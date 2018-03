MCJ tendrá horarios especiales en Semana Santa

San José, 26 mar (Elpais.cr).- El Ministerio de Cultura y Juventud informó que los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo, así como el jueves y Viernes Santo, mantendrá cerradas sus oficinas en todo el país.

Esto incluye las Bibliotecas Públicas, Escuelas del Sistema Nacional de Educación Musical, oficinas en los Centro Cívicos por la Paz, oficinas regionales de cultura, entre otras.

Las labores se retoman el lunes 2 de abril de 2018. Para el caso de los museos, estos abrirán sus puertas al público el día martes 3 de abril, según su horario habitual.

Los únicos órganos del MCJ que abrirán durante Semana Santa son los siguientes. Todos los que no se mencionen a continuación, se mantendrán cerrados hasta el 2 de abril de 2018:

Horario Semana Santa – MCJ

Museo Nacional de Costa Rica: Abre de martes a miércoles, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Cierra el jueves y Viernes Santo. Abre nuevamente sábado y domingo, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Entrada general ¢2.000 colones para nacionales; extranjeros $9 dólares; estudiantes extranjeros con identificación $4 dólares; adultos mayores; ciudadanos de oro identificados y menores de edad, entran gratis. Domingos gratis para nacionales.

Sitio Museo Finca 6: El sitio museo Finca 6 estará abierto de martes a domingo, de 8 a.m. a 4 p.m. Entrada general ¢1.000 colones; extranjeros $6 dólares; extranjeros estudiantes identificados $4 dólares; adultos mayores identificados y menores de edad, entran gratis.

Parque La Libertad: lunes y martes, abren las oficinas de 8 a.m. 5 p.m.; miércoles de 8 a.m. a 12 mediodía. El resto de la semana estarán cerradas las oficinas; sin embargo, los espacios recreativos y deportivos del Parque estarán abiertos al público todos los días, de 5 a.m. 6 p.m., por lo que los usuarios podrán hacer deporte, andar en bicicleta, picnic, entre otros.

Teatro Nacional de Costa Rica: Abierto para el turismo de lunes a miércoles, de 9 a.m. a 5 p.m.; cierra jueves y Viernes Santo, así como sábado y domingo. La entrada general es ¢1.500 colones para nacionales; $10 dólares, menores de 12 años, entran gratis. Durante la Semana Santa no habrá funciones de ningún tipo.

Dirección de Bandas – Bandas de Conciertos del país:

Banda de San José

-Concierto el sábado 24 de marzo, a las 7 p.m., en la Parroquia de Nuestra Señora de Ujarrás en Barrio Córdoba.

-Concierto el lunes 26 de marzo, a las 7 p.m., en la Parroquia San Antonio de Padua, en Curridabat.

-Concierto el martes 27 de marzo, a las 6:30 p.m., en la Catedral Metropolitana, San José.

Banda de Limón

-Procesión del Santo Sepulcro el Viernes Santo, 30 de marzo, 5 p.m., desde la Catedral de Limón.

Banda de Heredia

-Procesión del Domingo de Ramos, 25 de marzo, 10 a.m., desde la iglesia de San Francisco.

-Procesión del Viernes Santo, 30 de marzo, 11 a.m., desde la iglesia de Los Ángeles.

-Procesión del Santo Entierro, 30 de marzo, 6 p.m., desde la iglesia La Inmaculada.

Banda de Guanacaste

-Procesión del Domingo de Ramos, 25 de marzo, 8 a.m., en el centro de Liberia.

-Concierto de música sacra el martes 27 de marzo, 7 p.m., en el Templo de Nicoya.

-Procesión del Santo Entierro, viernes 30 de marzo, 6 p.m., en Liberia centro.