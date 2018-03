La mentira tiene patas cortas

Por amor a nuestra Costa Rica, respetuosamente apelo hoy a su sensatez y buen juicio antes que sea tarde. Faltan escasos 6 días para las elecciones y no sería justo que por tomar las cosas a la ligera nos volvamos retadores, como tampoco lo sería convertirnos irresponsablemente en parte del abstencionismo, pues esto sería un grave desprecio a nuestra Patria, y un desafío hacia nuestro futuro como país.

Tenemos dos candidatos donde escoger: CARLOS ALVARADO por el PAC, un joven preparado, que maneja 3 idiomas, escritor, periodista, Bachiller en Ciencias Políticas por la UCR, Máster en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Sussex en Inglaterra, ex presidente del IMAS y ex ministro de Trabajo, que tiene su propia identidad, y no es LUIS GUILLERMO SOLÍS!!

Y, FABRICIO ALVARADO por RN, cantante en lenguas, bailarín, con estudios de periodismo inconclusos, con una conciencia manejada por un funesto pastor que ha ofendido al pueblo costarricense, atacando nuestro símbolo patrio más querido y respetado. Fabricio y muchas personas de su entorno dicen que ese señor no formará parte de un eventual gabinete, pero no nos engañan, porque este oscuro personaje es quien maneja la “espiritualidad” del candidato…

Hace días anda circulando un extracto de 1 minuto de un mensaje de Fabricio Alvarado, el cual es una prueba clarísima de su pensamiento y el peligro que representa, su sueño de ser rey. Lo pueden ver en (Youtube: Insulto al pueblo costarricense 2), mismo que transcribo a continuación:

“”Usted estará diciéndome, tal vez ahí estará pensando: es que no se debe mezclar la política con las cosas de Dios. Déjeme darle un texto bíblico; que está en Isaías, capítulo 33 verso 22. Si usted tiene una biblia después podrá buscarlo. Está muy fácil! Isaías 33:22

Ese texto bíblico dice así: Dice, Jehová es nuestro Juez; Jehová es nuestro Legislador; Jehová es nuestro Rey, EL mismo nos salvará!

Permítame desglosárselo:

Jehová es nuestro juez. Donde están los jueces? En el Poder Judicial!

Jehová es nuestro legislador. Dónde están los legisladores? En el Poder Legislativo!

Jehová es nuestro Rey. Qué es un rey? La figura de un presidente! Dónde está el presidente? En el Poder Ejecutivo!

Y cierra este texto diciendo: Él mismo nos salvará.

La salvación que Costa Rica necesita es meter a Dios en el gobierno. Es que usted tome en cuenta los principios y valores que están en la biblia; los principios y valores que Dios estableció para sus hijos, a la hora de votar.

Por favor, vote con principios y valores…””

Es patético Fabricio al arrogarse la unidad de los 3 poderes de la República mientras alucina con vestir ropajes de rey.

Isaías 33:22 habla del REINO DE DIOS, no de ningún reino terrenal. Habla de que Jehová es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey, refiriéndose al REINO DE LOS CIELOS, no al reinado neopentecostal en que cree Fabricio, en el que espera ser coronado rey y al que espera llegar convenciendo al pueblo al dejarse decir irrespetuosamente: “La salvación que Costa Rica necesita es meter a Dios en el gobierno”.

Por qué los NEOPENTECOSTALES se autodenominan cristianos, si Cristo vino al mundo después de un silencio de más de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y basan su religión en el Antiguo? Por qué sacan los mensajes más severos y complicados del Antiguo Testamento para asustar y manipular a las masas, y por qué jamás mencionan el Nuevo Testamento ni a los evangelistas de Jesucristo?

Sé que estoy tocando un tema muy espinoso, y si me quieren atacar por esto, me tienen sin cuidado!!

La mayoría de ticos no somos tontos! Muchos estarán al igual que yo, instruyéndose, ilustrándose y aprendiendo sobre muchos otros temas que nos interesan como nación libre, soberana, independiente y democrática por el peligro que se cierne sobre nosotros. Y además estamos cansados de ofensas e insultos hacia nuestra religión (Youtube: Insulto al pueblo costarricense).

Que tengamos todos una Semana Santa de reflexión, y que el Señor Resucitado nos ilumine y nos proteja el 1 de Abril, Día de su Resurrección!

(*) Carmen Jiménez Contreras