La defensa antiaérea siria responde al ataque contra el aeródromo T-4

Inicialmente se desconocía quién lanzó el ataque contra el aerodromo. La página web de SANA en árabe sugirió que EEUU estuviera detrás del ataque.

“La base aérea T-4 fue atacada con varios misiles, no se excluye que es una agresión estadounidense”, afirmó la agencia en los primeros momentos.

A su vez, el representante del ente castrense de EEUU informó a Sputnik que el Pentágono “está al tanto” de las informaciones, pero no los confirma.

Esta información ha sido corroborada por la agencia Reuters y un corresponsal de The Wall Street Journal.

Posteriormente el Pentágono emitió un comunicado en el que dice que “de momento el Departamento de Defensa no está llevando a cabo ataques aéreos contra Siria, sin embargo, continuamos siguiendo la situación con atención”.​

Los sistemas de defensa antimisiles del Ejército sirio abrieron fuego contra los cohetes lanzados contra la base aérea, afirma el medio. Se trataría de ocho proyectiles interceptados, precisa.

Un vídeo no verificado publicado por la cuenta Conflict News muestra lo que parece un misil en el cielo:

Una fuente militar confirmó a Sputnik el ataque e informó del derribo de varios proyectiles:

“Las defensas antiaéreas de Siria destruyeron varios misiles cerca del aerodromo T-4. Los fragmentos de los misiles cayeron en las cercanías de la base aérea”, comentó.

La fuente precisó inicialmente que las infraestructuras del aeródromo no han sido dañadas. No obstante, posteriormente la agencia SANA informó de que hay víctimas causadas por el ataque.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales opinaron que Israel podría estar detrás del bombardeo, ya que la base aérea en cuestión ha estado entre los blancos del ataque más reciente de Tel-Aviv contra el territorio sirio. En particular, el F-16 israelí derribado por Siria en aquel incursión habría sido atacado desde el T-4.Israel sostiene que el aeródromo alberga las tropas iraníes en Siria.

Según la cadena televisiva Al Mayadeen, los cohetes volaron desde el mar Mediterráneo atravesando el espacio aéreo del Líbano, que es una dirección ‘tradicional’ para las incursiones israelíes en Siria.

Todavía se desconoce si el ataque en cuestión está vinculado con las tensiones recientes causadas por el nuevo incidente con los supuestos ‘ataques químicos’ en Siria o se trata de un nuevo episodio de los ataques de Israel contra las instalaciones militares de Irán en Siria.

El medio Al Sura afirma que el objetivo del ataque fue el puesto de mando de los aparatos no tripulados ubicado en el aeródromo de T-4, el mismo blanco que en el anterior ataque israelí. Según las fuentes del rotativo, más de diez militares fallecieron en el ataque y hasta 30 resultaron heridos.

Los ataques israelíes no son nada nuevo en el conflicto sirio, aunque cabe precisar que raramente buscan afectar directamente al Ejército sirio y suelen estar dirigidos contra los militares iraníes. No obstante, un ataque nocturno que coincide con las amenazas de Donald Trump de ‘repetir’ el ataque con misiles de crucero contra Siria del año pasado lleva el potencial de causar una escalada militar entre otros actores de la región.Con el Pentágono rechazando su implicación en los ataques, la ‘versión israelí’ sería la más probable, aunque por el momento no hay información concreta sobre el autor del bombardeo.

Los militares israelíes se negaron a comentar los mensajes del ataque con misiles contra la base aérea T-4.

“No lo comentamos”, dijo a Sputnik una representante del servicio de prensa militar. (Sputnik)