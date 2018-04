¿Jugamos en serio?

(Collage de las digresiones)

“Lector, me tratáis como si yo fuera un autómata, eso no es de buena educación; contad los amores de Jacques, no contéis los amores de Jacques…; contad la historia de Gousse, ya es suficiente…Debo, sin duda, obedecer algunas veces a vuestro capricho; pero también es preciso que alguna vez obedezca al mío, sin contar con que todo oyente que me permite iniciar un relato se compromete a escuchar hasta el final”. Denis Diderot.

Denis Diderot, escritor, filósofo, enciclopedista y una de las personalidades decisivas de la Ilustración, escribió en 1796, su novela Jacques el fatalista (Santillana, Madrid, 2008). La obra fue publicada póstumamente y ha sido considerada por José Saramago como la primera novela absolutamente moderna. Milán Kundera, por su parte, estima que la Historia de la Novela no se comprendería y permanecería incompleta sin esa “exposición de impertinente libertad sin autocensura y de erotismo sin coartada sentimental” que le sirvió de inspiración al mismo Kundera para crear la obra de teatro Jacques y su amo, Homenaje a Denis Diderot (Tusquets, Barcelona, 2005).

En el prólogo de la pieza teatral de Kundera se lee: “En Diderot, cinco narradores, interrumpiéndose el uno al otro, cuentan las historias de la novela: el propio autor (dialogando con su lector); el amo (dialogando con Jacques); Jacques (dialogando con su amo); la posadera (dialogando con su auditorio); y el marqués de Arcis. El procedimiento dominante en todas las historias particulares es el diálogo…de manera que el conjunto de la novela no es sino una inmensa conversación en voz alta.”

Efectivamente, Jacques el fatalista es una obra constituida por diálogos y continuas digresiones sobre temas como el libre albedrío, el determinismo, sátiras contra el poder eclesiástico, aventuras amorosas y otros asuntos candentes del Siglo de las Luces…¿y también del nuestro? En fin, es una novela de historias que se van entrelazando de manera espontánea y divertida, todo en medio del largo viaje que realizan Jacques y su amo. Aquí cabe resaltar que así como Kundera se inspiró en Jacques el fatalista para escribir su obra de teatro, Diderot, a su vez, confiesa que también tuvo la influencia de otra gran novela: Tristram Shandy de Laurence Sterne (ebook, Santillana, Madrid, 2013), escrita y publicada por entregas entre 1759 y 1767. A su vez, esta obra de Sterne es considerada por Kundera como una novela-juego en la que el autor “conversa con su lector y se pierde en infinitas digresiones, empieza a contar un episodio sin jamás terminarlo; inserta la dedicatoria y el prólogo en mitad del libro, etc.”

Contrario a lo que dice algún crítico, en el sentido de que Tristram Shandy es una ‘comedia seria’, Kundera estima que darle ese calificativo es usar una frase sin sentido, que evidencia “el pánico que se apodera de la crítica literaria ante todo lo que no parece serio”. Y también, contrario a la opinión de quienes creen que algo sólo es bueno si es serio, Kundera manifiesta:

“Pues bien, quiero decirlo imperativamente: ninguna novela digna de ese nombre se toma el mundo en serio. Además, ¿qué quiere decir ‘tomarse el mundo en serio’? Quiere seguramente decir: creer en lo que el mundo quiere hacernos creer. Desde Don Quijote hasta Ulises, la novela cuestiona lo que el mundo quiere hacernos creer”. Sostiene Kundera (…a propósito ¿leíste la novela Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi? ¿verdad que es excelente? Yo, además, vi la película con el gran Marcello Mastroianni haciendo el papel de Pereira…¡qué lujo de actuación!); te decía, sostiene Kundera que Sterne:

“…no nos hace creer en nada: ni en la verdad de sus personajes, ni en la verdad de su autor, ni en la verdad de la novela en tanto género literario: todo se cuestiona, todo se pone en duda, todo es juego, todo es diversión (sin avergonzarse de divertir) y ello con todas las consecuencias que implica para la forma novela. Sterne descubrió las inmensas posibilidades lúdicas de la novela y abrió así una nueva vía de evolución de ésta. Pero nadie oyó su ‘invitación al viaje’. Nadie lo siguió. Nadie, salvo Diderot”.

Bueno, bueno, nadie salvo Diderot… y Goethe, quien fue gran admirador de Sterne, y si no se inspiró directamente en Tristram Shandy, al menos sí parece haber tomado muy en cuenta la novela Viaje Sentimental, del mismo Sterne, para crear su famosa obra: Las desventuras del joven Werther; como también se sabe que en los siglos siguientes muchos escritores manifestaron su admiración y reconocieron la gran influencia que recibieron del autor de The Life and opinions of Tristram Shandy, Gentleman. The sermons of Mr Yorich; título original de la obra.

Pienso ahora en Nietzsche, para quien Sterne fue “el escritor más libre de todos los tiempos” (…de todos los tiempos conocidos por mi querido Nietzsche, claro está); y lo llamó “el gran maestro del equívoco” indicando que “…este es su propósito, tener y no tener razón a la vez, mezclar la profundidad y la bufonería…”. Si querés saber de dónde tomé estas citas de Nietzsche te diré que están en diferentes artículos que se localizan fácilmente en Internet; y que, si no me equivoco, salen del libro: Humano, demasiado humano. Pero, mejor regresemos a Sterne y su obra: La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, que fue traducida al español por el escritor Javier Marías quien, a raíz de la reedición revisada de esa obra, brindó una entrevista (se encuentra en Internet bajo el título: Vida y traducciones del caballero Javier Marías), donde nos cuenta que Sterne, con esta novela:

“Sin duda se adelantó a su tiempo, aunque en su tiempo, como acabo de decir, fuera comprendido y apreciado también. Es una obra que en muchos aspectos parece más del siglo XX que del XVIII. Influyó mucho en el Ulises de Joyce, considerada por tantos la novela más arriesgada de la historia. Tristram Shandy, lo es más aún, a mi parecer, entre otras razones porque vino mucho antes. Luego, autores contemporáneos como Kundera, Cabrera Infante, Flann O’Brien y tantos otros han sido grandes entusiastas. Todos lo sentimos como un libro intemporal, o contemporáneo. Y eso es lo que suele sucederles a los verdaderos clásicos”.

La introducción de esta divertida y compleja obra fue escrita por Andrew Wright, quien agrega a Virginia Woolf, Samuel Beckett y Michel Butor, a la lista de notables ejemplos de la influencia ejercida por la novela de Sterne. Y aquí hago otra digresión porque me detengo a pensar en Orlando (Hermes-Sudamericana, México, 1987), la bella y libérrima novela de Virginia Woolf, publicada en 1928. Recordarás que la extraordinaria narración de la vida de Orlando se extiende a lo largo de cinco siglos de historia inglesa, desde la época isabelina hasta principios del siglo XX; y que, en algún momento de su historia, el personaje principal despierta convertido en mujer. Ese recurso literario nos permite observar los rigores y censuras a los que se ve sometida Orlando, cuando tiene que vivir en su piel de mujer.

Al respecto surgen varias reflexiones de la misma Virginia Woolf, por ejemplo, nos dice: “los trajes aunque parezcan frivolidades tienen un papel más importante que el de cubrirnos. Cambian nuestra visión del mundo y la visión que tiene de nosotros el mundo”. Aunque mi parte preferida, por mucho, es cuando Orlando conoce a Marmaduke Bonthrop Shelmerdine Esquire, nombre ridículo como pocos, pero que simboliza algo de lo “caballeresco y romántico, apasionado, melancólico y resuelto que había en él”; y es que cuando se encuentran Marmaduke y Orlando, les parece increíble que un hombre y una mujer puedan sentir tanta y tan fuerte afinidad, al punto de sostener este diálogo:

