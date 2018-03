De los males, el menos

De cal y de arena

Nunca una campaña política me ha arrastrado al mar de confusiones como la que está por acabar. Más que por el partido Unidad Social Cristiana, voté el 4 de febrero por su candidato presidencial Rodolfo Piza, persuadido de sus virtudes intelectuales, de su formación académica y de su integridad personal. Esperanzado –además- con que su buen juicio le permitiese preservar los principios fundamentales del social cristianismo que concurrieron a la fundación del PUSC, en respeto y con concordancia con las simientes de la Reforma Social de Calderón Guardia. Al fin y al cabo me siento mariachi.

Fue un voto que no estuvo pleno del entusiasmo, las convicciones y confianzas con que definí mis preferencias electorales en previos procesos. Como cuando voté por Calderón Guardia, por Echandi Jiménez, por Trejos Fernández, por Calderón Fournier. Como hubiera sido –y no llegó a serlo, porque no volvieron a presentarse- mi voto por Daniel Oduber o por Luis Alberto Monge.

Mi voto este 1 de abril será distinto. Si en anteriores comicios fue un voto pleno de esperanzas, marcado por ideales, signado por una cercanía también personal, seguro del buen rumbo de sus postulados en coherencia con aquella normativa que inspira la justicia social con la que Costa Rica escaló posiciones ejemplarizantes, mi voto ahora lleva una marca muy distinta.

Votaré por “el menos malo”. No me refiero a una valoración hacia las personas que disputan la presidencia de Costa Rica; no tengo por qué creer que sean deshonestos, delincuentes o tontos. Mis reservas tienen otra razón. Van por el lado de los antecedentes presentes en los grupos sociales y políticos que les arropan. El PAC por las deposiciones que van quedando en el camino de un gobierno que compró todos los números de la rifa de la corona de los desaciertos. El PRN por los peligros que significan los proyectos de un neopentecostalismo decidido a amalgamar el poder político con el poder religioso que rememora los aciagos tiempos de las luchas religiosas.

El Partido Restauración Nacional de partido solo tiene el nombre. Es un cascarón jurídico carente de escuela y de espuela, vacío de contenidos, estructura y proyección propia de un partido político. Está presente como estructura formalmente exigida por el Código Electoral para disputar posiciones en el arco de los puestos del Estado de elección popular pero nada más. Evidencia un propósito que va más allá del que la acción política establece para los partidos, para la representación de los partidos en los cargos públicos y para la conducción de los procesos de gestión de la convivencia social. Ahí se mezcla la acción política de los partidos con la religión, condicionando aquellos a las concepciones de una vocación religiosa. Del discurso que se fuga desde sus escuelas y templos queda la huella del dogmatismo característico de los fundamentalismos religiosos. Así es como se moldea un partido convertido en herramienta de una fe. De ahí parten los desplantes con que se conducen sus figuras líderes que sin medir consecuencias y sin el menor asomo de la prudencia y con total ignorancia del significado de una estructura social con múltiples actores de diversos colores y pensamientos, se lanzan desafiantes al ataque de los íconos de una religión que no es la suya y que confiesan querer devastar. En ese menjurje de religión y política el candidato Fabricio Alvarado es apenas una figura del escenario cuyos hilos mueven los verdaderos detentadores de la toma de decisiones. Así está en lo que tiene todas las trazas de ser un libreto del asalto al poder político, lo que me lleva a tener al PRN como un movimiento altamente riesgoso para la institucionalidad democrática y la convivencia social construida a partir de los años ’40.

Al frente está el Partido Acción Ciudadana cuyo candidato soporta el inri del desprestigio y la desconfianza que en abrumadoras dimensiones ha acumulado la administración Solís Rivera. Su candidato presidencial, Carlos Alvarado, recorre la ruta de un proselitismo complicado por la montaña de deposiciones de la administración Solís Rivera, topándose en ese calvario con la ira de un pueblo indignado por el incumplimiento de las promesas de campaña y por la corrupción de dimensiones devastadoras. Vaya paradoja la del candidato Carlos Alvarado amenazados no por sus carencias personales sino por el descrédito del gobierno del presidente Solís Rivera que es, al fin y al cabo, el gobierno del PAC.

El potencial de votos que necesita atraer Carlos Alvarado desde otras tiendas está dificultado por las reservas de conciencia de quienes piensan que un voto al PAC ahora es un aval a una gestión de gobierno que se aproxima a los predios de un despelote.

Por días y más días pensé que en las urnas debía depositar mi sufragio con la versión de un voto protesta, esto es, anulándolo. Pero ante el cariz que han tomado las cosas y convencido de lo pernicioso que es ese maridaje de la religión con la política, he optado por escoger el menor de los males. Voy a votar por Carlos Alvarado.

Primera vez en mis ya numerosas concurrencias a las urnas que me veo en la disyuntiva de votar por el menor de los males. Como dijo el ex ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco, en mala hora se nos vinieron encima estas elecciones de segunda vuelta.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista