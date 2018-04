TSE contabiliza 80 denuncias electorales por ‘incidentes menores’

San José, 1 abr (ElPaís.cr).- El Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, manifestó al medio día de este domingo, que la segunda ronda electoral está transcurriendo con normalidad y de forma ordenada.

El anuncio se hizo en una conferencia de prensa desde el edificio del máximo órgano electoral, donde Sobrado comunicó que a seis horas de que se cierren las urnas electorales, se contabilizan 80 denuncias por incidentes menores.

La mayoría de estas denuncias se han hecho a través de la línea 800-Elector (800-353-2867) y según indicaron han sido por situaciones anómalas en juntas receptoras de votos, propagandas en lugares no permitidos, uso de religión como un elemento político y una particular de una persona que el jefe no le daba permiso para ir a votar.

Las denuncias primero son tramitadas y estudiadas por el TSE para luego determinar si se les da curso o no.

Por otra parte, Sobrado confirmó que todas las juntas receptoras de votos están funcionando con normalidad y que solo una fue abierta con un pequeño retraso.

Así mismo, el Tribunal informó esta mañana que se tuvieron que re ubicar 12 centros de votación por motivos de fuerza mayor. En total, esos centros representan 26 Juntas Receptoras de Votos que fueron reubicadas sin mayor problema.

“Los traslados realizados en cinco de las siete provincias del país, obedecen al proceso de acondicionamiento y mejora de la infraestructura de los centros de votación habilitados el pasado 4 de febrero. En su lugar, se utilizarán centros alternos que ofrecen las condiciones adecuadas para recibir a los electores y a las personas con discapacidad y que, además guardan cercanía geográfica con respecto a los utilizados durante la primera ronda”, informó el TSE.

Los centros re ubicados son:

La Uruca, Aserrí: Escuela de la Uruca (Salón Comunal)

Pacuarito, Pérez Zeledón: Escuela Pacuarito (Salón Comunal)

Orotina: Instituto Nacional de Aprendizaje (Escuela Primo Vargas Valverde)

San Juan, Valverde Vega: Salón Comunal (Escuela Peters)

Patastillo, Guatuso: Salón Comunal (Escuela Patastillo)

Tiales, Guatuso: Salón Comunal (Escuela Tiales)

Sobrado recordó que más de 300 personas han solicitado cédula en las últimas horas y que las urnas estarán disponibles al público hasta las 6:00pm.

Sumadas a las cédulas entregadas recientemente, entre jueves y viernes santo se tramitaron más de 2.500 cédulas y 1500 más solo en sede central el sábado.

El Presidente del Tribunal pidió a los electores revisar bien la papeleta antes de ejercer el derecho al sufragio. Dijo que la papeleta se debe entregar abierta, firmada al dorso y sin marcas en las casillas.