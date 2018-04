El respeto al derecho ajeno es la Paz, Benito Juárez

La importancia costarricense del respeto humano, por todo, quedó patente este 1 de abril, cuando una masiva cantidad de personas se inclinó a votar por el candidato oficialista, a pesar de los cuestionamientos hechos al señor Solís Rivera. Fue algo inaudito que yo personalmente creía imposible, cuando vi por internet la declaración del presidente del TSE: quedé atónito, había ganado con holgura el PAC.

Los insultos hacia la creencia de los católicos, de parte de un amanuense del perdedor fueron feroces, increíbles, dignos de una derrota como la del domingo 1 de abril. Quizá en la primera ronda no se notaran tanto porque, al fin y al cabo eran demasiados los partidos que luchaban por la victoria. Yo soy católico, debo confesarlo antes de seguir adelante, por supuesto que esas cosas de insultar no me agradan, he podido mantener mi interés por la ciencia, específicamente la física cuántica, apartada de mis creencias: es como una mente escindida, donde ambas maneras de pensar corren paralelas.

Dice Octavio Paz, los mexicanos tenemos dos madres, la Virgen de Guadalupe y la Chingada, no obstante hasta los no creyentes quieren a la Virgen de Guadalupe, eso lo pude constatar en México cuando estudiaba en ese país. Bien, los ticos(mayoritariamente)tenemos un afecto enorme por la Virgen de Los Ángeles, porque sencillamente representa nuestra idiosincrasia, porque por su “aparición” se logró derribar el muro que separaba La Puebla de los pardos, del resto de la población de Cartago. Ya en sí mismo, eso es un milagro espectacular, que países como EEUU aún no logran y más bien el Trump está empecinado en la construcción del muro infame en la frontera con México.

No se puede ofender a una cantidad tan grande de gente sin pagar las consecuencias, ahora Fabricio Alvarado tendrá que luchar muchos años para unir las iglesias protestantes que había conseguido unir antes de la primera ronda electoral, muchos de sus votantes fueron católicos extremistas que mordieron el anzuelo de algunos pastores, esos ya no regresarán, por tanto Fabricio no solo perdió la elección, perdió también la unidad de las iglesias.

Si una persona no acepta el culto de veneración a la virgen María, sencillamente ignórelo, recuerde que la base de Martín Lutero no fue la Virgen: era muy mariano, fueron otras razones en muchas de las cuales tenía razón. A mi me es indiferente si alguien es protestante, tengo buenos amigos y parientes protestantes, eso no es para mi un dilema, yo se lo que yo creo y ni la lectura asidua de ciencia y filosofía, han conseguido apartarme de mis creencias. No sería capaz de insinuarle a nadie que se vaya de su culto hacia la iglesia católica, no me parece correcto: por alguna razón está donde está y si es ex católico, algún motivo lo hizo irse, es su elección y punto.

Ahora vamos a la ideología de género y el matrimonio homosexual. La ideología de género es irracional a todas luces y de fondo es una manipulación de la ONU, que dentro del marco de sus políticas económico sociales, busca una disminución abrupta de la natalidad. Entonces este parece el camino correcto, para sus fines.

Respecto al matrimonio homosexual, ya he escrito mucho, esta situación se da porque ningún país ha querido crear “la figura jurídica de uniones unisexuales”, donde las personas que viven y conviven con gente del mismo sexo, puedan heredar y compartir los derechos del otro a la desaparición física de uno de ellos.

No es un asunto de discriminar a la enorme población LGBTI, no creo que pueda ni deba uno decirle a los demás que deben pensar como uno, ni me parece honesto poner barreras a quienes de esa manera piensan y actúan.

Lo que si no dudo, es que el domingo se impuso la razón sobre el prejuicio, el derecho sobre la arbitrariedad, la libertad sobre la intolerancia. Este pueblo sigue siendo un pueblo con alma democrática que no se doblega, que aunque a veces deja pasar las cosas, sabe luchar por sus derechos cuando hay que hacerlo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico