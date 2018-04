Un verdadero liberacionista no puede haber votado por el PLN

Es patético escuchar a los dirigentes de lo que llaman el Partido Liberación Nacional (PLN). Hay personas allí que no tienen ninguna conciencia de su historia ideológica y menos de aquello que se decía del bienestar del mayor número; hablan de la socialdemocracia europea y ni siquiera conocen el pensamiento socialdemócrata de los que fundaron su propio partido.

Los ideales socialdemócratas están vigentes y presentes. No es cierto que la sustancia de ese pensamiento haya quedado en el pasado, al contrario, el devenir del mundo y de nuestra Costa Rica ha hecho que vuelvan a tener vigencia; empero, esa presencia debería estar en los dirigentes que conocen de ellos, se trata de un asunto de cultura política y muy pocos la tienen en la actualidad en ese partido.

El problema es tan agudo que todavía no han entendido por qué el pueblo costarricense no votó por ellos. Su indiferencia para con la realidad del país es humillante para los miles de ciudadanos que se han visto perjudicados por una política que los viene empobreciendo desde hace más de treinta y cinco años; su ignorancia es supina y no se han dado cuenta que esa agrupación nació, entre otras cosas, para combatir la inequidad que existía desde su fundación y que ellos han logrado que vuelva a ser un problema en nuestra sociedad.

Han hablado de darle espacio a gente joven, sin embargo, ello no significa que la toma de decisiones también sea asumida por las nuevas generaciones. Después de la generación que construyó la Costa Rica que llegó hasta finales de los setenta, la generación que asumió el poder, es gente que en la década del sesenta del siglo XX estaba en la universidad; en efecto, se trata de personas que todavía están gravitando en la pol

ítica costarricense y que lejos de buscar el bienestar del mayor número, se dedicaron a buscar todo lo contrario, a saber: el bienestar de menor número.

Lamentablemente las personas que vinieron después no han sabido desmarcarse de esas personas y se convirtieron en caja de resonancia de una política que ha generado un país totalmente inequitativo. Ni los que estuvieron en mandos medios en la administración 86-90 y tampoco los que asumieron puestos en la del 94-98, supieron comportarse como verdaderos socialdemócratas y continuaron una política en contra de las mayorías.

Las administraciones del 2006-2010 y 2010-2014 fueron el corolario de esa desafección con el mayor número y su bienestar. Las acciones que se realizaron en esos gobiernos están ahí para los que quieran estudiarlas, sin embargo, ello debería ser obligatorio para toda su dirigencia, por lo menos para que intenten entender por qué la gente les ha dado la espalda; sin embargo, el estudio es algo que se ha perdido en esa agrupación política, se conforman con escuchar a los “analistas políticos” que un día sí y otro también aparecen en los medios de comunicación.

No es casual que la mayoría de la población más educada esté apoyando al Partido Acción Ciudadana (PAC). Resultó repugnante observar a los politiquillos, oportunistas y arribistas ponerse a apoyar una opción política que es la antítesis de su principios ideológicos; en otras palabras, esa acción lo único que mostró es la pérdida de nivel que ha tenido la dirigencia del PLN.

La crítica que se le ha hecho a los otros que dieron su apoyo al PAC ha sido por parte de sus propios compañeros de partido. Se les reprocha no la afinidad ideológica que tienen con ese partido, sino que hayan perdido la memoria por las acusaciones de corrupción que se les ha hecho por parte de dirigentes del PAC; el tipo de reproche demuestra, insistimos nuevamente, deja ver que la dirigencia actual de ese partido político deja mucho que desear.

Por los hechos los conoceréis y el PLN del siglo XXI el único fruto que ha dado es una política económica que ha creado una sociedad más inequitativa y con una brecha social cada vez mayor. A cincuenta años de la Segunda Proclama de Santa María de Dota, dónde quedó aquello de:

“(…) La victoria del ejército será la Segunda República; y la victoria de la Segunda República será el bienestar del mayor número.”

(*) Andi Mirom es Filósofo

