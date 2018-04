Diputado electo se declara independiente antes de asumir la curul

San José, 6 Abr (ElPaís.cr).- El diputado electo por el Partido Integración Nacional (PIN), Erick Rodríguez, renunció a su fracción legislativa antes de asumir funciones en el Congreso.

La siguiente legislatura dará inicio el próximo 1 de mayo, cuando se lleve a cabo la sesión solemne del traspaso de poderes, no obstante, los resentimientos producto de las elecciones nacionales 2018 ya comenzaron a cobrar su factura.

Según explicó el legislador Alajuelense, él se distanció de la cúpula del PIN luego de que el excandidato presidencial, Juan Diego Castro, abandonara la agrupación para formar un nuevo partido, por lo que tomó la decisión de declararse independiente.

Rodríguez, un abogado de 48 años, dijo que las irregularidades del partido a nivel de estados financieros ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), también lo obligó a ser consecuente con sus valores como persona y alejarse del PIN.

“La mejor opción era hacerme a un lado y continuar mi camino hacia adelante en compañía de los mejores asesores legislativos. Me extraña mucho la actitud del señor Muñoz, a quien siempre he escuchado que habla de integrar e integrar, hasta el partido lleva la palabra integración, pero más bien me parece que debería llamarse Partido Desintegración Nacional”, mencionó Rodríguez en un comunicado de prensa.

Este diputado electo alegó un que el diputado y Presidente del PIN, Walter Muñoz, tiene un “desinterés absoluto” en que él participe dentro del equipo de fracción, por lo que desde su opinión, no tenía nada que quedarse haciendo en las filas de Integración Nacional.