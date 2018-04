Pulitzer premia trabajos que quebraron el silencio en torno al acoso sexual

Nueva York, 16 abr (EFE).- Los trabajos del diario The New York Times y el semanario The New Yorker que sacaron a la luz cientos de testimonios de mujeres víctimas del acoso sexual del productor Harvey Weinstein y que incluso salpicaron a otras personalidades fueron destacados hoy por los premios Pulitzer.

El galardón que otorga la Universidad de Columbia resaltó en la categoría Servicio Público a estas dos publicaciones neoyorquinas que en octubre de 2017 destaparon el acoso que enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos y cuya exposición ha dado vida al movimiento “#MeToo” o “#YoTambién”.

Pero también fueron destacados trabajos que expusieron temas tan actuales como la trama rusa, la situación en la frontera con México y la realidad de los refugiados.

En su reseña, el jurado destacó el “periodismo explosivo e impactante” del Times y del New Yorker, y señaló que “expuso a poderosos y adinerados depredadores sexuales”.

Además de Weinstein, la cobertura premiada incluye las denuncias que llevaron a la salida del expresentador del canal Fox News Bill O’Reilly por las demandas de acoso sexual en su contra.

El equipo del The New Times compartió además el galardón en la categoría periodismo nacional con The Washington Post por sus artículos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y que el jurado describió como una cobertura que permitió ampliar la comprensión sobre estos hechos.

El escritor independiente Jake Halpern y la caricaturista freelance Michael Sloan se quedaron con el galardón a la caricatura editorial por una serie gráfica publicada en The New York Times y que aborda la historia de una familia de refugiados y su temor a la deportación.

El segundo galardón para el Washington Post fue por el mejor periodismo de investigación tras destapar el caso del antiguo juez y candidato republicano al Senado por Alabama Roy Moore, quien fue acusado de mantener relaciones sexuales con varias mujeres menores de edad hace décadas.

La mejor cobertura de una noticia de última hora fue para The Press Democrat por su trabajo sobre el incendio que arrasó con el vecindario de Coffey Park, en Santa Rosa, que incluyó fotografías, vídeos y redes sociales para narrar en tiempo real la emergencia que vivió esa ciudad californiana y el condado de Sonoma.

The Arizona Republic y Usa Today compartieron el galardón al mejor reportaje explicativo, por sus publicaciones multimedia en torno al muro que el presidente Donald Trump quiere erigir en la frontera con México, al tiempo que el mejor reportaje local fue para The Cincinnati Enquirer, sobre la epidemia de heroína.

La agencia Reuters se llevó dos Pulitzer: uno en periodismo internacional por la investigación sobre los asesinatos detrás de la guerra contra las drogas que declaró el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y otro por el trabajo fotográfico especial sobre la violencia que enfrentaron los refugiados rohinyás al huir de Birmania.

La fotografía de última hora fue para Ryan Kelly, del The Daily Progress, por una imagen impactante que capta el momento en el que un automóvil ataca una protesta contra el racismo que se desarrollaba en Charlottesville (Virginia).

El premio de comentarista recayó en John Archibald, del Alabama Media Group, por su posiciones acerca de los políticos corruptos y la defensa de los derechos de las mujeres, entre otros.

El premio de reportaje especial fue para la periodista independiente Rachel Kaadzi Ghansah, por sus relatos sobre Dylann Roof, quien está sentenciado a la pena de muerte tras asesinar en 2015 a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur).

A su vez, Jerry Saltz, de la revista New York, fue galardonado por su crítica destacada del arte visual en Estados Unidos, mientras que Andie Dominick, de The Des Moines Register, recibió el premio por su editorial sobre las consecuencia para los residentes pobres de Iowa de la privatización del Medicaid.

En ficción recibió el premio Andrew Sean Greer por su libro “Less”; en drama fue distinguido Martyna Majok por “Cost of Living”; en historia se destacó la obra “The Gulf: The Making of an American Sea” de Jack Davis; y la biografía ganadora fue “Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder” de Caroline Fraser.

El apartado de música el premio fue para el reconocido rapero Kendrick Lamar por su disco “DAMN”, que estrenó en abril de 2017 y el cual se compone de catorce cortes con colaboraciones de artistas como Rihanna, U2 y Zacari.

Además del prestigio y el reconocimiento global, los ganadores se llevan un premio en metálico de 15.000 dólares, a excepción de galardón al servicio público en periodismo, que premia a una publicación en lugar de un individuo y es reconocido con una medalla de oro. EFE