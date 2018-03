Jóvenes costarricenses dan vida a las escenografías del FIA

San José. 22 Mar (elpaís.cr).- A tan solo 15 días para que inicie el Festival Internacional de las Artes 2018, a realizarse del 6 al 15 de abril, un grupo de jóvenes costarricenses se encuentran finiquitando los últimos detalles de las escenografías que le darán vida a los espectáculos en salas, teatros y plazas.

El equipo, que desde el 12 de enero comenzó la construcción, está conformado por 3 mujeres y 7 hombres, entre los 18 y 26 años, quienes forman parte del programa ConstruYO, promovido por el eje de Promoción y Desarrollo Comunitario del Parque La Libertad. La supervisión y guía del proyecto está a cargo del director escenográfico, Eric Víquez.

Los jóvenes participan en la intervención escenográfica de 23 propuestas artísticas, cuya sede operacional es La Antigua Aduana, 22 de ellas corresponden a espectáculos internacionales y una nacional. Entre las escenografías con mayor elaboración está la obra “Morir de amor” de La Maldita Vanidad (Colombia), cuya construcción corresponde a una casa de habitación de una familia colombiana. Además, para el espectáculo circense “Attrape moi” de Flip Fabrique (Canadá) se construyó una estructura de 2 metros de fondo y 4.80 metros de alto, , aseveró el director Víquez.

Otros trabajos en construcción

 “Quixote” Grupo Puja! (España)

 “Quiero decir te amo” Cía Humo Negro (Argentina)

 “Después del ensayo” Cornamusa Teatro (México)

 “Incendios” El Galpón (Uruguay)

 “Far away” Eilertsen & Granados Teater & Lamatracataca (Noruega)

 “A dance tribute to the art of football” Jo Strømgren Kompani (Noruega)

 “La noche obstinada” La noche obstinada (Chile)

 “La mirada del avestruz” L’Explose danza (Colombia)

 “Volver, volver…. Ecos de Chavela Vargas” (México, Guatemala, Colombia, Perú, Costa Rica)

 “Monsieur” delCarmen Teatro (Costa Rica)

Todos los jóvenes emprendedores además de construir la escenografía, participarán en el proceso de montaje en las salas, teatros y plazas a partir del 2 de abril, así como en la participación de un taller teatral a cargo de Zaida Rico, Gestora Internacional del FIA.

“El taller brindará a estos jóvenes algunas herramientas teatrales básicas, que incentivan el trabajo en equipo. A través de algunos ejercicios y juegos teatrales, podrán valorar que ningún espectáculo se podría llevar a cabo sin el trabajo que ellos están desarrollando. Además, buscamos sensibilizarlos al arte; sino también, empoderarlos en su labor”, destacó la vocera y Gestora Internacional del FIA.