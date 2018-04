Vídeo: Defensa rusa revela dónde y cuándo se filmó el ataque en Duma

“Hemos podido encontrar a los participantes en el rodaje de este vídeo y entrevistarlos. Hoy presentamos una entrevista en vivo de estas personas. Los habitantes de Duma describieron en detalle cómo se orquestó la filmación, en qué episodios participaron y qué hicieron”, afirmó el general.

En palabras de Konashénkov, los principales protagonistas de la grabación son dos médicos que trabajaban en la sección de emergencias del hospital de la localidad, la única en toda la ciudad. Ellos afirman que “todas las víctimas que fueron llevadas al hospital no presentaban síntomas de envenenamiento”.Los médicos explicaron cómo un grupo de desconocidos interrumpió en la sala del hospital con múltiples cámaras y llevando a niños de la mano y comenzaron a lanzarse agua los unos a los otros. Después de que las tomas necesarias fueran registradas, todos se retiraron tan rápido como llegaron.

El general Ígor Konashénkov añadió que Rusia tiene pruebas de que el Reino Unido participó en la organización del “montaje” del supuesto ataque químico.

“Hoy, el Ministerio de Defensa de Rusia dispone también de otras pruebas que demuestran la implicación directa del Reino Unido en la organización de este montaje en Guta Oriental”, afirmó Konashénkov.

El militar añadió que entre el 3 y el 6 de abril, Londres estuvo ejerciendo una fuerte presión sobre los representantes de los llamados Cascos Blancos para que prepararan el montaje.

“Sabemos con certeza que entre el 3 y el 6 de abril, los integrantes de los así llamados Cascos Blancos sufrieron una enorme presión por parte de Londres para que realizaran lo más rápido un montaje”, agregó Konashénkov.El general subrayó que a los Cascos Blancos se les informó que concretamente entre el 3 y el 6 de abril los guerrilleros del grupo Yeish al Islam bombardearían Damasco y eso provocaría una reacción de las autoridades. Los Cascos Blancos deberían aprovechar ese ataque para grabar las tomas de un presunto ataque químico.

Grupos de la oposición armada y de la ONG Cascos Blancos acusaron a las tropas gubernamentales de haber arrojado un barril con cloro sobre Duma, localidad de Guta Oriental, algo que Damasco niega.

La ONG Cascos Blancos se define como políticamente neutral y no beligerante, y como una organización dedicada a la protección de los civiles en Siria. No obstante, junto a los vídeos en los que los Cascos Blancos rescatan a niños de las ruinas de Siria, también aparecieron imágenes con los mismos protagonistas uniformados y empuñando armas. En otras se ve cómo manipulan las filmaciones, maquillando a las víctimas y dictándoles lo que deben declarar ante las cámaras.

Reino Unido tacha de “grotesco” que Rusia le acuse del supuesto ataque en Duma

Londres.- Las acusaciones del Ministerio de Defensa de Rusia de que Londres está involucrado en la provocación con el supuesto uso de armas químicas en Guta Oriental son grotescas, declaró este viernes a Sputnik un portavoz de la Cancillería británica.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró horas antes que tiene pruebas que confirman que el presunto ataque químico del 7 de abril en la ciudad siria de Duma fue una provocación en la que estuvo implicado el Reino Unido.

“Esas acusaciones de Moscú no son más que las últimas alegaciones grotescas de Rusia, que también ha dicho que no se produjo ningún ataque; eso simplemente muestra su desesperación por cargar la culpa sobre cualquiera que no sea su cliente, el régimen de (presidente sirio Bashar) Asad”, dijo el representante del Ministerio de Exteriores británico.

Recordó que desde febrero de 2017 Rusia se valió seis veces de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “proteger al régimen de Asad contra una investigación de su uso de armas químicas”.

Basándose en las denuncias de grupos de la oposición armada de Siria y ONG relacionadas, los países occidentales acusan a Damasco de haber arrojado el 7 de abril un barril con cloro sobre Duma, pero el Gobierno sirio lo niega.

Rusia sostiene que el supuesto empleo de sustancias tóxicas en esa localidad siria fue un montaje que persigue desatar una agresión contra Siria. (Sputnik)