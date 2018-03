Trump arremete de nuevo contra Mueller aunque la Casa Blanca niega su despido

Washington, 21 mar (EFEUSA).- El presidente Donald Trump volvió hoy a arremeter contra el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, después de que la Casa Blanca haya asegurado que el mandatario no piensa cesarle de su puesto.

A través de su cuenta de Twitter, el Trump citó a un profesor de derecho de la Universidad de Harvard, Alan Dershowitz, quien, según él, está en contra de la elección de Mueller como investigador independiente al frente del caso.

“‘El fiscal tiene el mandado de investigar crímenes, existan o no. Me opuse a la elección de Mueller como fiscal especial. Todavía me opongo. Creo que el presidente Trump estaba en lo cierto cuando dijo que nunca debió haberse nombrado un fiscal especial'”, cita el mandatario.

“‘Porque no había una causa probable para creer que hubiera algún crimen, coordinación u obstrucción de la justicia’. Así lo afirmó el profesor de Derecho de Harvard Alan Dershowitz”, afirmó Trump.

Los rumores sobre una posible destitución de Mueller a manos de Trump se incrementaron a lo largo de este fin de semana, después de que el presidente despidiera a dos días de su retiro al exsubdirector del FBI, Andrew McCabe, provocando la indignación de la comunidad de inteligencia.

Durante el fin de semana, Trump atacó al equipo encabezado por Mueller, un día después de que su abogado personal, John Dowd, pidiera el fin de esa investigación al considerar que fue “fabricada” por los exdirigentes del FBI por motivos políticos.

“¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas de línea dura, algunos de ellos grandes simpatizantes de la corrupta Hillary (Clinton), y cero republicanos? Hace poco añadieron a otro demócrata… ¿Alguien cree que esto es justo? Y sin embargo, ¡NO HUBO CONSPIRACIÓN (con Rusia)!”, escribió Trump en Twitter.

Trump omitió que el propio Mueller es republicano, y que fue nominado en 2001 como director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un presidente de ese partido, George W. Bush.

El magnate repite constantemente que su campaña no conspiró con Rusia, pero nunca había mencionado directamente a Mueller en sus tuits hasta la tarde de este sábado, según revela una búsqueda en un archivo público de sus mensajes en esa red social.

“La investigación de Mueller nunca debería haber empezado, porque no hubo conspiración y no hubo crimen. Se basó en actividades fraudulentas y en un falso dossier financiado por la corrupta Hillary (Clinton)”, tuiteó Trump el sábado.

Esas dos menciones al fiscal especial, que actúa de forma independiente bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, han puesto de relieve su impaciencia respecto a la investigación rusa. EFEUSA