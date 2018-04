UCR entregará honoris causa a Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz

San José, 15 abr (ODI/UCR).- El estadounidense y Premio Nobel de Economía, Dr. Joseph Stiglitz, será distinguido por la Universidad de Costa Rica (UCR) con el título doctor honoris causa.

El Consejo Universitario aprobó el máximo reconocimiento, con base en una propuesta de la Escuela de Economía, y la entrega se hará el jueves 26 de abril, a las 6:30 p. m., en el Teatro Nacional, ceremonia durante la cual Stiglitz dará la conferencia Futuro y reto del desarrollo económico de Costa Rica y la región.

La decisión de la UCR se sustentó en el aporte significativo que este teórico de la economía les ha dado a las Ciencias Sociales, en particular a la economía de la información, desde una visión proactiva, esperanzadora y humanista, pues sus planteamientos permiten el análisis crítico sobre el papel de los organismos financieros internacionales en el contexto mundial.

Esta casa de estudios destacó la vasta obra intelectual y la trayectoria de Stiglitz, quien en el 2001 recibió el galardón de mayor prestigio mundial, el Premio Nobel de Economía, compartido con sus colegas George Akerlof y Michael Spence, por el amplio estudio de la dinámica de los mercados y el acceso dispar a la información por parte de los agentes económicos.

Es considerado por la Academia Sueca como “uno de los fundadores de la economía del desarrollo moderno”, pues demostró que el acceso a la información es clave para entender muchos fenómenos de los mercados, incluido el desempleo y las políticas financieras.

Aparte de impulsar la creación de la economía de la información, Stiglitz ha hecho importantes contribuciones en los campos de la macroeconomía, la teoría monetaria, la economía del desarrollo, las finanzas públicas y corporativas, entre otros.

También la UCR tomó en consideración sus análisis sobre la situación de los países subdesarrollados a partir de la crítica que hace a la creación del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones económicas vinculadas, como el Banco Mundial. Para él, las políticas macroeconómicas impulsadas en las últimas tres décadas por los organismos financieros internacionales lo que han hecho, más bien, es aumentar las diferencias entre países ricos y pobres.

Además, la Universidad destacó la capacidad intelectual de Stiglitz, la cual se evidencia en su larga formación académica y experiencia laboral por más de cuarenta años, con estudios en varias universidades de prestigio internacional, entre ellas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y la Universidad de Cambridge, particularmente en Economía y Economía Política, así como sus labores en investigación por varios años en la Universidad de Yale y en la Universidad de Columbia, donde actualmente es profesor.

La amplia trayectoria de este economista ha sido reconocida con numerosas distinciones en diferentes países, entre las que sobresalen más de cincuenta títulos doctor honoris causa, múltiples premios de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y más de 15 becas de universidades europeas, asiáticas y latinoamericanas.

Sus teorías las ha planteado en cientos de artículos publicados en revistas científicas, al igual que en medios, como The New York Times y la revista The Economists Voice, entre otros.

Asimismo, es autor de una serie de libros muy conocidos y que han tenido gran influencia en los debates a escala global, entre los que destaca su libro Los descontentos de la globalización, que ha sido traducido a 35 idiomas y ha vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo.

La visita del Dr. Stiglitz a Costa Rica es posible gracias a las gestiones del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el marco de la celebración del 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas, y del Gobierno de la República, entre otras organizaciones.

(*) Zaida Siles Rojas, Periodista Consejo Universitario