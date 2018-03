Fe inquebrantable en el porvenir de la Patria

Mi voto en el balotaje

Esta tarde fui honrado con la visita a mi casa de don Carlos Alvarado Quesada y de mi viejo amigo don Ottón Solís Fallas. Compartimos un café y sostuvimos una conversación, por más de dos horas, sobre literatura, historia, democracia, economía, política, tecnología, instituciones republicanas y, principalmente, en torno al futuro del país en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional. Hablamos de Abraham Lincoln, Juan Rafael Mora, Rafael A. Calderón Guardia y Luis Alberto Monge. Se contaron varias anécdotas e intercambiamos libros: don Carlos me obsequió su novela “Las posesiones” (2012) y yo le presenté mis ensayos breves de “La Vía Costarricense” (2005).

Comentamos el saludo del 12 de febrero anterior, titulado “Mis respetos a don Rodolfo Piza” en ocasión de su propuesta de acuerdo para la gobernabilidad, la equidad y el desarrollo, dirigida a los señores Alvarado, don Carlos y don Fabricio, candidatos presidenciales, jóvenes ciudadanos y caballeros los dos. En medio del fuego cruzado de la campaña, juzgué la iniciativa del notable compatriota como una lección de responsabilidad cívica y un modelo para que cada ciudadano decida cómo votar el domingo 1.° de abril. Estoy convencido de que las instituciones democráticas sólidamente arraigadas en el suelo patrio, que los balances, pesos y contrapesos republicanos, que el vigor de una prensa libre y crítica, más una ciudadanía empoderada, garantizan la continuidad del sistema político, quienquiera sea electo.

Don Carlos me dijo que, de ser favorecido por la voluntad mayoritaria del pueblo soberano, necesitará el apoyo de todos los costarricenses, de todos los gobiernos municipales y de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, para sacar adelante la dificilísima tarea que pueda recaer sobre sus hombros. Su Administración, me dijo, no sería el gobierno de un partido (como ha sido tradicional) sino la unión nacional o cogobierno de fuerzas y personalidades políticas convergentes en objetivos, proyectos y programas de alcance nacional. Su actitud me parece prudente, de humildad y dignidad.

“La política es ciencia de realidades”, nos enseñaba el expresidente Monge en los comicios de 2010, cuando anunció su apoyo al Frente Electoral Patriótico.

Luego de reflexionar a lo largo de los últimos 50 días, he decidido responder a algunos familiares y un puñado de amigos interesados en conocer mi opinión. Mi voto esperanzado es por el proyecto nacional que lidera don Carlos Alvarado, complementado por don Rodolfo Piza, con el apoyo de fuerzas y personalidades independientes o de distintos partidos políticos, en el propósito común de forjar el porvenir de Costa Rica. La forma y el funcionamiento de la nueva Administración es una obra en marcha, cuyo carácter ecléctico y pragmático depende de la votación del domingo venidero y de la capacidad para resanar la desgarrada alma nacional bajo nuestra única bandera azul, blanco y rojo.

(*) Armando Vargas Araya es Periodista y Escritor