INCOHERENCIAS

Columna Poliédrica

Nunca he tenido problema, ni tengo, con las personas que son consecuentes con las ideas que dicen defender. Al contrario, ese tipo de seres humanos me merecen el mayor respeto por su honestidad y porque viven como piensan; ese tipo de gente le dan sentido a la historia, es decir, hacen que la humanidad tenga una luz de esperanza en sus representantes.

Y es que no hay nada más despreciable que una persona diga seguir determinadas ideas y que después reniegue de las ideas que decía defender. Este tipo de personajes generan un gran desprecio por su incoherencia y, por supuesto, no ayudan para que la ciudadanía tenga confianza en sus líderes.

Desde esa perspectiva, el problema no es que haya individuos conservadores o de derecha. Que un conservador exprese que no está de acuerdo con reconocer derechos a los grupos minoritarios es algo esperable de ellos, lo mismo ocurre con los sectores que defienden una economía no regulada; en otras palabras, aunque uno no está de acuerdo con sus ideas, se les respeta porque actúan en consecuencia con lo que predican.

Una situación similar ocurre con otras posiciones ideológicas de diferente cuño. Muchas personas a lo largo de la historia murieron por sus ideas y la historia ha sabido valorar su consecuencia de vida; no vamos a mencionar nombres, empero, cada lector tendrá en su mente muchos personajes, nacionales e internacionales, que cumplen con la descripción que hemos dado.

Por eso es triste observar lo que han hecho una serie de personas en las últimas semanas. No digo que da vergüenza ajena porque eso no existe, las personas la tienen o no la tienen; lo que digo es que las personas debemos tener coherencia en la vida y hay personajes que realmente han mostrado una carencia total de ideales y estar dispuestos a venderse al mejor postor por unos colones más.

Alguien podrá decir que la política no es de ideales sino de intereses, sin embargo, la gente está harta de este tipo de políticos. En efecto, los ciudadanos no queremos más veletas que en lugar de conducirse conforme a las ideas que ellos y sus partidos dicen defender, se comportan como mercenarios al servicio de los grupos que paguen o ofrezcan mejores beneficios para ellos.

Y que le quede claro a los políticos, los apoyos que reciben difícilmente van a inclinar la balanza en relación con el voto de los ciudadanos. Las personas que votan no son tontas aunque los políticos y sus asesores así lo crean, los ciudadanos tienen la capacidad de observar qué cosas se hacen bien y cuales otras se han hecho incorrectamente. Una adhesión no influye en la voluntad de los votantes, ojalá lo entiendan de una vez por todas.

Esperemos que el domingo 01 de abril los costarricenses voten por la coherencia. No hay nada más decepcionante que las personas no sean coherentes en la vida, se trata de un sentimiento de orfandad que muchos no queremos volver a experimentar.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com