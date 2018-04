Hoy las redes sociales nos ayudan a estar conectados con los amigos que están lejos y también con los que están cerca. Pero también las redes sociales “están acabando con los amigos reales”.

Más cuando estamos en Status Quo qué pasa. ¿Cuántos de tus amigos y seguidores en las redes sociales, te visitaran si enfermaras? ¿A cuántos tu visitarías? ¿Cuántos no necesitan un mensaje cibernético para recordar tu cumpleaños o el de ellos? creo que la respuesta es simple, las plataformas de redes social nos permiten tener “amigos” y no interactuamos con todos, y menos nos preocupamos si están enfermos, si tienen problemas sociales o mucho menos económicos. Mas decimos que tenemos amigos o seguidores en la red social de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Badoo, WhatsApp, LinkedIn, Viper, Line, etc.

El psicólogo empresarial de la Universidad de College de Londres, el profesor Tomas Chamorro-Premuzic, dice que cuando hablamos de redes sociales solemos hacer referencia únicamente al internet, debido a que cada vez relacionamos menos a otras personas cara a cara.

En un estudio publicado por el profesor Marc Cortez del Wheaton College; explica que cada 9 de cada 10 usuarios de internet forman parte de red social; cada minuto ocurre 695 mil actualizaciones de estado, se suben 250 millones de fotos diarias y 9 de cada 10 usuarios de las redes creen que los otros publican demasiadas cosas personales y que al final es una gran trampa.

La tecnología inmunda hoy nuestra vida, si tomamos en cuenta que no hace mucho no se contaba con acceso a ella. No fue ayer que para realizar una llamada y nos contestaran tenías que estar seguro, que a donde llamáramos estuviera una persona con la cual poder interactuar, hoy la tecnología a la que muchos llamamos móvil, nos permite estar conectados las 24 horas.

De acuerdo con un artículo publicado en el Electronic Journal of Reaserch in Educational Psychology, a lo largo de la vida se desarrolla tanto la personalidad como los procesos cognitivos y psíquicos del ser humano. Las relaciones interpersonales se ven afectadas de forma positiva y negativa por las redes sociales de internet y nos estamos dando cuenta y cada día somos dependientes de esta arma mortal, las redes sociales.

Hoy podemos decir; gracias a la tecnología podemos estar más cerca de quienes se hallan lejos o que no vemos tan seguido como nos gustaría; no obstante, en algunos casos nos alejan de quienes tenemos cerca.

Es normal salir con amigos al restaurante, una visita a una casa, un bar, al parque y saber que somos dependientes del teléfono y a su vez de las redes sociales. De mirar qué hacen otros, de publicar qué estamos haciendo, qué comemos, qué hacen los demás. Cada actuación en las redes social nos aleja de las personas con las que en ese instante estamos compartiendo, en otras desgastas el tiempo de compartir con tus amigos reales.

Si una persona publica “voy para la playa”, qué señal puede estar enviando… “no hay nadie en casa”; “me compré este carro o viajo a tal lugar”, “ha tiene dinero”; son señales que pueden ser interpretadas también por los que se dedican a delinquir, y muchas no lo vemos de esta forma; sólo pensamos que lo miren nuestros amigos o seguidores de las redes sociales. Es importante saber si los cientos o miles de amigos de una red social realmente lo son, si realmente son condicionales que hay una química de amistad entre las dos partes. No cabe duda que aceptamos a personas sin importar quienes son, tal vez sólo para estar a la moda de la red social.

La RAE – real academia española, tiene como definición amigo, “como la relación afectiva entre dos personas, es un afecto personal, puro y desinteresado que nace y se fortalece con el otro”.

Según los investigadores C.J. Inglés, B. Delgado y A. García Fernández, en un estudio publicado en el Diario Español de Psicología, los beneficios derivados de contar con amigos reales son abundantes: en general, es el mejor indicador de buenas habilidades interpersonales y un signo de buen estado psicológico, en términos personas estanos mejor física y mentalmente.

Por esta razón es importante realizar más amigos reales que virtuales; para lograr esto debes de tener presente que para cuidar a tus amigos debes de poner en práctica: Conocimiento : que sabes de tus amigos, hay que estudiarlos. Tiempo : es importante estar comunicados con los amigos reales sea por red social o una llamada. Equilibrio : saber que con los amigos reales puedes compartir, mas con los virtuales no. Pasatiempo : compartir con los amigos hace más fuerte la relación. Ayuda : procura estar con tu amigo cuando te necesita y según tus posibilidades, que sepa que tu estás. Sonríe : cuando camines por la calle sonríe y verás cómo la vida cambia a tu alrededor.

Conclusión

Así como siempre traes tu teléfono a la mano, ten un libro; puede ser una historieta, una novela, quizá sea de crucigramas o juegos mentales. Ponte una meta de cuánto tiempo quieres pasar en internet cada día; cuando hayas cubierto tu cuota, tendrás algo para leer o hacer y hasta para comentar con tus amigos.

(*) Dionisio Rojas González, Director del CEFOLOG.

dionisio.rojas@cefolog.tech