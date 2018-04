Angela Davis: voz de libertad, acción transformadora

El arte crea zonas semiautónomas y otras dimensiones donde las utopías pueden ser imaginadas en oposición a las culturas dominantes. Angela Davis, “Blues Legacies and Black Feminism”

Es cierto que el arte genera utopías, pero quizá para más de una persona sea la vía para arraigarse en su espacio. Desde su perspectiva liberadora, el arte engloba cientos de formas de expresión, emancipación, surgimiento y reivindicación, pero también de formación de identidad. Mucho se ha dicho de cuánto el arte une a la gente, pero una mirada más acuciosa a todas estas manifestaciones artísticas nos puede reflejar cuánto un estribillo, una pincelada o incluso un sencillo movimiento del cuerpo, pueden ser importantes en la vida de una persona, un movimiento cultural o la insignia de toda una generación.

Así de liberadora ha sido la voz de Angela Davis. En su libro Blues Legacies and Black Feminism [“Legados de blues y feminismo negro”], la profesora Davis perfila cómo las extravagantes mujeres cantantes de blues de las décadas de 1920 y 1930, de la talla de ‘Ma’ Rainey y Bessie Smith, ayudaron no solo a articular la conciencia de la clase obrera negra, sino a darle forma. Cantar era, para ellas, salirse de las nociones de su propio género, clase, incluso raza. Cantar era una liberación.

Angela Davis ha expuesto, a lo largo de su prolífica carrera de activismo por los derechos humanos, cuán cercana es la relación entre la opresión de clase, raza y género, argumentando que no se puede avanzar en la liberación de las mujeres, si no se avanza en la liberación de clase y raza. Bajo estos principios de análisis interseccional, hoy más que nunca, compartimos la preocupación de que los derechos humanos se garanticen sin distinciones, puesto que aún tenemos importantes brechas en esta desigual sociedad que debemos subsanar, paralelamente, para que cada persona sea valorizada por su ser y no por su estado.

Como hija de activistas por los derechos civiles en la convulsa época de los años sesenta en los Estados Unidos, Angela Davis comenzó sus luchas sociales desde que estaba muy joven en su ciudad natal y luego en otros lugares. Se involucró en movimientos contra la segregación racial, contra la opresión de clase y contra el patriarcado.

El paso de los años la llevó de ser docente, a ser perseguida por sus ideas políticas; de vivir en la clandestinidad, a estar encarcelada; de haber sido amenazada de no volver a enseñar en una universidad en California a dedicar toda su vida académica a transmitir su mensaje en universidades de ese estado, como testigo viviente de algunas de las luchas sociales más importantes de nuestra era. Como una expresión más de su lucha constante, fue invitada de honor de la Universidad de Costa Rica para inaugurar el año lectivo 2018, en una de las actividades de mayor prestigio para nuestra casa de estudios superiores como lo es la Lección Inaugural.

Desde hace más de un año, la Rectoría y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR trabajaron de la mano con el equipo de la doctora Davis para que esta visita fuera posible. Por eso nos enorgullece la respuesta arrolladora con la que la comunidad acudió a esta convocatoria, agotando en muy pocos días el cupo para inaugurar el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica, y motivándonos a salir del campus para permitir el ingreso de más interesados. En el Teatro Popular Melico Salazar, casi mil personas se reunieron para escuchar el mensaje de la doctora Davis, y cientos más nos siguieron a través de la señal del Canal UCR y nuestras radioemisoras. Si el arte puede unir a las personas, ciertamente también puede hacerlo una historia de vida ejemplar, y la suya es una que vale la pena ser contada, aprendida, apropiada.

Con la presencia de Angela Davis, honramos también la memoria de una de las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Si bien un disparo acabó con su vida, el 4 de abril hace cincuenta años, no pudo acabar con su visión y su lucha, que siguen aún vigentes. Sin embargo, cincuenta años después, las desigualdades persisten, especialmente en torno a la pobreza negra, la tasa de encarcelamiento y la brutalidad policial.

En nuestra América Latina, con otros matices, estas desigualdades también siguen presentes. En un momento en el que todas las formas de violencia se han exacerbado; en el que un creciente número de mujeres muere como resultado de la violencia sexista; en el que los discursos homofóbicos se han vuelto parte normalizada de la discusión política y en el que el racismo aflora una y otra vez entre las rendijas del mito de la blanquitud, la visita de Angela Davis nos debe recuerda que ninguna forma de opresión justifica el desarrollo. No avanzaremos mientras algún sector de la población siga siendo oprimido, pues de ese modo la sociedad no será una unidad, ni avanzará hacia un progreso conjunto.

Esta misma premisa nos la recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en diciembre de este año cumplirá 70 años de haber sido elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, y que engloba los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. A la luz de este documento, que ya ha sido traducido a más de 500 idiomas, es importante recordar con cada una de nuestras acciones “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, tal y como indica esta declaración.

En los últimos meses, a la luz de las elecciones presidenciales en nuestro país, confirmamos una vez más la importancia de contar con un Estado de Derecho, en el que la propia elección personal basada en los intereses propios y comunes sea la que cuente para elegir a nuestras y nuestros representantes. Tener una voz, y que sea escuchada, es quizá la manera más pura de hacer valer estos derechos, y de reconocer que cada persona puede emplearla para, a su vez, defenderlos. La democracia se basa en esto, y auguramos una vida democrática basada en los derechos humanos para cada ciudadana y ciudadano de este país.

Con su venida, la doctora Davis nos ha legado una importante lección, herencia de uno de sus mentores, el filósofo Herbert Marcuse: se puede ser académico y al mismo tiempo revolucionario. La revolución empieza desde nuestras aulas, defendiendo los derechos de la libertad de expresión y de información, y trasladándolos a nuestros deberes ciudadanos con nuestra comunidad y nuestro país. Pero debemos entender que la complejidad de los fenómenos históricos ha marcado diferentes formas de violencia que continúan irrumpiendo en nuestras vidas, y que siguen determinando nuestras relaciones humanas.

El mensaje de la profesora Davis es un testimonio de lucha y de resistencia frente a estas formas de violencia. Que, así como el arte, su mensaje nos dé una perspectiva liberadora, y nos permita hacer de las utopías soñadas, una sociedad realmente más justa y equitativa.

(*) Henning Jensen Pennington, Rector UCR