Familiares de submarinistas argentinos piden mejores equipos para hallarlos

Buenos Aires, 27 mar (EFE).- Familiares de las 44 personas que iban a bordo del submarino argentino ARA San Juan cuando desapareció en el Atlántico Sur, el pasado 15 de noviembre, pidieron hoy a legisladores que se consigan mejores equipos de búsqueda para hallar el buque y saber qué les ocurrió a sus seres queridos.

Una veintena de allegados de los submarinistas acudieron este martes a la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino constituida la pasada semana con el senador justicialista José Ojeda como presidente.

“Lo que estamos queriendo es una decisión política de buscar, de encontrar, de saber qué paso, y que después la Justicia se expida si hubo empresas de corrupción o personas vinculadas a este nefasto desenvolvimiento de lo sucedido”, manifestó Daniel Coluccio, primo del suboficial segundo Luis Leiva, al intervenir en la sesión.

En ese sentido, criticó que los legisladores se centren en discutir las metodologías de la comisión tras 130 días de la desaparición del buque de la Armada, que, a su juicio, se está buscando a 1.000 metros de profundidad “con una vara, con un bastón blanco” y no con los elementos necesarios teniendo en cuenta “la tecnología que hay hoy en el mundo”.

“Estoy convencido de que al submarino lo hundimos entre 44 millones de habitantes, durante 40 años de desidia, de estar viviendo de espalda al mar”, aseveró antes de reclamar que el Estado argentino convierta en una orden buscar el submarino y encontrarlo porque “si no hay cuerpo, es muy difícil encontrar el delito”.

Con él coincidió Marta Vallejos, hermana del sonarista Celso Oscar, quien apuntó que, para encontrar culpables, primero “tiene que haber una evidencia” y señaló que los familiares quieren tener a los tripulantes con ellos, “en las condiciones que sean”.

“Las Fuerzas Armadas están obsoletas y no tenemos la tecnología para buscar”, agregó.

Por su parte, Jackeline Monzón, aseguró que, para ella, su hermano Jorge no está muerto sino “desaparecido”, por lo que pidió que el foco principal sea encontrar a los tripulantes.

“No me sirve de nada que me traigan el culpable y yo seguir con la incertidumbre de dónde está mi hermano. No encuentro la felicidad (…). Me arrancaron un pedazo de mi vida y trato de buscarle la salida todos los días y no la encuentro. Quiero saber dónde está mi hermano con sus compañeros”, declaró.

Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián, de 27 años, dijo que mantiene una “gran expectativa” porque el Gobierno de Mauricio Macri “no ha hecho lo que tiene que hacer” para hallar el sumergible y, además, tampoco les ha contado a los familiares todo “abierta y francamente”.

“No sé si es una cuestión institucional o de varias personas, lo que nos importa es que se haga lo que se prometió y lo que corresponde”, aseveró antes de dirigirse a diputados y senadores para pedirles no solo que averigüen la verdad sino que los ayuden a encontrar a sus desaparecidos.

“Necesitamos, a 130 días del último contacto con nuestros seres queridos, que las intenciones se materialicen en medidas concretas y urgentes porque si no vamos a seguir perdiendo el tiempo, y para nosotros cada día que pasa se vuelve más imposible”, sentenció. EFE