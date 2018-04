Las lecciones aprendidas

Como es mi costumbre, dejo pasar unos días después de algún acontecimiento importante, esperando que los ríos de tinta y las montañas de papel que generan –pues por lo general todo el mundo tiene algo que decir sobre ello- dejen de pasar bajo el puente desde donde contemplo toda clase de reacciones, positivas y negativas, ciertas o falsas, movidas por el análisis profundo y el pensamiento crítico o por la estupidez y la majadería. Y así voy separando la paja del grano, la pedantería y lo sensiblero, de lo objetivo y equilibrado.

Ya terminó la barahúnda de la segunda vuelta en la elección presidencial, todo volverá a la calma poco a poco, y algunas son las conclusiones que pueden sacarse, para provecho de todos aquellos que estén seriamente interesados en analizar qué fue lo que pasó y el porqué de los resultados obtenidos. Pero, sobre todo, aprender de las lecciones que nos deja la experiencia.

Lo primero que me viene a la mente es que en nuestro país se ha producido un cambio generacional importante en el campo de la política, y esperamos que también –prontamente- en la forma de manejar las organizaciones del Estado. Y con este cambio generacional vino por fin un cambio en la forma de escoger al gobernante, cambio que tiene que ver con la renovación de las ideologías y las esperanzas, impulsadas por los más jóvenes.

Los electores claramente enviaron un mensaje elocuente: basta ya de los que tradicionalmente ostentaban los cargos públicos de elección, deben renovarse los partidos políticos, adecuarse a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales. Basta ya de aquellos que hicieron de la política una forma de vivir egoísta e interesada. Basta ya de los que no tienen las manos limpias, de los corruptos, de los mentirosos y los que solamente buscan su beneficio personal o gremial, de espaldas al pueblo que creyó en ellos.

Si los partidos políticos tradicionales, a mi parecer moribundos, no captaron esta realidad y ahora están pagando su error, por más que se vanaglorien del número de quintacolumnistas que lograron ubicar en la Asamblea Legislativa, para continuar su maléfica costumbre de entorpecer el avance del país, llevando la contraria al Ejecutivo en todo, lo bueno y lo malo, tendrán que aprender de estas nuevas realidades.

Luego, para sorpresa de muchos, el renacer del civismo en la población, que estaba como amodorrado, despertó fuertemente, ante la amenaza de un gobierno comandado por un fundamentalismo religioso irracional y contrario a los principios consignados en la Constitución y las Leyes de la República, y por personas que, o no tendrían la capacidad para administrar las organizaciones del Estado, o por aquellos que -como ruines advenedizos- se pegaron al partido ahora perdedor, ya que habían diagnosticado su debilidad y querían aprovecharse de ello.

Otra realidad que se hizo patente fue el que, dentro del Partido Liberación Nacional, quedaron bien claras las divisiones que lo han estado desgarrando desde hace años. Por un lado, los que abandonaron la ideología social demócrata y se arroparon con lo más abyecto del neoliberalismo capitalista, que son los que se pegaron al candidato perdedor, y los que todavía guardan algo de su filosofía originaria, que se identificaron con el candidato ganador. Los primeros, repudiados por la ciudadanía, consciente ahora del daño que le habían hecho al país cuando fueron gobierno, los segundos identificándose un poco con la filosofía que sustenta al Partido Acción Ciudadana, mejor vistos por los ciudadanos.

Adicionalmente, su candidato no levantaba ni un mal pensamiento… estaba muerto desde el principio de la campaña por el inmenso cúmulo de errores cometidos. Además de que era obvio que lo apoyaban los hermanos Arias Sánchez, los grupos más neoliberales, y un grupo bastante nutrido de los que, dentro de ese partido, están manchados por actuaciones anteriores, lo cual demostró que el pueblo puede ser silencioso, pero no es tonto, y que además cobra siempre, aunque demore años en hacerlo.

El partido Unidad Social Cristiana ya estaba dividido desde hace bastante tiempo, desde la debacle que ocasionó el que dos expresidentes suyos fueran condenados judicialmente por corrupción, junto a algunos de los que integraban sus cúpulas.

Otro punto importante, lección aprendida para el futuro, es que nadie puede ir contra los valores establecidos en la sociedad costarricense desde hace mucho tiempo. Y entre ellos las tradiciones y creencias religiosas de un pueblo mayoritariamente católico, a quien los fundamentalistas neo pentecostales ofendieron gravemente. Pero lo más grave de todo fue olvidar que el costarricense no tolera la violencia verbal, las actitudes prepotentes y las amenazas gratuitas, y más bien hace mofa de aquellas manifestaciones ridículas que nacen de la esquizofrenia religiosa, como el hablar en lenguas (kalamazoa, kalamazoa).

Cada quien, en su interior, es dueño de creer en lo que le plazca, pero no puede pretender que los demás tengan que avenirse a su forma de pensar y sus creencias, y mucho menos incluir posturas como las establecidas el en programa de gobierno del partido perdedor, que ofrecía hasta la creación de un entidad encargada de recibir denuncias de los funcionarios que no actuaran acorde a lo que ellos consideran la moral cristiana.

Igualmente, aunque parezca paradójico, las acusaciones efectuadas al actual gobierno, e incluso el endilgarle que no había cumplido sus promesas y había caído en actos de corrupción, no surtieron ningún efecto. El pueblo conoce la verdad. Nunca antes un gobierno se había comportado de la forma en que lo hizo éste, y obtuvo los logros alcanzados, y si nos referimos al escándalo conocido como el cementazo, es evidente que los involucrados en él fueron, más bien, aquellos vinculados con el Partido Liberación Nacional (Fiscal General, Magistrado y Letrados) y algunos banqueros de quienes no sabemos si pasaron por alto normas de prudencia bancaria básicas, siguiendo instrucciones de sus capos políticos, o simplemente actuaron por estupidez y falta de profesionalismo.

Y para finalizar el rosario de errores y barbaridades que contemplamos en la campaña, los ataques a las instituciones republicanas, incluyendo al Tribunal Supremo de Elecciones, y a las instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yendo a contrapelo de las cosas más preciadas por los ciudadanos, como es el respeto a los derechos humanos y la integridad de nuestra democracia representativa.

Pero, cuidado, todo lo acontecido dejó en claro también, que no es cierto que el nivel de tolerancia y respeto a las diferencias sea tan acendrado en nuestro pueblo, como creíamos. La campaña hizo aflorar lo más asqueroso de la homofobia, la intolerancia, el fanatismo y la ignorancia, dejándonos un poco mal parados. Si no, recuerden las estupideces relacionadas con la oposición a los cursos sobre educación de la afectividad y la sexualidad, en donde se revolcaron tanto los llamados cristianos como muchos católicos, guiados por sus pastores y obispos, como rebaños ignorantes.

En fin, son muchas más las lecciones aprendidas, o por lo menos recibidas, no sabemos si realmente serán aprendidas. Pero que se dio un cambio importante es algo que no podemos negar.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría