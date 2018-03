En secreto, Fabricio Alvarado pidió a pastores ayuda para su campaña

San José, 25 mar (Radioemisorasucr).- Miembros y aliados de Restauración Nacional solicitaron a clérigos que convenzan a sus feligreses y que den colaboraciones, según audio de reunión.

“Les pido que oren por nosotros, pero que también hablen con su gente. No solamente a la gente de su iglesia: háblele a sus vecinos, a sus familiares; háblele a todo el mundo. Provoquemos que esto, que ya es historia, se consolide el 1 de abril”.

Ese fue uno de los pedidos que el candidato presidencial del PRN, Fabricio Alvarado, hizo a cientos de pastores evangélicos el pasado 16 de marzo durante una reunión secreta en el Templo Bíblico Internacional de Tibás.

Durante la actividad, aliados del Partido Restauración Nacional también pidieron a los líderes religiosos gestionar ayuda económica, pues alegaron no tener mucho dinero disponible para la jornada electoral. Por esa razón, pidieron gestionar “bendiciones” para transporte y alimentación.

Esto a pesar de que el medio millón de votos que la candidatura presidencial del PRN obtuvo en la primera ronda electoral, les otorga derecho a más de ¢5.000 millones en deuda política.

A la actividad en el templo tibaseño acudieron el candidato Fabricio Alvarado y su esposa, Laura Moscoa; 12 de las 14 diputaciones electas del partido y los candidatos a las vicepresidencias, Francisco Prendas e Ivonne Acuña.

Además, al encuentro se sumaron los actuales diputados Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense (PRC), hoy presidente de la Asamblea Legislativa.

Así consta en grabaciones de audio y video de los cuales este medio tiene copia.

“Nos hemos juntado los pastores para ayudar a Fabricio Alvarado. Para que ustedes tengan claro”, aseguró el pastor Reinaldo Salazar, líder del templo y director del Movimiento de Oración por Costa Rica, antes de dar la palabra al aspirante presidencial según consta en dicho audio.

El evento fue secreto, ya que no figuró en la agenda pública del candidato y porque al inicio de la actividad el pastor Salazar –quien había convocado la actividad- prohibió a los presentes el uso de teléfonos celulares para evitar registros de lo ocurrido.

De acuerdo con las imágenes registradas por varios asistentes, unas 250 personas de todo el país acudieron ese viernes a escuchar a las principales figuras de Restauración Nacional.

Entre la audiencia estaban el exdiputado evangélico Justo Orozco y quien en las imágenes parece ser el presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FEAC), Jorge Gómez Varela, tal como muestra el material de video.

Durante casi dos horas de grabación, las figuras políticas tomaron el escenario del templo para solicitar la colaboración de los clérigos evangélicos para la campaña de Restauración Nacional.

Este viernes 23, al ser consultado sobre el pedido hecho en las grabaciones, Alvarado aceptó haber realizado ese llamado de movilización a los pastores y justificó que “esa es una petición que yo hago por redes sociales y en conferencias de prensa”.

“Esa es una petición que yo hago en absolutamente todos los frentes; no le veo nada de extraño y no estamos pidiendo nada ilegal”, agregó el candidato.

La reunión del PRN con los pastores se realizó 10 días después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) condenara a las iglesias Evangélica y Católica por mezclar política con religión en el presente proceso electoral.

Mensajes de texto revisados por este noticiero indican que hubo invitaciones a la reunión el 5 de marzo por parte de Roilyn Angulo, quien se presentó como colaborador del pastor Reinaldo Salazar.

Tanto Angulo como el pastor Salazar fueron miembros propietarios del comité ejecutivo del PRN en San José. Así lo indican actas del 2013 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A lo largo de la grabación, Salazar aclaró que él era el organizador de la actividad y desmarcó alguna relación con la Alianza Evangélica. “Si me van a hacer una demanda, que me la hagan a mí directamente”, habría dicho Salazar durante la congregación.

Se intentó entrevistar al pastor Salazar, así como al presidente de la Alianza Evangélica. Sin embargo, la sede de la FAEC comunicó que Gómez estaba fuera de San José y no se obtuvo respuesta al mensaje enviado a Salazar por correo electrónico.

Por teléfono, Ángulo negó en un principio que la concentración se hubiera realizado. Minutos después, al saber que miembros del PRN confirmaron que la reunión sucedió, se desdijo y calculó que asistieron unas 500 personas, aunque cortó la llamada antes de ser increpado sobre los temas discutidos allí.

“Bendiciones”

En el audio revisado consta la vinculación de motivos religiosos con el voto a Fabricio Alvarado en varias ocasiones, a pesar de que el pastor Salazar advirtió a los asistentes que no mencionaran la palabra “Dios”.

