¿Listos para morir o matar?

Muchos hemos temido ante extraños sospechosos que se nos acercan mientras buscamos las llaves para entrar y cerrar. O sentido la desesperación de que ya llegaron por nosotros, es urgente y estamos aun atándonos los zapatos o abotonándonos la camisa. No podemos meter la llave en la cerradura o encontrar el ojal para el botón o anudar el cordón como siempre; lo hacemos torpemente tardando más, maltratándonos y hasta rompiendo o dañando algo.

Nos aterra ser asaltados o perder el último bus y ni son casos de vida o muerte; si lo fueran, nos inutilizaría aún más. Muchos hemos tenido la experiencia de encontrarnos en peligro de muerte y no podemos saber de antemano cómo reaccionaremos en cada caso. No podemos preverlo ni controlarlo incluso con entrenamiento. Recuerdo un tal momento: teniendo yo paso franco en una zona en guerra por estar con una comisión internacional de paz, al ir a pasar a media noche por un retén en carretera me saltó de la trinchera hasta el frente de mi vehículo un soldado de enorme estatura, semiborracho, de un ejército de ocupación, con una ametralladora Browning calibre .50 de sitio pero en sus brazos que no sabía nada de la comisión ni de la guerra más que tenía que disparar a quien no se detuviera o pretendiera pasar de ese puesto y que estaba casi tocándome el pecho con la boca del cañón. No conocía mis distintivos ni podía leer mis credenciales porque no sabía castellano. No recuerdo cómo logré zafarme; sólo recuerdo haberme paralizado y la sensación de que me había llegado la hora ¡y con sólo 25 años!

Cuando ni rejas ni cámaras ni alarma ni el “barrio organizado” ni la urbanización cerrada con vigilante privado bastan y la situación sobrepasa el poder de la autoridad ¿qué hacen muchas personas? Lo más fácil aquí: comprarse una pistola, ojalá la Glock de 9mm o un rifle. El razonamiento y la preparación serán para otro día, sólo como para obtener el permiso de posesión o portación y hacer otros trámites que algunos ni llegan a hacer nunca.

Yo, que ya tiraba al blanco con un rifle calibre .22 desde mi adolescencia y que practicaba deportes y exploración, comencé a dudar de defenderme cuando siendo funcionario de la Presidencia anduve armado. Llegué al convencimiento de que quien tiene un arma de defensa tiene que estar dispuesto a matar a su asaltante a quemarropa y en un segundo o a morir a manos de él. Y también a pasar por las celdas de la policía hasta que todo se aclare. No puede ignorarse tampoco el peligro de usar el arma contra la vida propia en algún momento de crisis y desesperación.

Y debe saber el poseedor de un arma de defensa que nada que haga intimidará a un maleante; creer que puede hacerlo es un gran error. Ni un lanzagranadas intimida al más tímido de los asaltantes y menos si es su víctima quien lo amenaza. El delincuente en general es más ágil, más fuerte, ha disparado miles de veces más que la víctima, es insensible al dolor humano y hasta puede ser muy sádico, no teme a la muerte y ha venido a llevarse lo que está buscando aunque tenga que eliminar a toda la familia. Si la víctima no dispara de inmediato el delincuente le va a disparar porque él no va a dejarse matar.

Y es en esos segundos que el síndrome de la llave y el botón que ponía por ejemplo al principio, pero multiplicado por cien, ataca a la víctima. Suele ser que se le paraliza la mano y no puede apretar el gatillo o se le cae el arma o tropieza, si logra disparar será sin puntería y errando el tiro con lo que puede hasta matar a uno de los suyos y, en fin, que se ve enfrentada a su imposibilidad moral de matar a un ser humano. Un tío mío, combatiente del golpe de 1948 y hasta condecorado y armado con un fusil Máuser encañonó a un adversario que apareció de entre la maleza apuntándole con su pistola en la oscuridad de la noche; de repente vio que era un buen amigo suyo; y lo que recalca cada vez que cuenta la anécdota es que se orinó y que casi se desmaya como también casi se desmaya su amigo; que terminaron, obviamente, abrazándose. También debe tenerse en cuenta que los delincuentes quitarán las armas a sus víctimas y las agregarán al arsenal del hampa.

La delincuencia, entretanto, ha “evolucionado” desde ser sólo intimidante y ladrona a ser cada vez más psicopática y mortífera, a golpear con más frecuencia y en un radio de acción más amplio, a tener más miembros y a estar más organizada y mejor equipada. Sin duda, matar o morir son las dos opciones para quien crea que puede ganar el pulso a los delincuentes y que el arma de defensa es el seguro de vida. Y no me refiero al asunto de comprar o no comprar un arma, sino a que deben conocerse estos factores y las opciones en el caso de adquirirse un arma; no podría afirmar que la solución sería una población totalmente desarmada porque el hampa seguiría armada hasta los dientes y el desequilibrio sería mayor. Y es que para que las policías pudieran garantizarnos plena protección tendría que haber un ejército de unos treinta policías por cada manzana de terreno y para algo así ya sabemos: “No hay recursos”, además de que eso sería un remedio, no la cura.

Sí hay recursos, pero concentrados en un grupúsculo arquitecto de una sociedad en la que la miseria, una de las mayores causas de la delincuencia, es un plan y un ingrediente, no una consecuencia. Podría perfectamente ser distinto; en el año del episodio de la ametralladora que cito al principio, el padre de mi amiga más cercana era el director de la prisión Hegningarhúsið de Reikiavik, la capital de Islandia, y nos escribía quejándose de aburrimiento porque tenía casi todas las celdas vacías y porque tenía muy poco que hacer; ¡qué felicidad! Pero ¡qué lejos…!

(*) Orlando García Valverde es Traductor-Intérprete Oficial