Acción de gracias a Costa Rica por los milagros del “apóstol”

Calmado ya el desmadre de banderas y memes, me gustaría dar una acción de gracias -algo atípica. Antes de que me tiren tarros encima, aclaro: NO soy católica. Tampoco soy protestante (en el sentido religioso, porque PROTESTO y trato de cambiar todo lo que me choca). No soy de ninguna tendencia religiosa- ni tampoco soy atea. No me parece justo, necesario ni útil poner etiquetas, monopolios o alambre navaja al impulso que hizo moverse a la vida; a “La Fuerza” -para no ofender a nadie, ¿sí?

Pero es cierto que – milagro 1 que atribuyo sin dudas al “apóstol” Chaves- el domingo, después de votar, me fui a donde la Negrita. ¿A pedir un resultado? No. A darle ánimo, darle mi apoyo. Y decirle que, a partir de esta campaña (sin ir hasta un duelo a pistola) con gusto me volveré a tirar a la lucha contra quien me la vuelva a tratar así…

Siempre que paso por Cartago, turistas o no, aprovecho para ir a la Basílica de los Ángeles. Y ellos siempre se extrañan mucho al llegar; NUNCA, en ningún país han visto banderas en una iglesia. Ah, ¡pero es que la Basílica de los Ángeles NO es una iglesia cualquiera!

Vino la aparición en los 1600, época en que la gente “bien” de ninguna manera quería que los indígenas, judíos y demás plebeyos contaminaran los ídolos “finos” (en este caso la de Nuestra Señora de Guadalupe) y así, la diminuta imagen de piedra negra quedó de consolación “pa los polos”. Pero la Negrita, desde ya buen símbolo del espíritu tico, acogió a todo mundo -hasta a los finos, al punto que siglos después la “patrona” de Costa Rica es la humilde Negrita, y que miles de pobres y ricos la visitan a pie cada agosto, sin importar su religión o falta de ella 😊. Ella no juzgó a los finos, ni a nadie más. La basílica es un lugar tan lleno del amor de sus creyentes, que su agua hace sentir bien, sin importar en qué se crea o no se crea .

Para mí, la Negrita es el símbolo por excelencia de la INCLUSIÓN, y por lo tanto se súper y re-que-te merece tener puesta la bandera de Costa Rica, la de afuera y la de adentro. Porque Costa Rica ES un país incluyente, por definición y naturaleza, desde siempre.

Costa Rica no ve bien el fundamentalismo religioso. Acá, la propia Iglesia Católica, Romana y Apostólica -tiene 118 años de no causar problemas. Porque este es y siempre ha sido un país de gente en general creyente, pero en su inmensa mayoría… LAICO. De todos modos los ticos somos muy susceptibles (lo que llamamos “delicados”) y si bien no acostumbramos imponer nuestra voluntad a nadie, de ningún modo toleramos que se nos venga a imponer la voluntad ajena, y cuando pasa se nos olvida el “’PORTA A MÍ” – pero hacía rato que no pasaba. ESE el milagro 2 (y el que más profundamente me conmueve) que le agradezco al “apóstol”: el meme les salió cierto: Costa Rica SI que se despertó…. sólo que del otro lado de la cama.

De hace unas décadas para acá, junto con migraciones de personas que han perdido todo lo que podían haber tenido, se dio también que más personas vieran como normales unos sistemas de creencia (y de vida) cada vez menos libres. Conozco muchos, y algunos son mis buenos amigos. Pero tengo que decir una cosa: por más moralizador y estricto que suele ser su discurso, de una u otra forma suelen ser las personas que más mal me han quedado en sus compromisos, y (casi) las únicas que me han dejado guindando con sendas deudas incobrables. ¿Son deshonestos? No lo creo, pero son gente a la que no le queda un cinco partido por la mitad. Muchos de ellos han perdido sus negocios, sus casas, sus carros, nunca, NUNCA tienen plata. Ah, pero sus pastor@s, en cambio, tienen casas y carros cada vez más finos… No digo que sean todos iguales, pero lo he visto en muchos casos -distintas sectas. Y trate de hacerles ver que hay otras formas de vivir -y los deja a un hilo del infarto: sus cerebros están BIEN lavados. ¡Les parece normal entrar a un “Auto Oración”, como otros van a un Auto Mac! Y eso, aunque el único dinero que tengan sea negativo ¡esas oraciones NO son gratis….!! Claro que es su derecho, pero NO estoy dispuesta a ser gobernada por los que los gobiernan a ellos.

Soy madre soltera; NO necesito que se me excluya por no andar un marido en el bolso. Tengo la bendición personalmente de un pésimo carácter, MUY útil para averiguar y hacer valer mis derechos, pero sobre todo tengo también la bendición de vivir en un país que cuenta con la información y las protecciones legales para aquellas mujeres a las que la vida o la naturaleza no haya dotado de esta “arma”.

Soy empresaria a mi cuenta. Siempre he tenido acceso a un sano ambiente institucional a la hora de conseguir servicios, se vela por mis derechos y los de mis conciudadanos. NO quiero un país en el que tenga que taparme la cabeza y vivir agachada a ver si se me permite ganarme los frijoles con los que mantengo a mi pequeña familia.

No soy LGTBI. Pero no soporto que se denigre a una persona porque su elección de vida no corresponda al “molde” que imponga el Sabor del Mes. (Por cierto que si tanto les molesta la creciente homosexualización de las poblaciones, harían mejor en unirse a los ambientalistas que luchamos por una agricultura limpia, y ayudarnos a eliminar transgénicos y aditivos de la comida. Sacar la soya hace MÁS por la testosterona de los varones que mil regañadas.)

No soy religiosa -y por cierto -si bien este Papa me cae simpático- personalmente me disgusta profundamente el Vaticano. Pero eso NO tiene que ver con los miles de millones de católic@s de mi país y mi planeta, que por lo general son gente muy decente. Del mismo modo, lo que pienso de cierto tipo de pastor(a) no tiene por qué recaer sobre sus fieles. En cuanto a abusos sexuales, desgraciadamente éstos van de la mano con el abuso de poder en TODO ámbito, si las personas se rebajan a ceder su poder personal a x entidad intermediaria, en cualquier tipo de lugar, idioma, o denominación ya sea religiosa, política, mediática, etc, etc.

No soy indígena, pero no quiero ni pensar en cómo les iría a los Maleku, los Bribri, etc… y ni hablar lo que habría sido de a los pobres Borucas, por el simple hecho de resistirse a la aculturación y mantener sus tradiciones. Mil perdones a quien le moleste, pero esta tierra era de ellos, y no es para que lleguen x personajes de pronto a sacarlos a escobazos de lo que les queda (o del reino de los vivos como se ha dado en algunos países) porque el “Baile de los Diablitos” -símbolo de la Resistencia por excelencia- no aparezca en algún texto religioso. Los indígenas y los ateos no son cristianos, y es su derecho. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Si esas almas se van al infierno, es asunto de ell@s…

Pero ¿saben? los católicos (y los protestantes en general) SÍ son cristianos, si bien son de otra denominación. Sr@s del PRN, por favor dejen de decir que tienen el monopolio de la familia y de la vida, y el de Dios por cierto. Como dice el Sr. Piza…. No mientan.

En fin, entre mis conocidos y amigos del PRN, he notado a unos pocos “ardidos”, y muchos MUY aliviados de que todavía se les aprecie… y quisiera explicarles algo.

Sr@s del PRN: NO somos excluyentes, y ustedes siguen siendo parte de Costa Rica.

El ser Tic@ no necesita tener tatuajes para respetar a la gente tatuada, ni va a tratar mal a alguien tatuado sólo porque personalmente no le guste el arte corporal. L@s Tic@s NO somos de la opinión de “lo que no sea obligatorio tenga que ser prohibido”.

Por favor no se preocupen. Nosotros somos ticos, lo que implica que respetamos y amamos las diferencias; que las CELEBRAMOS. Ser tic@ significa luchar por el derecho de las personas a tener diferencias. ¿Y saben qué? Esto también incluye a… las creencias particulares de los neo pentecostales. (Claro que en caso de que el señor “apóstol” sea consecuente con su decir -de que en Costa Rica no hay campo para él y la Negrita- por cualquier cosa le recuerdo con respeto que hace ya rato que hay paso fluido hacia el aeropuerto.)

No hace falta pensar igual para apreciarse mutuamente, y mucho menos para respetarse. Recuerdo el colerón que me dio cuando cierto candidato dijo que iba a cerrar X periódico. OJO: casi nunca concuerdo con ese medio, PERO tanto es el derecho de ellos de escribir lo que quieran ¡que el mío de estar en total desacuerdo!

Después de la primera ronda vi un grafiti en Moravia que decía: “TSE anuncia el fallecimiento del PLN. Sus funerales serán en el Balcón Verde”. Me hizo gracia, pero lo dejé de lado a ver qué pasaba. El juego de alianzas habló -lo que mejor lo resume son las lágrimas de Pepillo Figueres: no sé qué creencia tendrá en el más allá, pero por la idiosincrasia familiar, cabría esperar una buena fajeada si se topara a don Pepe, fundador del difunto partido PLN (aunque no fue el único en matar al partido). Sí, para un Figueres, había de qué llorar: su partido aliado contra la esencia de Costa Rica, o una alianza con los calderonistas! Más de uno nos comimos las uñas en la semana previa a las elecciones: nunca había caído una elección un domingo santo…

Pero el milagro se dio: tal fue el odio del discurso “apostólico”, que caló en la conciencia del tico, y éste hizo lo IMPENSABLE: ¡al carajo el ‘porta a mí y abrevió las vacaciones de Semana Santa! Ese era mi único temor: que la gente no llegara a tiempo, máxime por los años que tiene una inmensa mayoría de creer la teoría (errónea) de que la abstención es “protesta”.

Pero ¡gracias, gracias, GRACIAS Costa Rica!! L@s tic@s salieron del sopor. El sábado a las 11.30 a.m, yo SUPE que Costa Rica estaba a salvo cuando tuve que salir del supermercado sin poder hacer compras: las filas de las cajas llegaban hasta adentro de los pasillos… léase que la gente regresó viernes o sábado bien temprano para estar a tiempo en su cita con Costa Rica. <3 <3 Y de nuevo, ¡GRACIAS, Costa Rica! La caravana del sábado en la tarde-noche en San Pedro fue algo que no había visto en unos 30 años- algo que había temido nunca volver a ver.

Un error del grafiti de Moravia: sí, el PLN falleció. Pero ¿saben una cosa? sus honras fúnebres se dieron…. en la Basílica de los Ángeles.

Es que La Negrita representa la igualdad que siempre ha reinado en Costa Rica, y a ella se le puede apreciar y querer sin necesidad de ser creyente. ¿Saben por qué?

Porque por algo esa humilde y diminuta imagen de piedra negra es el símbolo de este maravilloso país que me infla el corazón de amor y gratitud: ES QUE AQUÍ REALMENTE CABEMOS TOD@S.

(*) Claudia Calvo