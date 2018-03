La Psicología del Terror de don Fabricio

Hemos asistido a su discurso religioso conservador dirigido a una mayoría cristiana con el que se idealiza a si mismo como Dios y dice que “va a arreglar a Costa Rica”. Recordando las palabras de Joseph Ratzinger: “Cuando la política promete redención, promete demasiado. Cuando pretende hacer la obra de Dios, pasa a ser, no divina sino demoníaca”.

Arreglar Costa Rica no es una promesa, es una generalidad irracional, nadie puede arreglar un país, el país se va construyendo de acuerdo a los sentidos que le de su población, un país no solo se compone de problemas sino de logros históricos y es un proceso en el que están implicados todos grupos que lo habitan y lo direccionan. La ideología que representa Fabricio promueve el ‘salvacionismo’, usted no tiene que hacer nada en un mundo al que hay que tenerle miedo y alejarse. La salvación te caerá del cielo. Esta psicología del terror excluye a sus seguidores de la posibilidad de enfrentar la acción social terrenal efectiva en la resolución de asuntos democráticos y de bienestar, o sea del interés de todos. La acción social y consciente de Costa Rica cabalga en una ciudadanía participativa que tiene 200 años de lucha; y la movilización histórica de muchos y muchos grupos que trabajan por el país se diluyen frente a este tipo de Dios sin promesa.

Habla de valores morales en la familia: La moral es el proceso de definición del bien y del mal y en toda comunidad se usa solo para el control social, para prohibir y permitir comportamientos. Es un sistema de autocontrol sin autonomía; lleva al desequilibrio cognoscitivo porque siempre los humanos mostramos inconsistencias morales por la sola índole de ser humano y por lo tanto no deben ser entendidas como deficiencias de la socialización. La moral es muy corta para aplicarla al comportamiento humano, no permite la autonomía de criterios y el razonamiento. Costa Rica es un país en donde las personas responsables se preocupan por una ética social basada en las tareas de la conciencia, desideologizando y de-satanizando la experiencia cotidiana humanizadora para mejorar la convivencia.

Don Fabricio en su discurso sataniza el gobierno actual desconociendo el oficialismo bipartidista de 40 años y evadiendo la importancia de la transición política que nos está actualizando hacia un futuro enriquecido de bienestar social. Sabemos que ser rico no es necesario cuando la solidaridad está presente y eso ha sido probado en nuestra historia y hasta las poblaciones migrantes lo disfrutan. Sataniza también a grupos sociales como los homosexuales y las mujeres, ellas son el 55% de la población general y votante. Lo hace con agresividad y palabras duras; es un ardid publicitario, ya que sus públicos y sus mujeres siervas responden al síndrome machista basado en la voz del alfa. Fabricio se proyecta a sí mismo como un protector de valores de Costa Rica y contradictoriamente escandaliza a la Virgen de los Ángeles como parte de los valores de la Otra Demoníaca. Este principio sexista y racista de extrema derecha, funcionó en la Alemania Nazi llevando de primero a las mujeres a los hornos para matarlas. Conjuntamente con la amenaza de cerrar el INAMU se desata una ola de feminicidios, los agresores tienen permiso social de este supuesto líder. Sus seguidores son presa psicológica de los principios del odio y el aislamiento cognocitivo del Otro, entendiendo al Otro como esta sociedad general que nos regimos por leyes, instituciones, normas, principios constitucionales consensuados históricamente por una ciudadanía respetable por su trabajo, participativa y consciente. Esta ciudadanía ha ido construyendo sentidos a partir de la continuidad de dictaduras abandonistas y empobrecedoras en los siglos pasados que dieron como resultado una guerra en el 48 para la abolición de totalitarismos y con una demanda de garantías sociales que son valores costarricenses como la educación, la salud, el agua potable, la electricidad y telefonía y la banca estatales, entre otros.

Este andamiaje histórico nos ha llevado a cuidar el país hasta convertirlo en un modelo de importancia mundial por sus convenios internacionales más humanistas, modelos institucionales de carácter mundial como el ICE con su energía renovable y sustentable. Costa Rica es un país en los primeros lugares en desarrollo social de tal manera que tiene la menos cantidad de feminicidios en una área geopolítica declarada zona de genocidio femenino.

El Candidato de Renovación se dedica a invisibilizar el debate, esto es violentar la oportunidad democrática de hablar de los temas que le interesan a esta ciudadanía orgánica y que son el empleo, la inseguridad carburada, sistema sanitario, jubilaciones y déficit fiscal. Está en contra de los derechos humanos por ser políticas internacionales pero sigue políticas internacionales fundamentalistas, fanáticas e islamistas en cuanto a su estilo confesional. Está en contra de que este país construya su futuro, está en contra de una política social solidaria, está contra políticas visionarias, está en contra del desarrollo social, del bienestar social en contra de posiciones modernas y post-modernas de un país que va hacia un futuro más humanista cada vez, o sea es retardatario, monárquico y esclavista, respondiente a son los regímenes anteriores a la democracia moderna. Esto por cuanto un país moderno y ultra moderno requiere trabajo y aparentemente los prosperados que recogen diezmos no vienen a trabajar a este mundo. Decir brutalidades hoy para contradecirse mañana, es una bajeza publicitaria para gastar menos y que hablen gratis, ser noticia barata. No es un constructor de sentidos y no tiene características mesiánicas. El irrespeto y el desconocimiento de asuntos serios, la inconsistencia, el no poder responder a preguntas de interés de todos, el no informarse y el no informar a los que dan marco a la democracia y trabajan en este país es un delito de los derechos de la información y un comportamiento de alta traición a la tierra que le da cobijo. Sobre esta tierra están las garantías democráticas que aprovecha para montar su plataforma de manipulación y la psicología del terror para sus propios seguidores sin promesa y sin programa. Les prometió un reino en el otro mundo pero aquí le pagan al contado y en su iglesia, que no representa a todos los cristianos, no le piden cuentas, lo que pasa es que este país no es su iglesia.

(*) Msc Idahyma Barrantes es Psicóloga cognitiva de la conducta|