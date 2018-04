Nicolás Maduro dice que ir a la Cumbre de las Américas no es una prioridad

Caracas, 5 abr (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló el jueves que no considera prioritario asistir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará la próxima semana en Perú, y aseguró que es una “pérdida de tiempo terrible”.

“Lo estamos evaluando, pero para mí no es una prioridad ir para allá; ustedes saben que la Cumbre de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, allí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo, allí no se toma ninguna decisión, allí lo que se va es a pasear, es una especie de turismo”, indicó el jefe de Estado durante una actividad en Caracas.

El mandatario aseguró que el país está librando una batalla por su soberanía y el respeto de su dignidad.

“Nosotros lo que estamos dando es un combate por la dignidad y en eso estamos reflexionando qué vamos a hacer en relación con esa cumbre y cuando esté totalmente decidido así lo anunciaré, pero desde ya puedo decir que es un fracaso la cumbre y se lo que el pueblo peruano va a hacer”, expresó.

Sin embargo, el pasado 13 de febrero el jefe de Estado venezolano había señalado que bajo cualquier circunstancia asistiría a ese evento.

“No me quieren ver en Lima, me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (…) allí llegará la verdad de Venezuela”, afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Esto, luego que, el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a su cargo el pasado 21 de marzo, afirmó que Maduro, no era “bienvenido” en la cumbre.

El recién nombrado canciller de Perú, Néstor Popolizio, dijo el martes que mantiene la decisión del anterior Gobierno de no invitar a Venezuela a la Cumbre de las Américas, cuya octava edición se realizará los días 13 y 14 de este mes en Lima. (Sputnik)