Autócratas eficaces, demócratas fallidos

De cal y de arena

Vladimir Putin ha sido reelecto con la renovación de la confianza de una mayoría de la población rusa que en forma aplastante le extendió su aval para un nuevo período de gobierno. Escrutado el 99,8% de los sufragios, Putin recibe el 76,67% una cantidad mucho mayor que aquel 63,6% que le votó en 2012, y hoy con una participación del 67,4% del padrón. Un caudal tan grande éste lo hace el mayor desde que irrumpió en el poder hace 18 años, quizá en parte explicado por la ausencia de rivales de peso bastante como para hacerle mella.

Ciertamente, las elecciones fueron tachadas por irregularidades que incubó y por obstáculos a la libre emisión de la voluntad del ciudadano. Pero no alcanzaron una cifra suficiente como para acreditar la ilegitimidad del proceso. Así lo testimoniaron las entidades que se apersonaron a seguir la huella de estas elecciones.

Putin no califica para ir al cielo. Ni por oler a santidad. No fue por esto por lo que las mayorías le votaron sino por una serie de factores que determinan su popularidad y el sentido irrebatible de su liderazgo. Detrás hay hechos que una investigación de la corporación mediática BBC de Londres, enumera así: 1) El origen de su presencia en la política no es clasista ni partidista. 2) Su carrera política está marcada por la precaución de procurar acercarse a la primera fila pero a distancia de los reductos o clanes de la política repudiados. 3) Elaboró con esmero su aproximación a los medios de comunicación para ganar influencia, sin preocuparse por disimular u ocultar los pasos que daría para poner a distancia –y hasta a “fumigarlos”- a los medios que le estorbarían. 4) Declaró guerra abierta a los oligarcas del tinglado político y económico ruso. 5) Fue diestro en construir una plataforma en la que se mezclan los factores de patriotismo y nacionalismo. “Tu Rusia es mi Rusia” le sirvió para convocar a la masa ciudadana y particularmente al poder militar y al poder religioso, de tan importante presencia. 6) Construyó lo que se ha denominado una “democracia controlada”, una doctrina que le ha permitido –según Samuel Greene, director del Instituto de Rusia del King’s College de Londres- mantener a raya la disidencia en la sociedad civil mediante la organización de grupos debidamente oxigenados que habrían de ocupar los espacios políticos y públicos que potencialmente podría llenar la disidencia. 7) Creó las estrategias y tácticas para emprender una “guerra no lineal” en virtud de la cual llevó los intereses rusos afuera de las fronteras nacionales reconocidas, con recursos y procedimientos que han desorientado a la comunidad internacional y que le han permitido a Moscú “salirse con la suya”, como lo dijo a BBC Roy Allison, profesor de Estudios Rusos y de Europa Oriental de la Universidad de Oxford.

Evidentemente, Putin tampoco es un virtuoso modelo de gobernante demócrata ni de visualizar la construcción del Estado afín a las inspiraciones de la democracia occidental. Su historial lo define como autócrata, lo que no quita el sueño al grueso del electorado ruso que admira otros valores en él, como sus características de líder, su capacidad para retomar las primeras posiciones para Rusia en el concierto internacional, sus acertados pasos en la ruta por reconstruir la economía, para abatir la pobreza, para potenciar la educación y la cultura, para cultivar las tradiciones y de paso, para vigorizar la fortaleza militar y la presencia de Rusia en los estrados de la política mundial.

Es tan vigoroso el liderazgo de Putin en la sociedad rusa que toda la estrategia montada para imputarle a él la muerte de enemigos, o para embarrialar la presencia de deportistas rusos en justas internacionales, no han tenido el efecto buscado. El votante ruso masivamente no ha puesto atención a quienes montaron la trama.

Es el reflejo conductual que aparece cuando un pueblo tiene un líder, tiene confianza en sus decisiones y en sus orientaciones.

Putin acumula 18 años en el poder. En ese mismo lapso, 11 presidentes latinoamericanos han tenido que dejar “la silla de Pizarrro”, por disposición de los poderes institucionales o “a güevo”.

Por supuesto, no es lo mismo que estamos presenciando en Costa Rica en esta marcha hacia las elecciones del inminente 1 de abril, donde hay un total vacío de liderazgos.

Es preciso advertir ciertos hechos no menospreciables. Hay segmentos sociales donde está presente el caldo de cultivo propicio para “justificar” las decisiones de un autócrata. Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (“Demandas Ciudadanas de Jóvenes Residentes en Barriadas Populares de Centroamérica”) concluye que sólo un 22% de los encuestados en La Carpio afirma que “un gobierno democrático es preferible a cualquier forma de gobierno”; ergo, parece que el resto piensa distinto; más del 50% de toda la encuesta en las barriadas populares de Costa Rica cree en la mano dura para acabar con los problemas del país (apenas un poquito menos que en Honduras) y en nuestro país es donde menos disposición hay para aceptar obediencia ante las autoridades del gobierno. Estas cifras que registra el IIS de la Universidad en las barriadas populares de este país, ¿mantendrán la misma tonalidad a nivel nacional, sea en los respaldos a la institucionalidad de la democracia, sea en la mano dura, sea en el respeto a la autoridad?

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista