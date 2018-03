La venerada Patrona de Costa Rica

Recuerdo que de muy niña, mis padres acostumbraban llevar a sus 4 hijos a visitar a nuestra Virgencita de los Ángeles varias veces al año. Para nosotros ese viaje a Cartago era lo máximo. Íbamos cargados de ilusión, y trasnochados porque, la emoción no nos dejaba dormir bien la noche anterior. Era de verdad lo más emocionante que nos podía suceder de niños, porque además nuestra madre, alistaba primero los abrigos, porque Cartago era muy frío, y para nosotros era como ir a otro país. Al llegar a Ochomogo, nos abrigaba bien, y cuando llegábamos a la Basílica nos sentíamos como si estuviéramos entrando al mismo Cielo. A la fecha, trato de ir por lo menos una vez al año con mi esposo y mis hijos, o sola, porque siempre tengo mucho que agradecer a mi Madre Celestial.

El Martes Santo, tuve la dicha de ir a visitarla, con una señora muy querida para mi. Fuimos en desagravio a los insultos que le profirió un pastor demente, que dice Fabricio Alvarado es su padre espiritual. Cuando llegamos sentí una emoción muy grande, tan grande que me hizo retroceder en el tiempo, y cuando la vi, estaba más reluciente que nunca brillando en el altar! Nos sentamos, levanté la mirada hacia las cúpulas de nuestra hermosa Basílica y se me hizo un nudo en la garganta al pensar cómo pudo un demonio entrar a insultarla… Entonces pensé: Esta es la religión con que me bendijeron mis padres! La que no le cierra la puerta a nadie! La que recibe a todos por igual! La que no le roba el diezmo a nadie! La que nos hace milagros gratuitamente! La que no tiene tarifarios! Eso me llenó de paz, y le di mil veces gracias a ella y a su HIJO, por todo lo que me han dado a lo largo de mi vida.

Lo que vi al llegar no fue gente encendiendo velitas; las velitas las encendimos nosotras, mientras cada una oraba por los hijos, por los nietos, por las familias, por Costa Rica en estos días de oscuridad y, para que nos ilumine el Domingo de Resurrección. Vimos familias llenas de fe subiendo al Altar de rodillas hasta cargando niños. Vimos personas buenas haciendo largas filas para confesarse. Eso fue lo que vimos dentro de la Basílica.

Después fuimos a la Gruta del Hallazgo, donde se me llenaron los ojos de lágrimas y al estar frente al lugar de la aparición y, al ver en las paredes fotos de la Santísima Virgen, según se ha ido apareciendo en cada país con el nombre que cada uno la ha nombrado su PATRONA NACIONAL, y así es orgullosamente respetada por cada pueblo como su emblema más querido. Tristemente solo en Costa Rica una parte del mismo pueblo católico ha permitido que un demente cualquiera entre en su casa a insultarla, deshonrarla, llamarla demonio y alardear de la flasfemia y profanación que había hecho. No entiendo cómo una parte de ese mismo pueblo, se haya llenado de tanto odio contra un gobierno que ya va de salida y contra un candidato que si bien formó parte de la actual administración no se llama Luis Guillermo Solís, y lo peor, que se hayan unido a ese grupo Neopentecostal, que su organización está claramente centrada en DESTRUIR nuestra fe católica que es parte de nuestra idiosincrasia y tradición de ser costarricenses. Una agrupación que mercadea con la fe de la gente más sencilla y que orgullosamente da cabida a quienes han hecho tanto daño al país durante décadas. Ahora esta gente se convirtió por voracidad política en sus cómplices, porque nunca han conocido el amor y la responsabilidad por el país.

Da pena ver la forma en que llegó atropelladamente a Restauración Nacional, un grupo hambriento de poder, a construir –según ellos- bases que nunca han existido, y a adueñarse del mismo Fabricio para manejarlo a su antojo y conveniencia. Se sabía que iban a llegar en algún momento, pero fue desagradable verlos llegar en tropel, porque su codicia y ambición es más fuerte que todo. Ellos no saben vivir tranquilos sin pisotearse entre ellos mismos con tal de ver quién logra llegar más alto y quién agarra la mayor parte de cualquier botín que crean tener enfrente. Y, como cerezas del pastel, Antonio Álvarez Desanti y su esposa Nuria, se lanzaron al vacío sin paracaídas, luciéndose una Semana Santa, desafiando también la fe y pasando él de ser un candidato a ser el mayor perdedor del PLN en su historia, no por haber quedado en tercer lugar en una elección, sino por ser tan incoherente en su forma de pensar y actuar, dejándonos muy claro ambos, que el poder, la ambición y la codicia siempre los ha deslumbrado. https://www.youtube.com/watch?v=mytsdcK_ddM

No entiendo cómo gente católica sienta más odio por el PAC que amor por la Patria, al extremo de apoyar una persona que tiene como padre espiritual a quien blasfema contra la Negrita de los Ángeles!

Además, tener a Antonio Álvarez cerca es como sembrar un matapalo a la par de un arbolito…

¿Es esto lo que queremos para nuestra Patria? Quiera Dios que esta Semana Santa sirva para que mucha gente buena reflexione seriamente, cambie de postura, y así puedan llegar el domingo a las urnas, con la conciencia tranquila y en paz, con una actitud fresca y positiva, a elegir de presidente una persona capaz, que ha demostrado ser ecuánime, decente, y bien preparada.

(*) Carmen Jiménez Contreras