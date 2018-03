Jefa de fracción legislativa del PLN anuncia que votará por Carlos Alvarado

San José, 27 Mar (ElPaís.cr).- La diputada y Jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas Matarrita, anunció públicamente que en la segunda ronda electoral que se realizará el próximo 1 de abril, votará por el candidato presidencial de Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado Quesada.

La liberacionista aclaró que no coincide en su totalidad con las ideas de ninguno de los candidatos presidenciales, pero que su formación como psicóloga y su afán por defender los derechos humanos, la incita a apoyar al candidato oficialista.

Prendas Matarrita se reunió el domingo anterior con un grupo de dirigentes de Liberación Nacional que quieren sumarse al PAC en la segunda ronda, y con la candidata a la vicepresidencia que completa la fórmula de Carlos Alvarado, Epsy Campbell Barr.

La diputada dijo que sus declaraciones oficiales las dará mañana cuando se una a un grupo de liberacionistas que firmaron un manifiesto en favor de Carlos Alvarado. Lea también: Liberacionistas firman manifiesto de apoyo a Carlos Alvarado Quesada Entre los liberacionistas que hasta el momento le han dado la adhesión a Carlos Alvarado están: El ex Ministro de Educación, Leonardo Garnier Rímolo, el ex Ministro de Justicia, Fernando Ferraro Castro, el ex Ministro de Trabajo y Agricultura, Francisco Morales Hernández, el ex Vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno Blanco, la ex Candidata a la Vicepresidencia, Vicky Ross Gamboa, el ex Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Silva Barrios, el ex Ministro de Cultura, Carlos Francisco Chavarría.

Además, el ex Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Salas, el ex Viceministro de Economía, Luis Álvarez Soto, el ex Presidente Ejecutivo del IFAM, Juan José Echeverría, el ex diputado Carlos Pérez, Dyalá Jiménez Figueres, una reconocida profesional en derecho internacional, el ex embajador, Francisco Aguilar Urbina, el asesor de la Asamblea Legislativa Luis Felipe Dobles, la ex Gerente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Julieta Rodríguez Rojas, la ex Directora del Instituto Costarricense de Turismo, María Amalia Revelo y Sara Cognuck del Consejo de la Persona Joven; entre otros.

La decisión de la legisladora se dio debido a que con el PAC, tiene más similitudes que diferencias y que desde su perspectiva como política, el país no puede retroceder más en diferentes ámbitos, entre los cuales especificó en derechos humanos.