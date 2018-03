Colegio de Enfermeras denuncia formación irregular de Asistentes de Pacientes

San José, 21 Mar (elpaís.cr).- El Colegio de Enfermeras de Costa Rica denunció ante la formación irregular que se está dando en el país de la figura de Asistentes de Pacientes, los cuales afirman, realizan ilegalmente funciones únicas y exclusivas de los profesionales de Enfermería, poniendo en riesgo la salud de las personas.

“Los asistentes de pacientes, cuidadores y todos aquellos grupos cuya formación roza con funciones de enfermería y tareas del Auxiliar de Enfermería, a pesar de ofrecer sus servicios a un bajo costo, representan un riesgo para la salud pública del país al no contar con el conocimiento necesario para encargarse del cuidado, función esencial de Enfermería, única profesión de la salud, que se encuentra habilitada por ley para encargarse de este proceso” afirmó, María Griselda Ugalde, Presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

Según Ugalde, el envejecimiento de la población, el aumento del número de hogares con personas adultas mayores y la disminución de familiares que puedan hacerse cargo de estos, dan paso a una mayor demanda de personas externas al núcleo familiar que asuman el cuidado, aumentando el riesgo al contratar a personas sin experiencia y conocimiento.

Por esa razón se posicionaron expresando que el colegio de Enfermeras de Costa Rica no aprueba, ni reconoce las figuras no profesionales que se encarguen del cuido. Por lo que hace un llamado a las instituciones de asistentes de pacientes para que cesen inmediatamente la formación y le aclara a las personas que se están preparando en este oficio, que no cuentan con respaldo de este colegio profesional.

Sin embargo, el CECR reconoció las necesidades y falta de recursos para el cuido de un familiar, no obstante, recomienda que los familiares o grupos de apoyo, sean capacitados por las y los profesionales de enfermería y así evitar daños a la salud de las personas.

La Presidenta del Colegio de Enfermeras fue enfática en que aquellas personas que pretendan realizar funciones específicas de la profesión de Enfermería o se hagan pasar por estas, sin contar con los requisitos necesarios, serán denunciadas ante el Ministerio Público. Además, a la población en general se le advirtió, como forma de protección, solicitar la licencia profesional de Enfermería para asegurarse que dichas personas se encuentran debidamente incorporadas y habilitadas para ejercer el cuidado profesional.