“¿Estás segura de no ser un hombre? le preguntaba ansiosamente, y ella repetía como un eco: ¿será posible que no seas una mujer?, y acto continuo hacían la prueba. Pues cada uno de los dos se asombraba tanto de la rápida simpatía del otro, y sentía como una revelación que una mujer pudiera ser tan tolerante y tan libre en su manera de hablar como un hombre, y un hombre tan extraño y sutil como una mujer, que en seguida tenían que hacer la prueba”.

Siempre que recuerdo ese pasaje de la novela, imagino incontables y deliciosas maneras en que los personajes podrían “hacer la prueba” para demostrarse mutuamente que son hombre y mujer. Bueno, esta bien, lo reconozco, todo este asunto es una gran digresión pero ¿qué querías?, desde que leí la estupenda novela de Virginia Woolf he estado esperando un momento apropiado para incluir esa cita que tanto me gusta; y como este es el collage de las digresiones, decidí incluir mi parte preferida precisamente aquí. Además, confieso que me estoy aprovechando un poquito del compromiso que adquiriste al leer el epígrafe… ¿o acaso pensaste que era broma eso de que espero lo mismo que Diderot le pidió a su lector?…¡yo tampoco quiero ser tratada como una autómata!. Si me permitiste iniciar mi relato y llegaste leyendo hasta aquí, vamos hasta el final ¿de acuerdo?…¡porque ésa es la parte seria de este juego!

A propósito de lo anterior, va otra digresión en forma de aclaración: con lo dicho hasta ahora no pretendo ser cínica, en el sentido despectivo de la palabra; creo que en el Mundo hay asuntos serios que ameritan atención, pero también recuerdo al filósofo mediterráneo Eligio Resta cuando explica, en sus videoconferencias y libros, algo que en términos sencillos se podría traducir diciendo “las cosas hay que tomárselas muy en serio…y también hay que aprender a relativizarlas”; y la ironía, la duda, e incluso la risa son, en mi criterio, excelentes medios de poner las cosas en perspectiva; además, no debemos olvidar que, como dice ese filósofo mediterráneo: “la ironía es la verdadera resistencia al poder”. Y en las manifestaciones artísticas, pero especialmente en la Literatura, encuentro esa posibilidad de relativizar lo que nos dice el Mundo y no creerlo a pie juntillas.

Aquí me parece oportuno traer a colación la obra de Sigmund Freud: El chiste y su relación con lo inconsciente (Obras completas, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948), donde el psicoanalista expresa algo que, en mi opinión, refuerza los argumentos de Kundera sobre el pánico que se apodera de la crítica ante lo que no parece serio. Escribe Freud:

“Todo aquel que haya buceado en las obras de Estética y de Psicología a la rebusca de una aclaración sobre la esencia y las relaciones del chiste, habrá de confesar que la investigación filosófica no ha concedido al mismo hasta el momento toda aquella atención a que se hace acreedor por la importancia del papel que juega en nuestra vida anímica”; y conforme avanzamos en lo escrito por Freud, comprendemos que tanto el chiste como la poesía y cualquier cuento o novela ‘no-seria’, cumple con la importantísima tarea de ofrecernos un juego con ideas y palabras que nos permite extraer placer de los procesos psíquicos e intelectuales.

¿Puede haber una manera más sencilla e imaginativa de lograr placer de los procesos psíquicos e intelectuales, y un cambio en nuestra vida anímica, que a través de la ironía, los chistes, los juegos con palabras e ideas? Cuando se invente, me contás. Pero es que el asunto no se queda sólo en extraer placer, va más allá, como se desprende del siguiente diálogo entre los personajes de la novela de Diderot:

“Amo –No, no, dime qué fue lo que intentaste mil veces.

Jacques – Burlarme de todo. ¡Ah, si lo hubiese conseguido!

