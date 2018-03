Desde niños en nuestra cultura está ridiculizar a la persona temerosa: “¡Miedo, miedo, gallina con guineo!” Esto siempre asociado con situaciones reales por motivos reales. Pero luego, ya mucho más desarrollados como pueblo e individuos y como algo en apariencia inexplicable nos hacen temblar fantasmas incorpóreos que revolotean en una abstracción apocalíptica por sobre nuestras cabezas.

Pero algo que tiene que ver con el miedo es el hecho de no ser autosuficientes por razones de fuerza mayor como es simplemente el tamaño de nuestro país y su incapacidad de producir millones de toneladas mundialmente importantes de productos exportables. No somos autosuficientes ni capaces de defendernos físicamente en casos de ataque; un ejemplo: durante la administración Carazo el dictador Somoza de Nicaragua, estaba a punto de enviar sus aviones que ya habían violado el espacio aéreo de Costa Rica y ametrallado objetivos civiles, a bombardear San José; estábamos indefensos y sin tiempo. Venezuela ayudó con dos bombarderos Camberra, y durante la noche crítica llegaron en el más estricto secreto por vía de Panamá, oficialmente como ayuda de la Panamá de Torrijos y por medio del general Noriega pero en realidad de Cuba, siete cañones “cuatro bocas” antiaéreos que se emplazaron en la represa de Arenal, el primer objetivo de Somoza; lo supe sólo porque era funcionario de confianza del Presidente y de boca del Ministro de Seguridad; la mayor parte de la población nunca conoció esta historia. El Presidente de Venezuela era Carlos Andrés Pérez y el de Cuba Fidel Castro no precisamente amigos entre sí. La intervención de ambos paró a Somoza. Nunca creí que fue sólo por amor a Costa Rica; no sé si Castro amaba a Costa Rica pero sí el exjefe de Pérez y expresidente de Venezuela Rómulo Betancourt, como me lo dijo en Caracas cuando fue víctima de un atentado y yo estaba en una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; fue muy amigo de mi familia, estaba casado con una costarricense y Costa Rica fue su país de exilio cuando antes, en su juventud, había sido activista comunista contra la dictadura de Gómez en Venezuela; podría suponer el mismo sentimiento de parte de su exsecretario Pérez que también había vivido como refugiado en Costa Rica. Así es la vida de normal y más en asuntos políticos. Pero tenían algo más en común Betancourt, Castro y Pérez: el propósito de acabar con las dictaduras nicaragüense de Somoza y dominicana de Trujillo.

Ahora escucho y leo clamores de terror de los dos bandos en el clásico por la presidencia. De un lado porque viene el comunismo que acabará con nosotros y los del otro porque vienen las iglesias no católicas que acabarán con nosotros. Si nos atenemos a como lo cuenta cada lado deberíamos imaginar que los ganadores desatarán una matanza sangrienta apenas anunciado el resultado de la elección y que los vencidos correrán a recoger sus cosas para salir huyendo a pedir asilo en donde primero los reciban. ¿Por qué yo no tengo miedo ante tan siniestro análisis de situación? Por muchas razones, pero principalmente porque soy realista y por más intenciones que tenga cada bando de hacer lo que se le antoje, no puede. Además, se ha llevado el miedo a tales extremos de los dos lados que por más maligno que sea el ganador ya en la silla presidencial con todo el poder que permiten las circunstancias en nuestro país parecerá un manso cordero. Esa silla le baja los humos al más pintado. Comenzamos con que ninguno de los dos ha sido escogido por el pueblo, por los ciudadanos, porque la Constitución y las leyes reservan ese privilegio a los partidos políticos; ninguno de los dos es respaldado por una buena proporción del electorado. Luego, ninguno de los dos tiene mayoría parlamentaria. No puede gobernar ni sólo con su partido ni sólo con sus ideas. Está obligado a hacer arreglos con los demás. Y ya cuando se está alistando para imponer su imperio y desatar su furia exterminadora contra el otro y sus legiones, lo frenan en menos de lo que canta un gallo el presupuesto nacional, la Contraloría, el Poder Judicial, la Asamblea y los sectores sociales disidentes; eso para ni tocar su agotamiento físico y mental, la deuda, la falta de tiempo y el exceso de pendientes; en pocos días ya no podrá prestar la misma atención ni a sus seguidores, con lo que serán los primeros en comenzar a volverse en su contra. Algunos ya hemos visto esa película y otras que asustan más.

Escucho que las iglesias evangélicas son una mafia internacional muy poderosa que pretende dominar el mundo. ¿Habrá en el mundo alguna iglesia o empresa multinacional o potencia capitalista o comunista que no sea muy poderosa y que no quiera dominar al mundo? Aquí mismo somos víctimas de iniquidades empobrecedoras y de formas de usura creadas por nuestros mismos compatriotas, muchas hasta legalizadas, con lo que ya no son formas delictivas de explotación. ¿Por qué no nos aterroriza lo que ya tenemos aquí? Figueres advierte que las mezclas de religión con política no han dado muy buenos resultados, pero como que a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Irán, Israel, Camboya y otros más no les ha ido tan mal que digamos, si es por discutir ese punto. Nada funciona en la sociedad por postulados impuestos a rajatabla y al final quien parece haberlo dilucidado fue Einstein con su Teoría de la Relatividad. Y finalmente si somos tan avanzados como decimos, tan robustamente democráticos, tan únicos como nos pinta el Instituto de Turismo y tan desarrollados cívicamente ¿a qué vienen los terrores? Debería darnos vergüenza ser tan miedosos. ¿Es que toda esa robustez republicana es un cuento también? ¡Calma, pueblo! Ya veremos que del 2 de abril en adelante todo sigue igual con unos pequeños cambios que por supuesto no reducirán nuestras facturas del mes. Bueno, es mi sentir.

(*) Orlando García Valverde es Traductor