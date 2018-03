Magistrado Celso Gamboa volverá a comparecer ante diputados

San José, 20 Mar (ElPaís.cr).- Los tres diputados que conforman la Comisión Especial que analiza la posible destitución del Magistrado suspendido de la Sala III, Celso Gamboa Sánchez, volvieron a citar al funcionario de la Corte Suprema de Justicia a una comparecencia legislativa.

La comparecencia se acordó este lunes luego de que con 43 votos a favor y ninguno en contra, se aprobara en el Plenario una prórroga de cinco días extras a la comisión, para rendir su informe final sobre el tema.

El plazo inicial vence este próximo miércoles, sin embargo no será posible para los diputados poder resolver en el tiempo acordado, ya que no habían podido sesionar porque la Corte Plena del Poder Judicial se tardó un poco más de lo esperado en enviar las resoluciones sobre las apelaciones presentadas por Gamboa para que no analizaran la revocatoria de su nombramiento.

“Llegamos al acuerdo de convocar al señor Gamboa para el próximo miércoles, cinco minutos después del Plenario Legislativo, para que se refiera a lo que él quiera con respecto a su expediente. En la buena práctica debería referirse precisamente a los puntos que le están cuestionando en el expediente para así tomar una decisión final”, explicó el Presidente de la comisión y diputado de Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio Delgado.

El propósito de la comisión es dictaminar el expediente el próximo 2 de abril y dejar el acta en firme mediante una sesión extraordinaria, con el fin de rendir el informe lo más pronto posible.

Cabe mencionar que en esta ocasión, la comparecencia de Gamboa no será en el Salón del Plenario, sino en la comisión.