Diputado denuncia que Otto Guevara bloquea proyecto de ley por intereses privados

San José, 17 Abr (ElPaís.cr).- El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo Quirós, denunció que hay grandes cadenas ópticas en Costa Rica que mantienen paralizado un proyecto que reforma la Ley Orgánica del Colegio de Optometristas.

El legislador señaló que dichas empresas han coaccionado a sus empleados para que se opongan a la iniciativa, a pesar de que el texto tiene el aval del Colegio de Optometristas; además, criticó al diputado libertario, Otto Guevara Guth, por hacer todo lo posible para no permitir que la iniciativa avance.

Esta propuesta de ley se encuentra en una de las Comisiones Plenas del Poder Legislativo y buscar establecer medidas generales para que la ciudadanía reciba servicios de salud visual de mejor calidad.

“En muchos lugares, los exámenes de la vista podrían estar siendo realizados por personas que no han certificado sus conocimientos en el área. Esto es una práctica peligrosa que queremos detener con el proyecto de ley. Lamentablemente, las cadenas ópticas tienen a Otto Guevara trabajando en función de sus intereses”, manifestó Redondo Quirós.

Específicamente, los empresarios se oponen a que el Colegio de Optometristas realice un examen de incorporación. Además, están en contra de la regencia de un profesional en los establecimientos comerciales.

“Hay un negocio muy grande en la venta de aros y lentes. Por eso las grandes cadenas de ópticas no quieren ningún control. Quieren aprovecharse de las necesidades de los costarricenses a costa de su salud visual”, explicó Redondo Quirós.

El congresista del PAC manifestó que la ley no avanza porque hay “mercenarios” dentro del Congreso que abusan de su poder para servir a intereses privados.

Por su parte, el libertario se defendió al respecto y explicó que desde su opinión el proyecto va emprobrecer a las familias costarricenses.

“Este proyecto pretende trasnferir al Colegio de Optometristas competencias que actualmente son del Ministerio de Salud, encareciendo los servicios de todas las ópticas, afectando inclusive a muchos optometristas y todo eso para favorecer a una corporación profesional”, indicó Guevara Guth.

El diputado del ML aseguró que hay universidades que se opusieron a este proyecto y afirmó que, “ese proyecto no se aprueba mientras Otto Guevara sea diputado. Aquí se toparán conmigo”.

Por último, recordó que el proyecto tiene serias debilidades y que las acusaciones del diputado del PAC fueron una barbaridad.

“Yo no tengo ningún problema con defender mis mociones, las mociones mías están presentadas desde hace rato(…) No son tantas, son como unas 40, si las comparamos con las 1300 mociones del plan de impuestos, 40 mociones no son nada, pero como puedo hablar 15 minutos por cada moción, ahí tengo un buen rato. No se si los diputados quieran pasar los próximos dos miércoles escuchándome”, finalizó el libertario.