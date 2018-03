Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Sinfónico Nacional se fusionarán en un concierto

San José, 21 mar (Elpais.cr).- Un gran ensamble integrado por más de 175 músicos y coristas, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN) y el Coro Sinfónico Nacional (CSN), fusionarán su arte en el escenario del Teatro Nacional en el II Concierto de Temporada Oficial 2018 de la OSN.

Las presentaciones serán el viernes 23 de marzo, a las 8 p.m., y el domingo 25 de marzo, a las 10:30 a.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica.

Bajo la batuta del director cubano-estadounidense, Andrés Cárdenes, la OSN brindará este concierto, en el que se contará además con la voz de la soprano costarricense Gloriela Villalobos, quien interpretará arias de famosas óperas como La Traviata, Tosca y Turandot.

El programa musical incluirá la obra Fiestas romanas, de Ottorino Respighi, así como las piezas Vedi! Le fosche notturne spoglie (Il Trovatore, Verdi); O mio babbino caro (Gianni Schicchi, Puccini); Vissi d´arte (Tosca, Puccini); Noi siamo zingarelle (Traviata, Verdi); Coro di mattadori (Traviata, Verdi); Tu che di gel sei cinta (Turandot, Puccini); Regina Coeli (Cavalleria Rusticana, Mascagni) y Marcha triunfal y coro Gloria all´Egitto (Aida, Verdi).

“Para mí es un honor y me siento muy honrada de estar en mi país con quienes fueron mis maestros y que ahora me acompañarán como solista invitada, así como con los compañeros del Coro Sinfónico Nacional, con quienes tuve el gusto de trabajar por algún tiempo. Esto es un impulso importante para mi carrera y para poder exponer todo el trabajo que he realizado en los últimos años fuera de Costa Rica”, comentó la soprano Gloriera Villalobos, quien actualmente cursa una Maestría en Canto con énfasis en ejecución de ópera en la Hochschule für Musik Nürnberg en Alemania.

Para esta presentación se contará con más de 15 músicos extras en secciones como percusión, trompeta, trombones, clarinetes, mandolina y órgano. La mayoría de estos músicos son estudiantes avanzados del Instituto Nacional de la Música, institución adscrita al Centro Nacional de la Música del Ministerio de Cultura y Juventud.

Las entradas para este concierto se encuentran a la venta en la boletería y página web del TNCR www.teatronacional.go.cr con precios entre los ¢5.000 y ¢20.000 colones, según la localidad. Los estudiantes y ciudadanos de oro podrán solicitar un descuento del 40% al presentar su carné en la boletería del teatro.

Ensayos. Los ensayos con el maestro Cárdenes iniciaron el lunes 19 de marzo y continuarán las mañanas del miércoles, en el Centro Nacional de la Música, y el jueves, en el Teatro Nacional, con todos los artistas. Esta será la primera experiencia de Cárdenes al mando de la OSN; sin embargo, el músico se ha presentado como solista en múltiples ocasiones desde la década de 1980, inclusive participó como solista en la grabación del álbum “Música de compositores costarricenses Vol. I”, nominado al Grammy Latino.

En ambas fechas de este concierto se brindará un minuto de silencio en memoria del director emérito de la OSN, Irwin Hoffman, quien falleció el pasado 19 de marzo.