Al diputado Gonzalo Ramírez se le escucha decir que “si Dios ha tenido misericordia con Fabricio y todo su equipo, ¿por qué nosotros no vamos a apoyarlo con toda la fuerza de nuestro corazón?”.

En otro momento, el audio apunta que Ramírez le aseguró a los presentes que “sus hijos van a ser bendecidos por un gobierno de Fabricio, sus nietos van a ser bendecidos por un gobierno de Fabricio”.

El diputado aseguró que en la actividad del 16 de marzo “no se habló de política electoral” al recibir preguntas de este medio, lo cual contradice la versión de Fabricio Alvarado. “Se habló de la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos y como cristianos”, explicó Ramírez por vía telefónica.

Ramírez fue presentado en el mitin como “el presidente de la Asamblea Legislativa, el Primer Poder de la República”, antes de hablarle a los clérigos congregados en Tibás, de acuerdo con la grabación.

Según dicho registro, la petición de respaldo a Restauración Nacional también se habría extendido a donaciones para la logística de las elecciones.

“No hay mucha plata para el próximo 1 de abril. Necesitamos bendiciones para la alimentación, bendiciones de transporte y muchísimas cosas que son absolutamente necesarias”, afirmó Mario Redondo, según el audio revisado.

“Es importante que salgamos con mucha valentía a convencer a la mayor cantidad de gente. Nos van a atacar hasta el final y necesitamos de todos los votos posibles para ganar”, habría añadido Redondo.

En entrevista telefónica este viernes 23, el legislador cartaginés titubeó al confirmar su participación en la actividad del Templo Bíblico.

“No, yo no hablé en la reunión. Vamos a ver, no recuerdo… sí, tal vez. Esperate para ver”, expresó Redondo.

Al comunicarle la existencia de audios que registraron la actividad, Redondo alegó: “No recuerdo todos términos, todos los detalles que se plantearon”, pero recalcó que no se había tocado el tema de donaciones.

El audio y un video analizado por este noticiero señalan que en el templo también se prepararon mesas para cada provincia del país, donde los pastores podían recoger material para reclutar voluntarios para el día de las votaciones.

Este medio revisó un documento de voluntariado dirigido a “encargados de iglesias cristianas”, que coincide con el material visto en dichas imágenes.

mesas donde los pastores evangélicos podían recoger material para buscar voluntariado por el PRN, en Tibás.

El encargado de voluntariado para transporte que se identifica en el documento, Nathanael Pinzón, aceptó estar en la coordinación de esfuerzos para Restauración Nacional, aunque especificó que “esa carta está dirigida a dirigentes de comunidades” y que no podía confirmar la existencia de una misiva directa a líderes de misiones cristianas.

“Yo he repartido [cartas] en comunidades. Se le está pidiendo la colaboración de los que tengan a disposición, ya que somos un partido pequeño. Si alguna llegó a las manos del dirigente de una iglesia, pues no hay problema”, comentó Pinzón el sábado pasado.

Joel Díaz Corrales, cuyo contacto está en el material distribuido en la reunión, no respondió llamadas telefónicas.

Motivos

Consultado sobre los motivos de la concentración del 16 de marzo en Tibás, el candidato a vicepresidente, Francisco Prendas, también contradijo la versión de Alvarado al negar que se hubiera pedido la movilización de los pastores para el proceso electoral.

“Las organizaciones [cristianas] no van a tener ninguna injerencia, por lo menos en la parte electoral, ni nada parecido de propaganda. Aquí no hay ningún tipo de participación oficial; ni se la hemos pedido ni ellos la han ofrecido porque no corresponde, la ley no lo permite y no lo hemos necesitado”, dijo Prendas dos horas antes de la entrevista al candidato a Presidente sobre el contenido de la reunión.

Según el audio, Fabricio Alvarado instó a los pastores a recriminar al Partido Acción Ciudadana (PAC) que la pobreza no ha disminuido en el país, a pesar de que esa reducción ha sido probada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

“Eso de que se redujo la pobreza es mentira. Eso es lo que pasa; es la realidad. Y por eso es importante que usted hable de eso”, habría afirmado el candidato presidencial.

El día siguiente a la reunión privada en Tibás, Alvarado usó esa afirmación en una gira pública por la región de Occidente.

Dicha apreciación del aspirante es falsa y responde a una interpretación errónea de los datos sobre pobreza en el país.

Por el contrario, Prendas afirmó que la reunión se dio porque el partido está interesado en tener como “manos derechas” a organizaciones religiosas para desarrollar programas gubernamentales en una posible administración del PRN.

