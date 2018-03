A manera de aclaración necesaria

En muchas ocasiones he adversado la forma y manera en que los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, manipulan la información sobre los más diversos temas. Por lo general motivados por obscuros intereses que se encuentran detrás de ellos, ya sea porque obedecen a consignas políticas determinadas, o porque –al ser medios comerciales privados- relacionan su manejo de la información con intereses mercantiles específicos.

La manipulación de la información que se realiza en los medios de comunicación consiste en una serie de técnicas relacionadas entre sí con las que miembros de un determinado grupo crean una imagen o una idea que favorece sus intereses particulares. ​ Entre estas tácticas destacan las falacias lógicas y la propaganda, que a menudo implican la supresión de información o de otros puntos de vista a través de su distorsión, induciendo a otras personas o grupos de personas a que dejen de escuchar algunos argumentos o, simplemente, desviando su atención a otra parte.

La manipulación de los medios de comunicación se usa en las relaciones públicas, la propaganda, el marketing, etc., y aunque el objetivo que se persigue es diferente en cada ámbito, las técnicas empleadas suelen ser muy parecidas. Muchos de los métodos modernos de manipulación de los medios de comunicación se centran en formas de distracción, basadas en el supuesto de que el público tiene una capacidad de atención reducida.

Hace unos tres años, en un artículo publicado aquí mismo, señalaba lo siguiente: Es indudable la influencia y el poder que ejercen los medios de comunicación; y es indudable también que muchos utilizan precisamente ese poder como medio transmisor de sus ideas. En esto consiste la manipulación de los medios de comunicación: es una influencia indirecta, sutil, que pretende transformar al hombre sin atacar directamente su voluntad o su libertad. La manipulación es una influencia que actúa por ocultamiento.

Y así como los gobiernos entendieron de forma temprana la importancia de la manipulación de la información, a fin de hacer creer a las poblaciones determinados asuntos, la empresa privada lo entendió de la misma forma y con mayores recursos la utiliza. El interés económico y político que mueven a las empresas de comunicación, además, influye en gran medida en la información.

Podemos distinguir entre diferentes tipos de manipulación, entre ellos:

Manipulación política o discursiva: Es aquella realizada por personas que pertenecen a la élite política y que abusan del poder que poseen, para ello se manipulan los medios para que la población piense de una manera determinada sobre estas personas. De la manera que salgan más beneficiados y para conseguir sus propios intereses. Se nota claramente, en la actualidad, al observar como los grupos opuestos al actual gobierno, en connivencia con algunos medios de comunicación, tergiversan las informaciones o mienten descaradamente, para causarle daño a su imagen.

Manipulación periodística o informativa: la que se produce cuando el periodista encargado de informarnos sobre una noticia, nos oculta datos. Mucho de esto es utilizado como instrumento en la manipulación política.

Manipulación de la cognición social: esta manipulación se centra en este tipo en la ideología, la opinión de gran parte de la sociedad, y las consecuencias que pueden llegarse a producir pueden ser perjudiciales para la sociedad al hablar de determinados temas, por ejemplo si hay una mayoría que está en contra de la inmigración y hablan mal de estas personas, luego habrá represiones.

La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas. Por una parte, lo que se repite hasta la saciedad cala entre el público y se convierte en verdad absoluta, aunque no lo sea. Ya decía Joseph Goebbels, el artífice de la propaganda nazi, que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Por otra parte, de lo que no se habla en los medios de comunicación, sencillamente no existe, queda fuera del debate de las ideas y desaparece del espacio público.

Esto hace que los medios con mayor difusión detenten el llamado “monopolio de las ideas”, pues la sociedad solo trata aquellos temas que son noticia en los medios.

Los recursos que se utilizan para manipular al personal van desde la mentira flagrante hasta la simple omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación. El uso de técnicas como la descontextualización, la generalización o la desorganización del contenido está a la orden del día. También se juega con la forma de utilizar el lenguaje y diversas formas de eufemismos. Por ejemplo, expresiones como “fuerzas de paz”, “daños colaterales” u “operación quirúrgica” tienen por objeto dulcificar la información sobre conflictos armados para que las guerras parezcan un mal menor en lugar de las verdaderas tragedias humanas que son.

En muchas ocasiones, también, he señalado la forma y manera en que uno de los medios locales ha sido cómplice de diversos intereses políticos o económicos, tergiversando información o al menos, colocando un título a la noticia que hace pensar una cosa, aun cuando en el texto se diga lo contrario, porque se sabe que la masa por lo general no lee, sino que cuando mucho mira los títulos de las noticias.

En el día domingo un medio de comunicación escrita, a quien en diversas ocasiones he criticado, cuidándose en esta oportunidad de posibles repercusiones legales, publicó un largo reportaje sobre las modalidades perversas de corrupción que se manifiestan en las llamadas iglesias evangélicas, las cuales tiene que ver con la manipulación de la credulidad de quienes se acercan a ellas, mercantilizando la fe, convirtiendo esas congregaciones en máquinas de hacer dinero a favor de quienes las conducen, y la manera en que tergiversan el mensaje de Jesús, y lo que ellos llamas sagradas escrituras, en beneficio de vulgares intereses mercantilistas.

Y concretamente señaló a un personaje sumamente conocido, que se encuentra íntimamente relacionado con el candidato a la presidencia de la república por parte del Partido Restauración Nacional, quien llegó a decir que había dado órdenes a las placas tectónicas, para que en sus movimientos no hicieran daño a nuestro país.

En el largo reportaje se cuidó el medio de citar apropiadamente, entrecomillados, textos de dicho individuo, a fin de que las citas textuales evitaran cualquier posibilidad de acusación legal en su contra. Sin embargo, hemos visto que en algunos programas radiales se han rasgado las vestiduras, acusando a dicho medio de introducir en la campaña política elementos que promuevan el odio entre los ciudadanos. Y me pegunto si no ha sido este partido el que ha utilizado la manipulación como instrumento principal de su campaña, con lo cual se resta cualquier posibilidad de autoridad moral para acusar al medio que efectuó el citado reportaje.

Considero que se hace necesaria una aclaración, pues ya el candidato afectado por semejantes informaciones, acusa al partido contrario y al medio de comunicación de realizar una campaña sucia y contraria a sus propuestas. Es decir, no desmiente la enorme cantidad de barbaridades que allí se citan textualmente, y que son obra de ese oscuro personaje de la mercantilización religiosa, sino que trata de crear una cortina de humo sobre el tema.

Esperar una postura honesta y transparente sería soñar en imposibles.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría