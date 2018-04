Las tres guerras simultáneas

El trastorno mental del gobernante del imperio norteamericano está llevando al mundo hacia una situación nunca antes vista. La realización de tres guerras simultáneas en distintas instancias, cuales son: la guerra mediática a través de la deformación de las noticias que se difunden globalmente, la guerra comercial declarada a Rusia y China, y la inminente guerra física que está por estallar en el oriente medio, cuando al parecer se apagan los tambores de guerra que sonaron con Corea del Norte.

En primer lugar deberíamos mencionar que los medios de comunicación corporativos globalizados han dejado toda la sutileza y sofisticación en la presentación de la desinformación y han emprendido una guerra mediática abierta contra todos los países que se atreven a buscar los caminos alternativos de desarrollo socioeconómico que no coincide con el neoliberalismo impuesto por los Estados Unidos.

Desgraciadamente gran parte de la opinión pública mundial –incluyendo en ella a la del mundo desarrollado, la que se cree bien informada- es a diario víctima de esa guerra mediática sin saberlo. Sus valores, sus opiniones, en muchos casos son alterados como consecuencia de esa versión manipulada y deformada que recibe y sobre la cual a menudo no cuenta con otra información alternativa. Los medios alternativos se encuentran con falta de recursos y soportan todo tipo de hostilidad para poder hacer llegar su versión al gran público, para hacer conocer la otra cara de tantas informaciones.

Esto lo está sufriendo Siria desde el marzo de 2011 cuando se inició la propagación de noticias internacionales capciosas para preparar a la audiencia mundial para una posible agresión o invasión en contra del país. Los laboratorios de desinformación y a la vez del terrorismo fueron establecidos bajo la tutela de la CIA y la DIA (la Agencia de Inteligencia del Pentágono) en Turquía, Jordania y Chipre creando una red de periodistas, intelectuales asalariados y cadenas de medios de comunicación para propagar “la noticia mentira” permanentemente para confundir la opinión pública mundial. El canal qatarí Al-Jazeera, alguna vez un medio alternativo, se convirtió con la ayuda de la CIA en uno de los centros de la guerra mediática contra el gobierno legítimo de Siria encabezado por el presidente Bashar Al-Assad quien ya en 2003 fue declarado el “enemigo de los EE.UU. al negarse a prestar su territorio a las fuerzas militares de EE.UU. para bombardear a Irak.

Con relación a Rusia Estados Unidos estaba preparándose para un proceso de desinformación desde 2012 cuando inició una campaña mediática contra los medios de comunicación rusos debido al aumento de la información alternativa en contraste a la desinformación globalizada elaborada por Washington y su aliado incondicional Bruselas.

Parece que la irritación de Washington con Moscú ha cegado la capacidad analítica de los “iluminados” al elaborar las sanciones que en realidad afectan más los intereses norteamericanos que los rusos. Inclusive los líderes estadounidenses ofrecen, sin darse cuenta, cierta ventaja ideológica a Moscú a pesar de que los dos países hablan el mismo idioma capitalista. Lo interesante y lo que es nuevo a la vez, es que las sanciones contra algunas personalidades rusas que tienen prohibido entrar en la UE y poseer bienes allí no las declara la primera superpotencia del mundo, sino su incondicional satélite, la Unión Europea.

Parece que tanto Washington como Bruselas, lanzando amenazas a todo el mundo que cuestiona sus intentos de imponer su control global diseminando una burda desinformación, no se dan cuenta de que su hegemonía informativa se ha acabado. Actualmente existen varias agencias informativas alternativas como Prensa Latina, TeleSur, HispanTV, Chinese Central Television (CCTV), Russia Today (RT), Russia Segodnia, Press TV, Red Voltaire, Al-Manar, Halak TV entre muchas otras que están desafiando a los medios de comunicación corporativos globalizados con el propósito de romper el monopolio informativo anglo sajón.

Con relación a la guerra comercial declarada a China y Rusia podríamos decir mucho. Pero comencemos diciendo que Trump es el típico ejemplo de lo que es un populista, en este caso de derecha, ultra-conservador, alguien a quien sólo su prepotencia muestra ser superior a su ignorancia. Para algo debe servirnos la historia. A principios de los años treinta, más precisamente el 17 de junio de 1930, entró en vigor la ley Hawley-Smoot, la que constituyó la segunda más alta elevación de aranceles llevada a cabo en la historia de Estados Unidos.

En ese país, la más alta elevación de aranceles contra productos importados había sido en 1828. Sin embargo es de notar que para 1930, el país se había constituido ya en el principal mercado de importación y exportación del mundo.

Ante las decisiones de junio de 1930, las represalias comerciales no se hicieron esperar y los principales socios comerciales europeos y Canadá, elevaron a su vez los aranceles a productos importados de Estados Unidos en un 30 por ciento. Con ello, como se previó, se estancó el comercio mundial, bajaron las tasas de crecimiento en los diferentes países y se profundizó la crisis de 1929; el desempleo y la falta de oportunidades para grandes conglomerados sociales fue una realidad cotidiana.

La primera potencia mundial da muestras en esta oportunidad de estar dispuesta a ir a la guerra comercial. Trump alega que lo hace por “seguridad nacional”, ya que el acero y el aluminio están en el corazón del motor industrial estadounidense. Es cierto que el sector, no solo en América del Norte, también en Europa, lleva años sufriendo la caída de la demanda y un exceso de oferta que han reducido drásticamente los precios y ahogado a los productores.

Por otro lado existe una realidad insoslayable: la diferencia entre lo que la economía norteamericana importa y lo que exporta tocó el pasado noviembre su nivel máximo en los últimos cinco años -un total de 50.500 millones en el mes- espoleado sobre todo por las compras al gigante asiático. El lema “América, primero” que ha marcado el discurso de Trump, ha pasado en su versión económica por abandonar el Tratado Comercial Pacífico (TPP, también cuestionado por los demócratas), olvidarse del proyecto de nuevo acuerdo con Europa (el TTIP), poner el jaque la pervivencia del Nafta e incorporar aranceles.

Y con relación a la guerra física que se aproxima en el medio oriente, en que se involucran principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Israel, contra Siria respaldada por Rusia, estamos a las puertas de una nueva conflagración de enormes proporciones. Al parecer a los Estados Unidos no le importa el no haber ganado ninguna guerra desde la segunda mundial: ni Corea, ni Viet Nam, ni Irak, ni Afganistán,le han enseñado nada. Pero, claro está, no es que le importe ganarlas, lo que realmente importa es fortalecer su industria armamentística.

El 7 de abril de 2017 fue el día en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, tomó la más dura decisión de política exterior a lo largo de los tres meses de su mandato. El gobernante ordenó lanzar 59 misiles de crucero Tomahawk contra la base aérea siria Shairat, en la provincia de Homs.

Esta medida fue tomada como represalia a un supuesto ataque químico en la localidad de Jan-Sheijun, en la provincia de Idlib. Según las autoridades estadounidenses, el ataque fue llevado a cabo por las fuerzas gubernamentales por orden de Damasco. Lo cual no ha sido probado hasta ahora.

Moscú calificó el ataque aéreo de EEUU como “un acto de agresión” y suspendió el memorando conjunto con Washington sobre la prevención de incidentes en Siria. Lo sucedido minimizó la posibilidad de un ‘reinicio’ de las relaciones bilaterales entre Rusia y EEUU, pero ayudó a Trump a consolidar su posición en la escena doméstica.

Así, la Casa Blanca decidió fortalecer su éxito con otra demostración de poder. La Fuerza Aérea de EEUU lanzó el 13 de abril por primera vez en la historia la bomba aérea no nuclear GBU-43 —’la madre de todas las bombas’— contra un sistema de túneles subterráneos de Daesh —organización terrorista proscrita en Rusia y otros países— en Afganistán. En el marco de la operación, calificada de “exitosa” por el propio mandatario estadounidense, fueron eliminados unas decenas de terroristas.

Además, la nueva Administración de EEUU estuvo considerando la posibilidad de un ataque preventivo contra Corea del Norte, que supuestamente se preparaba para otra prueba de armas nucleares.

Estos pasos de Washington han excitado y preocupado al mundo. Así, hace un mes la búsqueda sobre la Tercera Guerra Mundial tenía tan solo 16 puntos en la escala de popularidad de 100 de Google Trends. No obstante, a mediados de abril alcanzó su posición más alta desde que Google comenzara a medir las estadísticas.

Estamos, pues, ante las puertas de una de las aberraciones más grandes de la historia, que podría llevar al planeta a una virtual aniquilación de la vida como la conocemos, pues lo que pareciera una guerra focalizada podría desembocar en una conflagración de características planetarias.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría