El Presidente Electo la tiene difícil

Bueno, pareciera, que imperó la sensatez. Los frenos y contrapesos, en los próximos cuatro años, veremos cómo se comportan; sin embargo, no era prudente que el Poder Ejecutivo quedará en manos de los mismos que tienen posibilidad de hacer mayoría absoluta en el Poder Legislativo.

Y es que no quiero ser aguafiestas, pero el presidente electo la tiene más difícil que el Presidente Luis Guillermo Solís. La relación con la Asamblea Legislativa va ser un problema complicado de resolver, recordemos que en la primera ronda se le otorgó al Partido Restauración Nacional y al Partido Liberación Nacional un número de escaños que supondrá una relación nada sencilla sino hay voluntad política.

Hay personas que en el calor de la victoria no observan estos obstáculos que presenta la dinámica institucional. Algunos dicen que desde el Poder Ejecutivo se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de contar con el apoyo del parlamento, empero, la experiencia ha demostrado que eso no es así, es necesario estar muy bien ubicados para saber leer el momento político en que se debe arar.

Por supuesto que considero mejor la victoria del Partido Acción Ciudadana (PAC) que la del Partido Restauración Nacional (PRN). Esta valoración que hago es porque estoy convencido de lo improcedente de los partidos políticos de corte religioso, no solo desde el punto de vista de la coherencia con la teoría democrática sino también desde la perspectiva política y jurídica.

Corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones e incluso a la jurisdicción constitucional ponerle, de una buena vez, el cascabel al gato. Los partidos de corte religioso no tienen cabida en las democracias y el resultado de la elección es una señal para que estas instancias pongan los puntos sobre los íes; en otras palabras, el pueblo costarricense le está dando tiempo a estas y otras instancias para que puedan resolver este entuerto de nuestro régimen político.

Por lo pronto el futuro no se muestra muy promisorio. El Poder Ejecutivo puede tener muchas ideas y deseo de hacer las cosas, no obstante, tendrá que lidiar con los grupos políticos de oposición dentro de las instituciones del Estado y fuera de este; no se trata de ser pesimistas, sino de poner las cosas en su justo lugar y de analizar las cosas desde la perspectiva del realismo político.

Tiempo al tiempo, porque tampoco se trata de hacer de profeta. Resulta claro que en el plano legislativo hay temas que no verán aprobación por un simple aritmética y sentido común; para que nos entendamos, lo relacionado con temas en que los grupos religiosos hayan estado involucrados van a dormir el sueño de los justos y algo similar acontecerá con los proyectos de ley que afecten a los grupos que defienden la bancada del Partido Liberación Nacional.

Más que un cambio en el régimen político se requiere un cambio en nuestra cultura política. El régimen parlamentario que muchos han pregonado ha mostrado deficiencias cuando se da en un contexto de multipartidismo, Italia y España son ejemplos de ello; lo que realmente es necesario es un cambio en la cultura política de los representantes del pueblo, se requiere que se deje de valorar los acuerdos entre los grupos políticos como algo incorrecto para lograr una mayor eficacia en la gestión política y administrativa.

No queda más que esperar y dar tiempo para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por lo pronto, podemos estar un poco más tranquilos con el resultado de los comicios para elegir al Presidente de la República, veremos los que nos depara las próximas semanas.

