado niveles elevados en las instituciones, según denuncia la Fiscal General Emilia Navas.

La sangre ya ha llegado al río, tenemos una cifra de homicidios escalofriante, que nuestra la realidad de nuestra sociedad, que muestra que ya no somos los mismos de hace cuatro décadas, ahora la violencia es parte integrante de nuestra realidad.

El problema de las democracias radica en su debilidad frente a la descomposición social, el cambio de paradigmas y la total ausencia de líderes capaces, Costa Rica tiene un déficit de líderes que se incrementó desde el año 1982: cuando empezó el escándalo del fondo de emergencias, que quitó autoridad moral a los gobernantes, después fuimos de mal en peor.

¿Qué le vamos a dejar a las generaciones jóvenes? Un país manejado por las mafias políticas ligadas al tráfico de influencias y de todo tipo de actividades delictivas. Somos la Chicago de 1930: la ley no funciona, los policías tienen temor de ser mano dura, los jueces se inclinan por la alcahuetería de libertad con brazalete.

¿Habrán pensado los ciudadanos que NO hay para dónde irse? No se trata de que si el vecindario se descompone, vendo mi casa y me mudo de barrio, no, los países vecinos tienen sus reglas y el alcahuete “asilo político” no existe en ellos.

La pereza de leer, la falta de información y la casi total ausencia de la capacidad de análisis, nos condujo a este acantilado, siempre aceptamos engaños, porque es mejor oír lo que se quiere oír.

Las dictaduras se imponen, la libertad y la democracia se ganan.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico