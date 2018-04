Diputado del PAC responde a Celso Gamboa sobre “moral selectiva”

San José, 13 Abr (ElPaís.cr) El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo Quirós, publicó una carta de respuesta a Celso Gamboa Sánchez, quién luego de ser destituido como Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, alegó que en la Asamblea había una “moral selectiva”.

El pasado martes 10 de abril el Plenario Legislativo decidió por mayoría calificada, atender el llamado de la Corte Plena y revocarle el nombramiento a Gamboa, a quién por cierto ya le habían levantado la inmunidad política.

Lea también: Diputados acuerdan destituir al Magistrado Celso Gamboa

Luego de que eso sucedió, la molestia del exfuncionario con quienes lo habían apoyado para llegar hasta la Corte Suprema fue evidente.

“En aras de la trasparencia alegada por los diputados Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero sobre mis conversaciones. Estimo oportuno señalar que me sentí en la libertad de conversar con ambos porque ellos mismos fueron los artífices de que me convirtiera en magistrado. Incluso la diputada Guerrero, que me crítica sobre intromisión de poderes, me solicita incluso que hable con Presidencia para arreglar el tema. Y don Marco se encargó de hacerme el lobby. Véanlo: a eso le llamo yo una moral selectiva y conveniente”, manifestó.

Cabe recordar que Gamboa Sánchez no solo perdió su inmunidad y su trabajo en el Poder Judicial, sino que también fue sometido a un escrutinio público en la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios, ante la cual fue increpado por los supuestos nexos con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quién además es actualmente investigado por la Fiscalía de la República.

Gamboa aparentemente viajó con Bolaños a Panamá, aunque ante la opinión pública dijo que ellos no tenían negocios en común y decidió mentir sobre su vida privada antes de aceptar que habían estado en el mismo hotel, que viajaron en el mismo avión y que sus tiquetes habían sido comprados con la misma tarjeta de crédito.

Luego de que estos cuestionamientos comenzaron a trascender en los medios, y casi paralelamente Jorge Chavarría buscaba su retiro como Fiscal General por sospechas en su contra en ese mismo caso, Gamboa se convirtió en un punto de atención para las autoridades.

Poco después se abrieron varios procesos disciplinarios en su contra a lo interno del Poder Judicial, y el Ministerio Público comenzó a investigar dos casos más. Uno por supuesto tráfico de influencias a favor del Alcalde de San José, Johnny Araya y otro por haber secuestrado temporalmente un expediente judicial relacionado al diputado libertario Otto Guevara Guth, quién lo defendió a capa y espada en el Plenario Legislativo.

Otto fue uno de los diputados que se abstuvo de votar el pasado martes cuando se decidió el futuro de Gamboa como Magistrado, y además fue el único que lo defendió abiertamente.

Redondo Quirós, el diputado del PAC que le escribió la carta de respuesta fue uno de los 43 congresistas que en febrero del 2016 lo apoyó para llegar al cargo, pero ahora asegura que se equivocaron.

En ese momento, Gamboa era exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y exministro de Seguridad, además había sido calificado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) como el “funcionario público más destacado” del año 2014.

La escogencia legislativa se hizo considerando la opinión de 500 empresarios de los diferentes sectores y de un curriculum que según la bancada oficialista y la mayoría de las de oposición, era más que suficiente para aspirar al cargo.

“Con el pasar del tiempo y con tristeza, he de reconocer que llegué a la conclusión que nos habíamos equivocado. Todas la cualidades antes apuntadas, ligadas con una carrera de ascenso acelerado, se convirtieron en un binomio que desató, muy posiblemente, una sed de poder que se volvió incontrolable. Esas buenas relaciones y el conocimiento del sistema, se transformaron en una maquinaria de influencias para lograr más y más poder, hasta llegar a todo lo que hoy conocemos”, indicó Marco Vinicio Redondo.

En la carta de respuesta, el legislador del PAC dijo que Gamboa buscaba crear empatía con piezas claves que luego lo pudieran ayudar a salir de sus problemas, tal y como sucedió el pasado martes antes de la votación en el Plenario.

Redondo Quirós y Marcela Guerrero denunciaron desde su curul, que el exmagistrado los había llamado pidiéndoles que no fueran a la sesión y así evitar la conformación del quórum, lo que hubiese impedido que su destitución se pudiera someter a votación.

“El martes anterior quedó demostrado que el no estuvimos dispuestos a seguir siendo parte de la construcción de la telaraña que Celso estaba tejiendo desde Poder Judicial. Tomamos la decisión histórica de votar para que se le destituyera y dejara de seguir utilizando su posición para aumentar las redes de influencia que ponen en riesgo nuestro sistema democrático”, señala el texto a Gamboa.

Según los mensajes de WhasApp que Gamboa envió a la diputada Guerrero la madrugada del martes, Google le habría ofrecido ser Gerente de seguridad para México y Centroamérica, pero si lo destituían no la iba dar buena imagen para acceder al cargo.

Pocas horas después, Google publicó un comunicado de prensa donde aclaró que, “no es cierto que el señor Celso Gamboa haya recibido una oferta laboral de parte de Google como jefe de Seguridad para México o Centroamérica y el Caribe. En este momento no tenemos ningún rol abierto ni disponible en esa área”.

A propósito de todo lo acontecido durante las últimas horas y las aseveraciones que han ido de un lado a otro, el diputado Redondo Quirós expresó que el exmagistrado de la Sala Tercera ha manipulado la opinión pública a su gusto sin importar las consecuencias directas e indirectas.

“Personas como Celso, que existen muchos en política, saben que las personas públicamente expuestas son temerosas a lo que pueda llegar a la opinión pública, puesto que las descontextualizaciones son muy fáciles de lograr y se convierten en irreversibles, perjudicando la imagen de las víctimas de estas estrategias. Esta perversión hace que logren controlar la voluntad de quienes llegaron a ser objetivos para la red de control con la que fuerzan influencias. Juegan con ese silencio y sumisión llegando a crear una nueva forma de esclavitud. Si por alguna razón alguien se les sale del saco, usan la información de las personas para tratar de manipular la opinión pública y presentarlo como un escarmiento que le permita aumentar el temor al resto de las personas enclaustradas en su red”, finalizó el diputado.