La silla de clavos

El próximo presidente de la República se va a sentar en una silla de clavos. Ninguno se los quitará y uno de ellos se sentará en esa silla por cuatro años.

Y es que toda la clase política sino está ciega está tuerta.

La conmoción causada por el joven Fabricio no daba para menos. El problema es que si él gana no tendrá virtudes ni circunstancias para gobernar con un sello propio. Esto es inédito. Por vez primera en la historia de nuestro país se baraja la posibilidad de que el poder ejecutivo esté al “mando” de un analfabeta político y dispuesto a que otras personas gobiernen por él.

Lo que acabo de decir no lo digo con intención de desprecio, con cálculo de sorna o con ínfulas de superioridad. Es con tristeza que lo digo, porque siento un malestar de angustia que invade todas las arterias de mi sentido común y que hiere la cuadratura de la razón.

Con Fabricio el futuro no luce republicano, no pinta democrático, presagia más bien agitados desórdenes sociales y tremebundas aflicciones.

Porque la verdad que es que el mencionado caballero nos ha llevado atrás en el tiempo a “conversar” sobre un tema que zanjó el occidente cristiano desde hace siglos, precisamente desde el Renacimiento hasta las revoluciones burguesas inspiradas por la Revolución Francesa, que dieron por sentado la separación entre religión y Estado. Esto fue un alivio en términos reales para el occidente cristiano, para sus habitantes de carne y hueso, sometidos a interminables y bárbaras guerras religiosas. Hemos retrocedido y esto es demencial; de pronto el discurso democrático se hizo anatema.

Lo peor, lo casi imperdonable, es que un sector de la clase política que se jacta de burgués, de ser seguidor del liberalismo político, reniega sin ruborizarse del legado liberal y de la doctrina liberal. A esta velocidad, con esta “lógica”, el liberal honesto y principista será etiquetado de extremista. Vergüenza republicana es lo que debe sentir esa burguesía apátrida que con una hipocresía colosal y la nariz tapada se le arrima a Fabricio.

Quizá no sea él el villano mayor de este absurdo, sino sus hipócritas corifeos que se le han arrimado para devorarlo a él y con él al mismo pueblo.

¿Habrase visto en la historia política nuestra tanta lisonja fingida, tanto elogio hipócrita y tanto aplauso embustero? ¿No son acaso estos personajes transformados en siniestros depredadores quienes urden intrigas para ser el poder detrás del trono?

La burocracia oligárquica huele a podrido y se ha desvestido impúdicamente frente a la nación. Sabemos sus nombres. Otros nombres esperan en la oscuridad de las sombras, aguardando la hora para salir de sus madrigueras.

Con Fabricio, la principal oficina de la Casa Presidencial en Zapote, no tendría un sello presidencial propio sino una legión de acreedores, un avispero descontrolado, reclamando su parte en una puesta en escena absurda que tiene que ver en cómo gobernar a 5 millones de habitantes para beneficio de una élite cobarde.

Carlos Alvarado Quesada, a quien apoyo como simple ciudadano, también podría sentarse en una silla afilada de clavos. La gran y abismal diferencia, es que el Alvarado demócrata y republicano es un hombre político de si mismo, un “self-made man”, utilizando una expresión del idioma inglés que denota una virtud intencionalmente lograda de “ser” y que, en este caso, se refiere a la voluntad de ser político al servicio de la función pública.

Carlos tiene una decente noción de lo que es la política, de lo que es el Estado democrático y de las implicancias de la función pública. Mínimo estos tres aspectos recién mencionados constituyen un rasero para medir las competencias de un aspirante presidencial. Fabricio falla miserablemente en todas. Son falencias que no degradan en nada su dignidad personal; simplemente le indican al elector que él carece de los atributos indispensables para dirigir los destinos de toda una nación.

La tragedia mayúscula de las mayorías es que con frecuencia no saben ni pueden leer a tiempo verdades políticas insalubres. El 1 de abril ruego que una mayoría sepa leer el peligro que la patria corre.

La silla de clavos se la deseo a la persona indicada, al más capaz en todo y al ser humano que hoy afirma el sentido republicano de nuestra nación. Mi candidato no es ningún mesías; más bien, le pronostico momentos de tribulación, porque la silla presidencial con sus clavos duele. Y puede hasta que lo adverse. Pero con Carlos estaré seguro de que el derrotero republicano no será torcido, porque con él sabré que el INAMU no será cerrado y porque con él Costa Rica seguirá siendo parte integral del sistema internacional que protege los derechos humanos.

(*) Allen Pérez es Abogado