“Es más fácil poderles dotar de recursos para que se impacte a la comunidad con la experiencia de estas organizaciones, que empezar de cero con programas o crear estructuras administrativas del sector público”, detalló Prendas a este medio.

En otra parte de la reunión, se escucha a Alvarado asegurándole a los líderes religiosos que algunas de las personas de su gabinete “van a ser de iglesias evangélicas”.

A la fecha, casi la mitad de las curules legislativas que el PRN tendrá a partir de mayo estará ocupada por pastores.

Posteriormente, en la grabación interviene Carlos Villalobos Szuster, que se presentó como miembro de la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) para dar su apoyo a Fabricio Alvarado.

Este sábado 24, Szuster confirmó haberle dado su adhesión al candidato del PRN en la reunión del Templo Bíblico Internacional del 16 de marzo.

“En mis 44 años de experiencia política, hemos estado en muchas iglesias de todo tipo; siempre han habido reuniones políticas con religiosos para llegar a un acuerdo y desarrollar las comunidades”, comentó Szuster para justificar la parte política que, dice él, tuvo la reunión.

“Poner en sitio” al TSE

De acuerdo a la grabación, el pastor Salazar hace un llamado a los diputados del PRN para “poner en sitio” al TSE mediante un proyecto de ley que propuso la Alianza Evangélica a principios de este mes.

La FAEC anunció dicha propuesta luego de que el TSE determinó que un manifiesto conjunto de la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica, en enero pasado, constituyó una amenaza para el libre ejercicio del sufragio por mezclar términos político-electorales y expresiones religiosas.

En el audio, Fabricio Alvarado presentó a los diputados electos del PRN ante los pastores. Según ese registro, a la actividad solo faltaron 2 de los 14 futuros legisladores: Melvin Núñez y Carlos Avendaño, fundador del partido.

La ausencia de Avendaño también fue indicada por el exdiputado Justo Orozco, quien acudió a la reunión en calidad de pastor, pero recalcó que la mayoría de los legisladores estaba presente.

Solo Germain Cruickshank, hijo del diputado electo Eduardo Cruickshank y coordinador del PRN en Limón, confirmó que su padre asistió a la reunión del 16 de marzo en Tibás. El resto de diputados no respondió llamadas telefónicas o las interrumpieron en cuanto se enteraban de que era una consulta periodística.

El proyecto de ley de la FAEC pretende limitar la interpretación del artículo 136 del Código Electoral, que prohíbe hacer propaganda en favor de partidos o candidaturas valiéndose de la religión.

En la sentencia de marzo, el TSE alegó que el libre ejercicio del voto debe protegerse de cualquier influencia religiosa, por lo que no procede que obispos y pastores “utilicen su influencia para incidir en la libre decisión de los electores que comulgan con su ideología”.

“Si ambas agrupaciones son líderes y orientadoras de sus respectivos credos en el país, sus opiniones tienen la potencia para ser consideradas como una interpretación de ‘la Biblia’ ante los nuevos desafíos que el país enfrenta, constituyéndose en guía, dirección o referente axiológico de sus feligreses”, afirmó el TSE en su resolución.

De acuerdo con la grabación que tiene este noticiero, Fabricio Alvarado compartió la percepción de que “el TSE ha querido ponernos una mordaza” y cuestionó la credibilidad del rector electoral del país.

“Ese tribunal seguramente está en concordancia con algún interés político que no les permite pensar un gobierno nuestro”, dijo el candidato según el audio.

El artículo 28 de la Constitución Política establece que “clérigos o seglares” no pueden hacer propaganda política “invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

Se cierra el telón

Después de la “parte política”, la grabación finaliza con una “parte espiritual”, separadas por una recolección de ofrendas entre los presentes. Szuster reafirmó que la reunión tuvo esa estructura.

Fabricio Alvarado dijo a los pastores que no podría tomarse fotografías por falta de tiempo en su agenda, registra el audio.

Para comenzar la oración, se escucha que el pastor Salazar invita a Justo Orozco al escenario, detalle que también fue corroborado por el ex legislador.

Minutos después, el video muestra cómo el candidato presidencial baja rápidamente del escenario y se retira del templo a mitad de la oración. El sonido capturado en ese segmento de video coincide con la otra grabación de audio.

El mensaje del candidato en el audio, como afirmó él, tiene algunas semejanzas al de su propaganda en redes sociales:

“La gente que va a gobernar Costa Rica es gente de principios y valores. Y cuando hablamos de principios y valores no solo estamos hablando de vida y familia: estamos hablando de ética, de transparencia”, habría dicho Fabricio según el audio.

(*) Este es un reportaje del 25 de marzo del 2018 del noticiero Interferencia, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.

David Bolaños, David Chavarría y Trilce Villalobos

Colaboró el periodista Álvaro Murillo