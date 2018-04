Empresa estimula hábitos de consumo responsable para proteger al ambiente

San José, 16 Abr (Elpais.cr).- El Grupo Vidriero Centroamericano (VICAL), puso énfasis en que el vidrio es el único material para desarrollo de envases comerciales que es 100% e infinitamente reciclable.

Entre las principales ventajas que el vidrio tiene sobre otros materiales comunes destacan que está compuesto por elementos naturales altamente disponibles en la corteza terrestre, que no es derivado de combustibles fósiles, además es inerte y que ayuda a disminuir considerablemente el volumen de desechos que llegan a los botaderos de basura.

Al ser inerte, el vidrio no interactúa, ni provoca reacciones químicas con el entorno, por lo tanto no contamina las fuentes de agua, ni daña la flora y fauna, tampoco afecta la salud de las personas. Si éste llega al medio ambiente y permanece en él, no lo contamina, simplemente se reincorpora a su origen: la naturaleza.

“En el Día Mundial de la Tierra tenemos que celebrar y cuidar el planeta. Es una fecha en la que de forma especial debemos de recordar nuestro hogar común: LA TIERRA, hacer un alto en el camino, reflexionar acerca de este tema y tomar acciones que por simple que parezcan contribuyan con la conservación de nuestro planeta”, expresó Eduardo Ordoñez, vocero de Grupo Vidriero Centroamericano.

Según Ordoñez, al ser un envase resistente a altas temperaturas, puede ser esterilizado y contener productos naturales pasteurizados y disminuir la necesidad de preservantes químicos.

“Un envase de vidrio retornable puede reutilizarse hasta 40 veces, lo que significa que durante su vida útil le ahorrará al planeta 40 envases desechables de los otros materiales disponibles, y lo mejor es que al terminar su vida útil, este vidrio puede ser reciclado y obtener con ello nuevos envases con las mismas características físicas y químicas, listos para cumplir otros 40 ciclos de uso”, comentó Eduardo Ordoñez, vocero de Grupo Vidriero Centroamericano, VICAL.