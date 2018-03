“Fíjate que Lejos Hemos Llegado…”

A pocas horas de ir a emitir el voto nos domina la sensación que hay un cambio radical en la manera en que muchos costarricenses están viendo esta contienda electoral. Se percibe con mayor fuerza que se está pasando de lo acostumbrado y tradicional entre adversarios políticos criollos que se disputan el poder con distintos enfoques sobre el desarrollo futuro del país, con los acostumbrados discursos pausados, mesurados y respetuosos, característicos en esa arraigada práctica democrática que ha hecho emblemática a Costa Rica, a algo extremadamente diferente que está generando odios e indeseadas confrontaciones. Los fundamentalismos religiosos cuando se han introducido en la política nada bueno han traído. Han significado entierros de la democracia para dar lugar a regímenes autoritarios y represivos. Abundan ejemplos de ello y no deseamos algo así para Costa Rica.

Tanto en las calles como en las redes sociales está emergiendo una efervescencia patriótica que recuerdan las históricas jornadas de luchas por defender y proteger lo que durante décadas lograron construir nuestros antepasados. Se está enfrentando a algo extraño, que nada tiene que ver con la idiosincrasia de un pueblo que ha expresado en su Himno Nacional y en La Patriótica su inquebrantable voluntad de ser libres en la diversidad de pensamientos políticos y religiosos y en la firme voluntad de no convertirse en siervos menguados de nadie.

Lo que hoy confrontamos no es una propuesta de gobierno de una de las partes sino un gran engaño, una manipulación política de sentimientos religiosos, valiéndose de una falsa cristiandad cuyos conductores al mejor estilo utilizado por regímenes dictatoriales se venden como apóstoles y profetas que vienen a salvar a un país en manos de un poder “diabólico”.

Desde distintas visiones políticas y religiosas en todo el mundo se observa con suma preocupación lo que está ocurriendo en nuestro país. Sobre estas últimas nos permitimos compartir un mensaje que desde una ciudad llamada Chivilcoy en Argentina le han hecho llegar a quien suscribe el presente escrito:

“Estimado José Luis:

En los distintos grupos de oración, católicos, evangélicos y de otras denominaciones religiosas de tu ciudad natal, estamos rezando por Costa Rica. Para que ese país que por amor y vocación has escogido para vivir siga siendo lo que es y este próximo domingo le cierre el paso a algo muy extraño, que nada tiene de místico o religioso. Eso es otra cosa. La canción que nos has enviado la hemos escuchado con particular interés. Te enviamos a vos y a tus coterráneos costarricenses, nuestra impresión sobre la misma: En la mirada limpia de esa joven costarricense, en la frescura, en la simpleza de la canción…aquí sí está la presencia de Dios”

Cuando a la casa la están quemando lo que procede es correr a apagar el fuego.