Casa Blanca ofrece extensión de DACA a cambio de 25.000 millones para el muro

Washington, 19 mar (EFE).- La Casa Blanca ha hecho una nueva oferta a los demócratas del Congreso para extender durante 2 años y medio el programa DACA, que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, a cambio de unos fondos de 25.000 millones de dólares para construir el muro con México.

Según confirmaron hoy a Efe fuentes demócratas del Senado, la Casa Blanca contactó a los legisladores en las últimas horas con esa propuesta en la mano, con la intención de poder introducir una partida de fondos “in extremis” para la barrera fronteriza en el paquete presupuestario que se votará finalmente esta semana.

Los demócratas aceptaron permitir dicha financiación, pero no por una solución temporal de menos de tres años, sino a cambio de que el presidente apoye una ley que dote un camino a la ciudadanía para los 1,8 millones de jóvenes que llegaron a EE.UU. siendo niños y residen de forma ilegal en el país, algo que rechazó la Casa Blanca, según las mismas fuentes.

A falta de que se presente el texto final del presupuesto, aún podrían alcanzar un acuerdo de última hora.

El Gobierno de Trump y los demócratas del Congreso llevan meses de discusión y negociación sobre el futuro de los “soñadores” después de que el magnate pusiera fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), impulsado por su predecesor, Barack Obama.

En la actualidad se calcula que unos 690.000 jóvenes están inscritos en este, lo que les permite obtener permiso de trabajo y eludir la deportación, sin embargo, corren el riesgo de quedar expuestos a los agentes de inmigración si no se llega a un acuerdo más amplio.

Trump ordenó poner fin al programa con fecha efectiva el pasado 5 de marzo, aunque los jóvenes que ya tuvieran el permiso pueden seguir renovando sus papeles de DACA, ya que el caso está en manos de los tribunales tras diversas demandas interpuestas contra la decisión del presidente.

No obstante, el Congreso culminará esta semana el texto presupuestario para dotar de fondos al Gobierno federal lo que queda de año fiscal, es decir, hasta el 1 de octubre, y la Casa Blanca teme que finalmente no incluyan ninguna partida para la famosa promesa electoral de Trump de construir el muro.

Los demócratas negociaron con los republicanos para plantear un plan integral al multimillonario que contuviese sus peticiones, pero él rechazó todas las propuestas, lo que llevó incluso el pasado enero a un cierre parcial del Gobierno federal ante la falta de acuerdo.

Precisamente hoy, Trump, acusó de nuevo a la oposición demócrata de no querer dar una solución a los “soñadores” porque, según él, quieren usarlo en las elecciones legislativas de noviembre próximo.

“El 90 % de la heroína en nuestro país viene de la frontera sur, y llegará un momento en el que los demócratas estarán de acuerdo con nosotros y construiremos un muro para mantener fuera las malditas drogas”, dijo Trump en un discurso sobre su estrategia contra la adicción a los opiáceos en el estado de Nuevo Hampshire.

“(Los demócratas) no quieren actuar en DACA, porque no les importa, pero están tratando de atar el muro a DACA y DACA al muro, y quieren guardarse DACA para la campaña. Eso me parece bien, pero las dos cosas deberían aprobarse. Ellos no quieren que se apruebe”, insistió el presidente. EFE