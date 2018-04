¿Por qué leen los que leen?

¿Desaparecerá el libro?, esta pregunta que muchos nos hemos hecho, la responde Umberto Eco en un breve libro, donde él insiste que no desaparecerá el libro. ¿Para qué leer? ¿Placer? ¿Snobismo? ¿Necesidad intelectiva? ¿Por obligación académica?, es muy difícil responder esta pregunta, usualmente el lector habitual, tendrá mil y una razones para hacerlo. Hay dentro de quienes leen, grados diversos que van desde lector eventual hasta bibliófilo.

Un día como hoy, después de haber visto la campaña más dura de las últimas décadas, protagonizada por dos hombres jóvenes y por dos partidos nuevos en el panorama político costarricense, que llena de esperanza el alma de un viejo como yo; queriendo apartarme totalmente del mundo exterior, me introduje en mi biblioteca y me puse a reflexionar, no a leer, reflexionar viendo los lomos de los libros, sus títulos, su estado, y decidí tratar de responderme a mi mismo por qué leo, y por qué de manera tan obsesiva. Los estantes llenos a plétora y muchos libros apilados en diferentes lugares, temas de todo tipo (nunca hice una clasificación temática, por tanto se puede ver junto a Ulises de Joyce, los tomos de Green sobre Cirugía de la mano.

¿Por qué ese poco ordenado proceder?, no lo sé, parte porque es muy emocionante entrar de noche y pasar la mano tocándolos y encontrarme algunas veces con un título largo tiempo atrás leído, tomarlo para releerlo. ¿Cuándo comencé a comprar libros? Desde muy joven, iba a hacer mandados de mi padre a San José, en cazadora, entraba a alguna compraventa de libros usados y buscaba algo que me llamara la atención y lo compraba como un tesoro, después lo leía en paz en mi cuarto.

Cuando me fui a México a estudiar, llegué a un apartamento que había estado en manos de ticos por años, un día buscando un lugar para una maleta me encontré una enorme pila de libros, médicos, de literatura y de filosofía, los desempolvé y me dediqué a leerlos con tiempo. Ahí comenzó mi bibliofilia, que iría creciendo al paso de los años hasta hoy.

Hace poco leía un artículo del apreciable Fernando Durán Ayanegui sobre la suerte que correrían los libros cuando su dueño faltase. Muy interesante su punto de vista por cierto, la pregunta es para qué servirán los libros si los hijos y los nietos no los leen. Yo me había hecho esa pregunta, aunque tengo una hija y una nieta lectores, ignoro si quedarán ahí como un monumento a la locura o irán a parar a alguna compraventa de libros usados, el día que yo descarne.

La bibliofilia es a mi juicio muy personal, el mejor de los vicios, entrar a una librería y recorrer los anaqueles con la vista, tocar ese libro que se desea como un gran amor, es algo indescriptible y desde luego creo que todos los bibliófilos somos semejantes.

Hace unos treinta o cuarenta años, empecé a tratar de escribir una novela, la terminé y la dejé en un concurso pero sucedió algo increíble y por eso lo quiero contar. Me considero una persona indisciplinada y el oficio de escribir requiere orden y dedicación, terminé el manuscrito y como me iba de vacaciones, lo dejé para que me lo mecanografiara una persona desconocida, lo cual hizo pero al no entender mi letra algunas veces, improvisaba e inventaba, cosa que la novela no ganó el concurso (nadie lo ganó), lo que si gané fue una muy amable recomendación de dos escritoras costarricenses.

La metí en un baúl y hasta hoy nunca volví a leerla. Luego escribí unos cuentos cortos que envié a un escritor nuestro, ya falleció, nunca me dio respuesta pero sacó al año una novela que fue un plagio de uno de mis cuentos. Lo que si pude seguir haciendo fue escribir poesía, pues siempre la encontré muy pegada a mi manera de ser, muy sincera porque la poesía es inspiración instantánea que nace del fondo del alma. No he publicado tampoco, no nací para escritor sencillamente, y de joven muchos gigantes de la literatura me echaban atrás, me sentía un enano literario: un pigmeo dramático, entonces no podía escribir.

Básicamente escribo esto no como un mea culpa, no, sino con el fin de recomendarles a las generaciones actuales que escriban, que narren nuestro tiempo, que vale la pena y que aunque quizá no sea rentable, da muchos sentimientos que afianzan el espíritu y le devuelven la fe en un mejor mañana. Pero, este es el principal consejo: sean disciplinados, tengan un rato diario dedicado a escribir, no importa qué oficio tengan. Lean, lean todo lo que puedan porque leyendo se nutre la mente de esa misteriosa aura de infinitud, que nos puede salvar de una vida vacía. Yo le debo a la literatura el haber soportado con relativa facilidad los altibajos de la vida.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico