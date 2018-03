Por mis hijos, por mi nieta, por mi país!!

POR FAVOR!! Busquen en Google la historia del General Efraín Ríos Montt, uno de los últimos dictadores del sufrido pueblo de Guatemala. Háganlo por sus hijos, por sus familias, por nuestra Patria. Nada nos cuesta informarnos un poquito y evitar un error a tiempo, que podría convertirse en una desgracia de insospechadas consecuencias.

Ríos Montt renunció al catolicismo en 1978 y se convirtió en ministro de la Iglesia PENTECOSTAL.

El 23 de marzo de 1982 asumió como presidente de facto, al derrocar a Romeo Lucas García con un golpe de estado.

Fue el gobernante más cruel y genocida de la historia reciente de Guatemala.

El principal punto de contención durante su mandato fue la RELIGIÓN. Conforme fueron pasando los meses en el poder, su actitud de pastor protestante era predicar al pueblo utilizando la frase “USTED PAPÁ, USTED MAMÁ”.

Siempre hablaba de la unión familiar con su frase de papá y mamá . Más tarde fue el lema “NO ROBO, NO MIENTO, NO ABUSO”, que todos los empleados públicos tuvieron que llevar en un gafete… Viví ese capítulo negro en Guatemala, y por eso hoy me causa tanta repulsión el estúpido lema de “manos limpias”.

Efraín Ríos Montt fue una figura pública muy popular que agradaba en un inicio, pero terminó siendo condenado en el año 2012 a 80 años de prisión por genocidio contra el pueblo guatemalteco, condena que está cumpliendo hoy, a sus 91 años de edad.

*Lo anterior es un extracto de la información veraz que se encuentra en internet.

Intenté quedarme al margen de esta segunda ronda, pero no pude. Esta es una elección totalmente atípica. No se trata de escoger entre este y aquel. No se trata de descalificar al actual gobierno ni a los anteriores. Tampoco se trata de religión, porque si el contrincante de Carlos Alvarado fuera un musulmán con su traje tradicional, turbante, barbas largas y alabanzas a Alá, preparado, y con un cerebro de comprobada inteligencia, muchos no dudaríamos en darle nuestro voto. Aquí el problema es que Fabricio Alvarado a pesar de su astucia, de su verbo parlanchín, cantante en lenguas y bailarín, joven y guapito, con una bella esposa que dice ser profeta; que ora en lenguas, “sana” enfermos, que no sería de extrañar que hasta practique exorcismos… Y, un guía espiritual que a todas luces utiliza el nombre de “JESUCRISTO” para sus negocios, pero que no tiene ni la más remota idea de quién es este gran hombre. Un tipo desagradable, prepotente y lleno de odio que ha ofendido al pueblo católico y a nuestra amada Patrona la Virgencita de los Ángeles. Desde el inicio empezaron mal las cosas, y tal ha sido la demoníaca manipulación, que lograron sembrar división y odio entre hermanos. Ojalá con el vasto y veraz reportaje de la Revista Dominical de La Nación de hoy 18 de marzo, las personas logren ver claramente la gravedad del peligro.

Restauración Nacional es un cascarón vacío que carece de bases y, ahora quienes pretenden ayudar a construirlas son los mismos que durante décadas han tenido hundida a Costa Rica económicamente. RN es un partido que se convirtió de repente en una guarida de las más deleznables figuras de la política criolla, que hacen sus cábalas para ver como manejar eventualmente a su antojo y conveniencia al inexperto Fabricio, que no terminó su carrera de periodismo y que no habla ni siquiera inglés, además de ser un maestro en huirle a los debates. Recibió con los brazos abiertos al nefasto Otto Guevara (lo cual es demasiado decir). Si por desgracia lograran su objetivo, al pueblo nos quedaría nada más, lidiar con un fanatismo religioso peligrosísimo que podría desembocar en una desgracia, como le sucedió a los guatemaltecos.

COSTARRICENSES, DESPERTEMOS !!

Limpiemos nuestra mente y nuestro corazón, y liberémonos de odios y rencores para volver a ser el pueblo noble que fuimos. Pensemos en nuestras familias, y en qué le heredaremos a las futuras generaciones. Los ticos solíamos ser conocidos como gente culta y alegre pero, tristemente muchos compatriotas están permitiendo que estos demonios los manipulen.

Debemos poner a Costa Rica ante todo y unirnos responsablemente para evitar un desastre del que podríamos lamentarnos toda la vida. Los Metodistas, Adventistas y Bautistas (para mencionar unos pocos) son gente buena y equilibrada, pero basta con ver el reportaje de La Nación para darnos cuenta de que los fanáticos irrespetuosos que están detrás de Fabricio, son un peligro real, porque pertenecen a grandes agrupaciones internacionales cuyo principal objetivo es dañar la Iglesia Católica y al Papa Francisco, además de ser estafadores de la fe que tienen hasta un tarifario para los que necesitan oración. Roguemos al Señor para que nos ilumine y nos de la fuerza y la convicción para detener esto!

No es posible que parte de este noble pueblo, crea en los que desde una trinchera religiosa, traicionan las enseñanzas de Jesucristo y las convierten en un negocio redondo.

Pongámonos la mano en la conciencia y por Dios bendito, protejamos unidos a nuestra Costa Rica de la desgracia que hoy se cierne sobre nosotros.

Tengamos presente las claras enseñanzas que nos dejaron dos célebres mentes de la historia:

“Un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción”.

Simón Bolívar

“El peor enemigo de un gobierno corrupto, es un pueblo culto”.

Maximilien Robespierre

(*) Carmen Jiménez C.