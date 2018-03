La policía británica buscó objetos prohibidos a bordo de avión ruso, dice piloto

Moscú, 31 mar (Sputnik).- La policía británica dijo que buscaba artículos prohibidos a bordo de avión ruso en el aeropuerto londinense Heathrow, declaró el capitán de la aeronave, Vitali Mitrofánov.

“Llegó un grupo de personas con un perro y dijo que tiene que inspeccionar la aeronave para controlar si están presentes los artículos prohibidos para el transporte”, dijo a la cadena televisiva Rossiya 24.

Según el capitán, el registro duró “cinco o siete minutos”, luego los especialistas controlaron los compartimientos técnicos durante dos o tres minutos.

“No hubo ningunas actas de registro (…) ningunos motivos, no me dijeron nada”, señaló.

Los que inspeccionaron un avión ruso en Londres no tenían derecho a hacerlo, dijo Mitrofánov.

“Se presentaron como Border Force, es decir, el servicio aduanero”, dijo el capitán, al señalar que ese avión pueden inspeccionar LBA (servicio alemán para el tráfico aéreo), SAFA (programa europeo para la seguridad del transporte aéreo) y Rosaviatsia (agencia federal rusa de transporte aéreo).

“Eso ha superado todos los límites”, comentó.

“Ni siquiera podía hacerlo, no tenía posibilidad de ver lo que hacían”, dijo, “según nuestras reglas, cada inspector debe estar acompañado por auxiliares del vuelo (…) solo tras acordarlo con el cónsul y con los servicios de seguridad del vuelo lo aceptamos para finalizar el vuelo”.

El capitán añadió que a través de la puerta abierta de su cabina pudo ver que hacían en el pasillo pero “muchos compartimientos que inspeccionaban ya no pude ver, no tuve posibilidad”.

Este viernes la compañía aérea Aeroflot denunció que la policía británica realizó una inspección sin justificar de un avión suyo que debía salir en un vuelo Londres-Moscú, obligando a los tripulantes a bajar de la aeronave.

Tras el registro, el avión salió del aeropuerto con dos horas de retraso. (Sputnik)