Amo –¿De qué te habría servido?

Jacques –De liberación para toda clase de preocupaciones: ya no tendría necesidad de nada, sería perfecto dueño de mí mismo, me encontraría tan a gusto con la cabeza apoyada en una esquina de cualquier calle, como sobre una espléndida almohada”.

¡Y que lo diga Rosario Castellanos! Como lo expone Nahum Megged en su libro: Rosario Castellanos: Un largo camino a la ironía (El Colegio de México; D.F. 2004); esta maravillosa escritora, a la que no me canso de citar, transitó ese largo camino y se liberó de la opresión, rigores y censuras de ser mujer. Se liberó gracias a la ironía que puso en práctica en su obra literaria, la cual culminó, al igual que la novela póstuma de Diderot, con una obra publicada también de manera póstuma: El eterno femenino (Fondo de Cultura Económica; México; undécima reimpresión 1996), obra de teatro cuyo título ironiza la frase final del Fausto de Goethe: “Lo eterno femenino nos permite avanzar”.

De más está pedirte que, si aún no tuviste la oportunidad de gozar la lectura, o mejor aún, ver representada esa divertida y más que irónica obra de teatro (que se encuentra también en formato de Ebook), no dudes en saborearla hasta el final, porque en ella encontrarás, igual que en Jacques el fatalista, más de una ocasión para la risa y la ironía: las formas más inmediatas de liberación de lo que nos oprime y de tomar distancia de lo que nos aprisiona a ese misterio que somos los seres humanos. ¿Por qué te recomiendo estas lecturas? Porque, como expresó la misma Rosario Castellanos en su penetrante poema: Meditación en el Umbral:

“Debe haber otro modo…

Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.”

Y, en mi criterio, ese otro modo de ser humano y libre pasa por “cuestionarnos lo que el Mundo quiere hacernos creer”, para decirlo, una vez más, con Milán Kundera; el cual, al menos en mi imaginación, parece estar dialogando con Rosario Castellanos, quien de inmediato responde: “No basta imitar los modelos que se nos proponen y que son la respuesta a otras circunstancias que las nuestras. No basta siquiera descubrir lo que somos. Hay que inventarnos”.

Algo de todos esos pensamientos encuentro en las obras literarias que ponen en cuestión al Mundo, que lo relativizan a través de la ironía, de la risa, en fin, del humor…dulce humor; pero también que lo hacen a través del amor y del arte, como leemos en la introducción a Tristram Shandy, escrita por Andrew Wright:

“…la poco concluyente conclusión queda, más que afirmada, simplemente expuesta: el hombre es un misterio y el mundo es inescrutable; los modos ordinarios de aprehensión y análisis son absolutamente inadecuados a las tareas que se pretende lleve a cabo; la vida misma es inefable, ineluctable, y sin duda trágica, redimida sólo en la medida en que la redención es posible a través de la risa, que se burla del misterio; del amor, que lo acepta; y del arte, que lo recrea. La narración estrictamente cronológica es tan falsa para con la complejidad de la vida como lo es una epistemología basada en el ‘zigzagueo transversal’…de la teoría lockiana de la asociación de ideas. Contra la manera convencional de contar historias, y haciendo un uso fuertemente irónico de la epistemología de Locke, Sterne describe la figura de un círculo, y puede decirse que la estructura de la novela es periférica.”

Si todavía estás leyendo, agradezco tu curiosa disposición a las digresiones, así como el hecho de que no me has tratado como si yo fuera una autómata. Me dejaste obedecer a mi capricho y me acompañaste a lo largo de la narración, en este collage de citas, que en el fondo es un juego en el que me tomo la libertad de perderme en toda clase de digresiones literarias. Parafraseando a Diderot, la próxima vez seré la oyente que te permite iniciar un relato y me comprometo a leerte hasta el final.

(*) Nuria Rodríguez Gonzalo es Abogada