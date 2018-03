Liberacionistas firman manifiesto de apoyo a Carlos Alvarado Quesada

San José, 23 Mar (ElPaís.cr).- Un grupo de liberacionistas anunciaron este viernes su apoyo al candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado Quesada, al firmar un manifiesto llamado “Votar por la democracia” que responde a la invitación que les hicieron de sumarse al Gobierno de Unidad Nacional.

“Hoy, más que ver al pasado, nos toca asumir con responsabilidad la tarea de construir la Costa Rica con la que todos soñamos”, se afirma en el documento respaldado por 19 reconocidas figuras del Partido Liberación Nacional (PLN).

El pasado jueves el candidato Carlos Alvarado hizo un llamado general a todos los socialdemócratas y seguidores de las filas verdiblancas a sumarse al Gobierno multipartidista que está proponiendo, el cual tuvo el respaldo de excandidato de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza.

“En este proceso, que veo avanzando con mucha esperanza con la participación de muchos actores, faltan los socialdemócratas, la parte del Partido Liberación Nacional que quiere estar en la construcción de una nueva República”, trabajando en conjunto por temas que nos unen” comentó Carlos Alvarado el miércoles anterior en el programa Café Política de Canal 7, dirigido por el periodista Ignacio Santos.

Alvarado ha sido claro en que el PAC quiere que figuras de diferentes partidos se incorporen a la construcción de lo que podría ser según él, “una tercera República”. Para esto ha extendido el llamado al Frente Amplio, al PUSC, al PLN y a otros movimientos como Coalición Costa Rica.

Los liberacionistas que hasta el momento le han dado la adhesión a Carlos Alvarado están: El ex Ministro de Educación, Leonardo Garnier Rímolo, el ex Ministro de Justicia, Fernando Ferraro Castro, el ex Ministro de Trabajo y Agricultura, Francisco Morales Hernández, el ex Vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno Blanco, la ex Candidata a la Vicepresidencia, Vicky Ross Gamboa, el ex Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Silva Barrios, el ex Ministro de Cultura, Carlos Francisco Chavarría.

“Veo una Costa Rica inclusiva y justa socialmente. La carta fundamental de Liberación Nacional es clarísima en eso y en esta coyuntura la opción que representa los valores afines a la socialdemocracia de Liberación Nacional es don Carlos Alvarado”, expresó Ross Gamboa.

Además, el ex Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Salas, el ex Viceministro de Economía, Luis Álvarez Soto, el ex Presidente Ejecutivo del IFAM, Juan José Echeverría, el ex diputado Carlos Pérez, Dyalá Jiménez Figueres, una reconocida profesional en derecho internacional, el ex embajador, Francisco Aguilar Urbina, el asesor de la Asamblea Legislativa Luis Felipe Dobles, la ex Gerente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Julieta Rodríguez Rojas, la ex Directora del Instituto Costarricense de Turismo, María Amalia Revelo y Sara Cognuck del Consejo de la Persona Joven; entre otros.

José Echeverría pidió a todos los militantes liberacionistas que verdaderamente creen en la posibilidad de construir un Gobierno Nacional, unirse a Carlos Alvarado.

“Quiero instar a los liberacionistas de toda Costa Rica a sumarse a este Gobierno Nacional, una experiencia nueva, inédita y dejar atrás los rencores y resentimientos del pasado para caminar con optimismo para un futuro mejor para el país”, manifestó.

Ante esto, la alta dirigencia del PLN aclaró que respetan la posición de quienes quieran dar públicamente la adhesión a Carlos o a Fabricio Alvarado, pero que la agrupación se mantendrá en una posición neutral ante la segunda ronda electoral que se realizará el próximo 1 de abril.

Este miércoles anterior, Carlos Alvarado también se reunió con Francisco Antonio Pacheco, alto dirigente liberacionista, como parte de un proceso que está adelantando para tender puentes y alcanzar acuerdos a partir de propuestas concretas.

El manifiestó firmado por estos militantes del PLN indica: “La primera ronda puso en evidencia algo que se viene gestando desde tiempo atrás: nuestros partidos políticos han visto debilitarse su identidad, han perdido legitimidad frente al electorado y se han conformado con ser, cada vez más, una mera maquinaria electoral. En el caso de Liberación Nacional, la primera ronda tuvo un impacto todavía más dramático: por primera vez en nuestra historia como partido, quedamos fuera del voto final que definirá quién gobierna Costa Rica.

Que no estemos en la segunda ronda no nos exime de la responsabilidad de tomar partido en esta elección – y recordemos que no tomar partido, es también una forma de tomarlo. Liberación Nacional ha sido actor protagonista de la construcción de la Costa Rica de hoy y, como liberacionistas, debemos garantizar que el resultado de esta elección proteja y promueva las aspiraciones básicas que han guiado el proyecto socialdemócrata y liberacionista”.

El documento incluye cuatro pilares esenciales en los que se basa el apoyo a Alvarado, que son:

La aspiración a una Costa Rica equitativa y solidaria

La aspiración a una Costa Rica próspera, dinámica y abierta al mundo

La aspiración a una Costa Rica ambientalmente sostenible

La aspiración a una Costa Rica democrática, civilista y respetuosa de los derechos humanos

Francisco Aguilar Urbina dijo que el país tiene que elegir uno de dos caminos, ante la polarización que ha apremiado a este proceso electoral.

“Tenemos que escoger entre un camino que es excluyente y nos llevaría a ser un país fracturado por el resto de nuestra historia; o un camino al que nos invita Carlos Alvarado, un camino que está por construir un país solidario, que está por poner amor donde hay odio, que está por poner esperanza donde hay desconsuelo”, dijo Urbina.

